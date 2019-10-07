 Почему первые и последние свободные выборы в ГДР окончились сюрпризом | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Почему первые и последние свободные выборы в ГДР окончились сюрпризом

Впервые за сорок с лишним лет восточные немцы свободно выбирали в марте 1990 года свой парламент. И выбрали так, как никто не ожидал.

Демонстранты в Восточном Берлине еще до падения Стены несли плакаты с требованием свободных выборов

Демонстранты в Восточном Берлине еще до падения Стены несли плакаты с требованием свободных выборов

30 лет назад, 18 марта 1990 года, в ГДР состоялись первые свободные выборы. Они оказались и последними: спустя всего шесть с небольшим месяцев ГДР прекратила свое существование и Германия воссоединилась. В России некоторые историки до сих пор говорят о "поглощении" ГДР, о том, что многие восточные немцы противились этому и поэтому, дескать, до сих пор тоскуют о своей социалистической родине. В этом смысле очень интересно подробнее рассказать о выборах в ГДР весной 1990 года.

Как восточные немцы вырвались на свободу

Как известно, мирная революция в ГДР была, прежде всего, делом самих восточных немцев. В отличие от Советского Союза и некоторых других стран социалистического лагеря никакой перестройки в Восточной Германии не было, и это окончательно переполнило чашу терпения жителей страны. Тысячами они бежали через Венгрию, Чехословакию и Болгарию на Запад, бросая всё, - лишь бы вырваться на свободу. Во многих городах ГДР проходили демонстрации протеста, в частности, в Дрездене они собирали сотни тысяч людей. Все это кончилось отставкой Политбюро и крушением Берлинской стены в ноябре 1989 года.

Уже тогда гэдээровские демонстранты скандировали: "Мы - один народ!" Первые после падения Стены опросы общественного мнения показывали, что за воссоединение Германии выступает почти половина населения ГДР. В начале февраля 1990 года таких было уже три четверти.

Какие партии боролись за избирателей ГДР

Как бы то ни было, но коммунистическая Народная палата, избранная в стране, которой еще правила СЕПГ и Эрих Хонеккер (Erich Honecker), на выборах без выбора, да еще с грубыми фальсификациями, самораспустилась. И встал вопрос о новых выборах парламента ГДР. Впервые в истории этой страны выборы были свободными, и не случайно в них приняли участие реальные 93,4 процента избирателей.

Канцлер ФРГ Гельмут Коль тоже выступал на предвыборных митингах.

Канцлер ФРГ Гельмут Коль тоже выступал на предвыборных митингах. Популярность его в ГДР была огромна

19 политических партий и 5 предвыборных блоков выдвинули своих кандидатов. Главными политическими силами, за которые предстояло отдать свои голоса 12 миллионам восточных немцев, были Социал-демократическая партия, консервативный "Союз за Германию", Партия демократического социализма ПДС (наследница правившей в ГДР 40 лет партии СЕПГ) и либералы.

Победу прочили социал-демократам. Но сокрушительную победу одержал консервативный блок, который шел на выборы под лозунгом: "Свобода, благосостояние - и никогда больше социализм!" "Союз за Германию" получил 48 процентов голосов, социал-демократы - около 22 процентов. ПДС, которая как раз делала упор на ностальгию и "социалистические завоевания" и рассчитывала на людей старшего возраста, получила 16,4 процента, либералы - 5,3.

Первый премьер-министр свободной ГДР Лотар де Мезьер

Первый премьер-министр свободной ГДР Лотар де Мезьер

Стоит обратить внимание на то, что праворадикальная, в сущности неонацистская партия НДП, которая надеялась сыграть на "патриотизме" восточных немцев, как она себе его представляла, с треском провалилась, набрав всего-навсего 0,4 процента голосов.

Примечание в книге мировой истории

Неожиданный результат первых свободных выборов в ГДР аналитики объяснили, прежде всего, позицией партий и блоков в отношении воссоединения Германии. Если консерваторы выступали за ускорение этого процесса, то социал-демократы считали, что воссоединение должно происходить постепенно, шаг за шагом, осторожно. А Партия демократического социализма, наследница СЕПГ, считала, что объединенная Германия должна стать конфедерацией. Но даже она не выступала за полное сохранение государственного суверенитета ГДР.

В общем, совершенно естественно, что уже очень скоро было принято решение о валютном союзе, в ГДР была введена единая с ФРГ валюта, а затем Германия объединилась и политически. Этого хотело огромное большинство населения ГДР, что и показали выборы 18 марта 1990 года. Узнав об их итогах, известный немецкий писатель Стефан Гейм (Stefan Heym) уже вечером 18 марта сказал: "ГДР больше не будет. Она останется лишь как примечание в книге мировой истории".

Смотрите также:

  • Аллея Сталина в Берлине

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Аллея Сталина в Берлине

    "Готов к труду и защите мира", - написано на плакате, висящем на строительных лесах у здания, воздвигаемого в 1953 году на Аллее Сталина (ныне Карл-Маркс-аллея) в восточном Берлине. Политика и архитектура в ГДР были неотделимы.

  • Столовая на секретном объекте под Дрезденом

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Столовая на секретном объекте под Дрезденом

    При соблюдении строжайшей секретности в 1950-е годы в городке Пирна под Дрезденом был создан центр по разработке и производству авиационных двигателей. Для сотрудников открыли столовую, здание которой было построено в стиле послевоенного модернизма. Сегодня здесь располагаются лофты, которые пользуются высоким спросом.

  • Железнодорожная станция в Потсдаме

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Железнодорожная станция в Потсдаме

    Поскольку западный Берлин находился совсем близко, в ГДР было решено реорганизовать железнодорожное сообщение. Вокруг Берлина построили наружное железнодорожное кольцо, чтобы возить людей из Потсдама и других пригородов на работу в восточный Берлин. В 1958 году в Потсдаме возвели вокзал, но после возведения Берлинской стены в 1961 году он утратил свою функцию.

  • Кинотеатр во Франкфурте-на-Одере

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Кинотеатр во Франкфурте-на-Одере

    В 1950-е годы на месте разрушенного здания, служившего до войны кинотеатром, во Франкфурте-на-Одере построили новый кинотеатр для молодежи. Позже его преобразовали в культурный центр. Здание находилось в эксплуатации до 1998 года.

  • Дом статистики в Берлине

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Дом статистики в Берлине

    Этот комплекс зданий под общим названием "Дом статистики" был построен в 1969 году в берлинском районе Митте в качестве штаб-квартиры Государственного центрального управления статистики ГДР. Устремленные ввысь панельные исполины - так же, как и возвышающаяся неподалеку Берлинская телебашня - были призваны символизировать победу социализма.

  • Дом электротехнической промышленности в Берлине

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Дом электротехнической промышленности в Берлине

    Дом электротехнической промышленности и Дом путешествий на площади Александрплац в Берлине являли собой типичный пример восточного модернизма, господствовавшего в архитектуре ГДР в 1960-70-е годы. Эти здания стоят там по сей день.

  • Дом путешествий в Берлине

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Дом путешествий в Берлине

    До воссоединения Германии в Доме путешествий располагалась главная дирекция туроператора ГДР и главный офис авиакомпании Interflug. У здания оригинальные архитектурные детали - такие, как волнистые чаши и медная чеканка с надписью "Человек преодолевает время и пространство", автор которой - художник Вальтер Вомака. Сегодня Дом путешествий наделен статусом памятника архитектуры.

  • Круглый кинотеатр в Дрездене

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Круглый кинотеатр в Дрездене

    Кинотеатр Rundkino (Круглый кинотеатр) в Дрездене открылся в 1972 году. Это 20-метровое здание цилиндрической формы вмещает два кинозала и считается одним из самых значимых памятников послевоенного модернизма в саксонской столице.

  • Сцена для выступлений на острове Рюген

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Сцена для выступлений на острове Рюген

    Даже не скажешь, что эта эстрада в виде раковины выполнена из бетона. Автор проекта, архитектор Ульрих Мютер, создал произведение, являющееся выдающимся примером восточногерманской курортной архитектуры. Сцена для выступлений находится в городке Засниц на острове Рюген. Она построена в 1988 году и находится сейчас под охраной государства.

  • Жилой микрорайон в Ростоке

    Чудеса архитектуры в ГДР

    Жилой микрорайон в Ростоке

    А эти причудливые кирпичные жилые дома находятся в Ростоке. Авторы проекта, завершенного в 1987 году, хотели создать нечто характерное для северогерманской архитектуры. И у них это получилось. Все представленные в подборке DW фото вошли в фотоальбом Ханса Энгельса "Архитектура ГДР".

    Автор: Штефан Деге, Наталия Королева


 

Контекст

Политические анекдоты из ГДР: Маркс с пулеметом и пять законов социализма

Что-то вас, конечно, рассмешит. Но что-то, наверняка, покажется грустным. Такие уж анекдоты были в ГДР - кстати, очень напоминавшие советские. (01.11.2019)  

Как штурмовали штаб-квартиру госбезопасности в Берлине

30 лет назад, 15 января 1990 года, мирные демонстранты ворвались в штаб-квартиру "штази" в Восточном Берлине. Так удалось предотвратить от уничтожения архивы госбезопасности бывшей ГДР. (15.01.2020)  

Как и зачем была создана ГДР

70 лет назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская Демократическая Республика. Праздновать сегодня тут, в общем, нечего, но вспомнить, как это происходило, стоит. (07.10.2019)  

СМИ: После падения стены немцы на востоке начинали жизнь сначала

В эти дни немецкие СМИ уделяют много места и времени 25-летию падения Берлинской стены. Срослось ли то, что, по сути, было едино? Вот вопрос, который задают себе многие комментаторы. (07.11.2014)  

Чудеса архитектуры в ГДР

Фотоальбом "Архитектура ГДР". Работы из него - в этой подборке. (05.11.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Архивы "штази": как 30 лет назад жители ГДР не дали уничтожить досье министерства госбезопасности  

Падение Берлинской стены: за что немцы благодарят Горбачева. DW Новости (07.11.2019)  

Также по теме

Berlin | DDR vor 70 Jahren gegründet - Archivbild vom 07.10.1989

Как и зачем была создана ГДР 07.10.2019

70 лет назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская Демократическая Республика. Праздновать сегодня тут, в общем, нечего, но вспомнить, как это происходило, стоит.

Deutschland Berlin Gedenkfeier 30 Jahre Mauerfall Merkel

Меркель: Для единства воссоединенной Германии нужно время 09.11.2019

В столице и других городах ФРГ отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены. О "мирной революции" напоминают выставки под открытым небом, 3D-проекции и масштабное музыкальное шоу в Берлине.

Obama Michelle mit Töchtern Berlin Checkpoint Charlie

Туристический маршрут: Тропа вдоль Берлинской стены 11.09.2019

Этот 160-километровый исторический маршрут напоминает о холодной войне и временах, когда Берлин был разделен на две части.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера