Почему первые и последние свободные выборы в ГДР окончились сюрпризом

30 лет назад, 18 марта 1990 года, в ГДР состоялись первые свободные выборы. Они оказались и последними: спустя всего шесть с небольшим месяцев ГДР прекратила свое существование и Германия воссоединилась. В России некоторые историки до сих пор говорят о "поглощении" ГДР, о том, что многие восточные немцы противились этому и поэтому, дескать, до сих пор тоскуют о своей социалистической родине. В этом смысле очень интересно подробнее рассказать о выборах в ГДР весной 1990 года.

Как восточные немцы вырвались на свободу

Как известно, мирная революция в ГДР была, прежде всего, делом самих восточных немцев. В отличие от Советского Союза и некоторых других стран социалистического лагеря никакой перестройки в Восточной Германии не было, и это окончательно переполнило чашу терпения жителей страны. Тысячами они бежали через Венгрию, Чехословакию и Болгарию на Запад, бросая всё, - лишь бы вырваться на свободу. Во многих городах ГДР проходили демонстрации протеста, в частности, в Дрездене они собирали сотни тысяч людей. Все это кончилось отставкой Политбюро и крушением Берлинской стены в ноябре 1989 года.

Уже тогда гэдээровские демонстранты скандировали: "Мы - один народ!" Первые после падения Стены опросы общественного мнения показывали, что за воссоединение Германии выступает почти половина населения ГДР. В начале февраля 1990 года таких было уже три четверти.

Какие партии боролись за избирателей ГДР

Как бы то ни было, но коммунистическая Народная палата, избранная в стране, которой еще правила СЕПГ и Эрих Хонеккер (Erich Honecker), на выборах без выбора, да еще с грубыми фальсификациями, самораспустилась. И встал вопрос о новых выборах парламента ГДР. Впервые в истории этой страны выборы были свободными, и не случайно в них приняли участие реальные 93,4 процента избирателей.

Канцлер ФРГ Гельмут Коль тоже выступал на предвыборных митингах. Популярность его в ГДР была огромна

19 политических партий и 5 предвыборных блоков выдвинули своих кандидатов. Главными политическими силами, за которые предстояло отдать свои голоса 12 миллионам восточных немцев, были Социал-демократическая партия, консервативный "Союз за Германию", Партия демократического социализма ПДС (наследница правившей в ГДР 40 лет партии СЕПГ) и либералы.

Победу прочили социал-демократам. Но сокрушительную победу одержал консервативный блок, который шел на выборы под лозунгом: "Свобода, благосостояние - и никогда больше социализм!" "Союз за Германию" получил 48 процентов голосов, социал-демократы - около 22 процентов. ПДС, которая как раз делала упор на ностальгию и "социалистические завоевания" и рассчитывала на людей старшего возраста, получила 16,4 процента, либералы - 5,3.

Первый премьер-министр свободной ГДР Лотар де Мезьер

Стоит обратить внимание на то, что праворадикальная, в сущности неонацистская партия НДП, которая надеялась сыграть на "патриотизме" восточных немцев, как она себе его представляла, с треском провалилась, набрав всего-навсего 0,4 процента голосов.

Примечание в книге мировой истории

Неожиданный результат первых свободных выборов в ГДР аналитики объяснили, прежде всего, позицией партий и блоков в отношении воссоединения Германии. Если консерваторы выступали за ускорение этого процесса, то социал-демократы считали, что воссоединение должно происходить постепенно, шаг за шагом, осторожно. А Партия демократического социализма, наследница СЕПГ, считала, что объединенная Германия должна стать конфедерацией. Но даже она не выступала за полное сохранение государственного суверенитета ГДР.

В общем, совершенно естественно, что уже очень скоро было принято решение о валютном союзе, в ГДР была введена единая с ФРГ валюта, а затем Германия объединилась и политически. Этого хотело огромное большинство населения ГДР, что и показали выборы 18 марта 1990 года. Узнав об их итогах, известный немецкий писатель Стефан Гейм (Stefan Heym) уже вечером 18 марта сказал: "ГДР больше не будет. Она останется лишь как примечание в книге мировой истории".

Смотрите также: