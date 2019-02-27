 Почему опаздывают поезда в пунктуальной Германии? | Германия | DW | 14.03.2019

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Германия

Почему опаздывают поезда в пунктуальной Германии?

Пунктуальность считается одной из отличительных черт немцев. Тем не менее поезда в Германии то и дело опаздывают. DW выясняла причины.

На главном вокзале в Гамбурге

На главном вокзале в Гамбурге

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn каждый месяц публикует на своем сайте статистику пунктуальности своих поездов. Столько-то процентов пришло вовремя поездов дальнего следования (IC и ICE), столько-то - пригородных, которые называются здесь региональными (Regio), столько-то - пассажирских в целом.

И каждый раз эта цифра сильно не дотягивает до 100. По данным Deutsche Bahn за минувший февраль, каждый пятый поезд в Германии прибыл к месту назначения с опозданием. В январе - почти каждый четвертый, как и в среднем за весь прошлый год. Где же хваленая немецкая пунктуальность?

Deutsche Bahn - это 40 тысяч поездов в сутки

Для начала несколько цифр. Deutsche Bahn - это 33 400 километров железнодорожных путей, по которым ежедневно ходят 40 тысяч поездов, в том числе, 24 тысячи пассажирских, перевозящих в сутки более семи миллионов человек. По своей плотности железнодорожная сеть в ФРГ занимает второе место в мире после бельгийской.

Немецкий поезд ICE

Немецкий поезд ICE

Главное отличие немецких поездов дальнего следования от ходящих на по-настоящему длинные дистанции (например, от российских) заключается в том, что такими поездами в Германии сплошь и рядом пользуются так называемые "челноки". Это люди, живущие в одном городе, но изо дня в день ездящие на IC или ICE на работу в другой. Из Котбуса такой поезд идет в Берлин час и 23 минуты, из Галле - час 18, из Гамбурга - час 45. Причем во все крупные немецкие города поезда ходят с интервалом в один час.

Но во многих случаях, чтобы добраться на работу в другой город, требуется пересадка - или с одного IC на другой, или с ICE на Regio. Расписание Deutsche Bahn составляет так, чтобы пересадка отнимала не больше времени, чем, скажем, переход с "Третьяковской" на "Новокузнецкую" станцию московского метро. Зачастую для пересадки достаточно просто перейти на противоположную сторону той же платформы, куда через несколько минут подходит или уже тебя поджидает стыковочный поезд. Так что опоздания, которыми грешит Deutsche Bahn, больше всего отравляют жизнь именно "челнокам", не успевающим на пересадку.

Железная дорога "пенсионного возраста"

Одна из причин частых опозданий - изношенность железнодорожных путей и подвижного состава. Глава Deutsche Bahn Рихард Лутц (Richard Lutz) сетует на "пенсионный возраст" подведомственной ему инфраструктуры. Примерно половину опозданий поездов дальнего следования он объясняет их поломками и возникающими в пути техническими неполадками.

Поваленное ураганом на пути дерево

Поваленные ураганом деревья - одна из апричин опозданий

Резервных поездов IC и ICE у Deutsche Bahn мало, поэтому ремонтировать сломанные приходится на скорую руку. В результате каждый состав выходит из ремонтного депо, имея в среднем по 21 дефекту, к числу которых, правда, относятся также сломанные туалеты, перегоревшие лампочки в табло с номерами мест, неработающие кондиционеры и дефектные кофемашины в вагонах-ресторанах. В полном порядке только пятая часть подвижного состава.

Причина еще 20 процентов опозданий, по данным Deutscher Bahn, - изъяны самого железнодорожного полотна и изношенность стрелок. Каждый день приходится проводить до 900 ремонтных работ на различных участках железнодорожной сети. На таких отрезках машинисты вынуждены сбавлять скорость, а то и вообще вести поезд в объезд.

Кроме того, немецкая железная дорога преимущественно одноколейная, трасс для обгона или чрезвычайной остановки мало. В результате сбой в движении всего одного поезда - будь то товарный, Regio или IC - вызывает эффект домино. За сломанным поездом выстраивается целая вереница обреченных на опоздание.  

Контекст

Несмотря на большое количество соискателей, в 2019 году концерн Deutsche Bahn не сможет занять 733 вакансии машинистов. (23.02.2019)

В конце октября 1977 года Германская федеральная железная дорога (Deutsche Bundesbahn) отправила на пенсию свой последний паровой локомотив под номером 0043 903-4. (24.10.2017)

В 2018 году немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn потратила на компенсации пассажирам 53,6 миллиона евро. (12.03.2019)

Ураганный ветер скоростью до 164 км/ч нанес серьезные разрушения и парализовал железнодорожное сообщение на западе Германии. (11.03.2019)

Остальные опоздания руководство концерна списывает на форс-мажор - несчастные случаи на переездах и самоубийства, хищения кабелей, забастовки, природные катаклизмы, в частности, необычные для этих широт жару или снегопады, наводнения, ливни и ураганы, ломающие деревья, которые блокируют пути или рвут контактные провода. Независимые эксперты, впрочем, указывают, что задержек из-за поваленных деревьев было бы меньше, если бы железная дорога регулярно контролировала их рост вдоль полотна и обрезала ветки.

Что считается опозданием?

Опоздавшим Deutsche Bahn считает поезд, пришедший к месту назначения на пять минут позже, чем по расписанию. Точнее, на 5 минут и 59 секунд. Так повелось с тех пор, когда на круглых станционных часах еще не было секундных стрелок, а минутная сразу перескакивала с пятерки на шестерку.

При этом местом назначения считаются не конечная остановка, а все станции по пути следования. Это значит, что, допустим, IC Гамбург-Берлин оказывается в статистике опозданий, если на промежуточную станцию в Виттенберге он прибыл на 6 минут позже, чем по расписанию, пусть даже, нагнав на остальном пути, в столице он был вовремя.

Учитывая это обстоятельство, в Deutsche Bahn решили дополнить прежнюю пятиминутную статистику опозданий еще одним показателем: оказался ли человек вовремя там, куда он, собственно, ехал. Если на конечную станцию - вне зависимости от пересадок и задержек в пути - пассажир прибыл не позднее, чем через 15 минут (15 минут и 59 секунд), чем это было предусмотрено расписанием, то он считается прибывшим вовремя.

Если ориентироваться на такой показатель, то в феврале этого года пунктуальными были 91,6 процента поездов дальнего следования и даже 99 процентов - региональных.

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Смотрите также:

  • Поезд ICE

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn в конце 2017 года завершил крупнейший в своей истории инфраструктурный проект, на осуществление которого ушло около четверти века и десять миллиардов евро. Дальше будет много цифр. Первая из них - два часа. На столько сократится время в пути на скоростных поездах ICE из столицы объединенной Германии в столицу Баварии, то есть из Берлина в Мюнхен.

  • Поезд ICE

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Самыми быстрыми поездами на трассе будут экспрессы ICE Sprinter. Сначала - по три в каждом направлении. На новых участках они смогут разгоняться до 300 километров в час, останавливаясь только в Галле, Эрфурте и Нюрнберге. Время в пути составит 3 часа 55 минут, то есть меньше четырех часов - психологически важной границы в борьбе за пассажиров на маршрутах между Берлином и Мюнхеном.

  • Отрезок трассы в Тюрингии

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Максимальная скорость других поездов ICE будет достигать 230 километров в час. В пути они будут находиться на 20-30 минут дольше составов ICE Sprinter, но и останавливаться будут чаще. Помимо уже названных городов, на этой трассе также расположены Виттенберг, Биттерфельд, Лейпциг, Кобург и Бамберг. Трасса проходит по территории Бранденбурга, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Баварии.

  • Новый мост в долине реки Унструт

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Экономить время смогут также пассажиры между Гамбургом и Мюнхеном, следующие через Берлин. В свою очередь, поезда из Франкфурта-на-Майне будут попадать на эту дорогу в Эрфурте, из Дрездена - в Лейпциге. Число жителей городов и регионов вдоль трассы, а также других потенциальных пассажиров, которым она позволит экономить время, оценивается в 17 миллионов человек.

  • Новый мост в долине реки Унструт

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Сейчас доля железной дороги в перевозках между Берлином и Мюнхеном равняется 20 процентам. Deutsche Bahn намерен увеличить этот показатель вдвое, переманив пассажиров авиационных и автобусных компаний, а также став настоящей альтернативой для тех, кто до сих пор предпочитает ездить на машинах. Помимо экономии времени другие аргументы понятны - прибытие сразу в центр и так далее.

  • Туннель Массерберг в Тюрингии

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Протяженность трассы - 500 километров. Частично был проложен новый маршрут, частично модернизированы существовавшие отрезки. Сейчас как раз доделан последний участок, проходящий по Тюрингскому лесу, где скоростные поезда будут подниматься на высоту до 600 метров над уровнем моря, что особенно усложнило задачи строителей - из-за снежных зим, которыми известны эти места.

  • Испытательный состав ICE

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    В последние месяцы 2017 года на трассе проводились испытания. Специальный состав, оборудованный измерительной техникой, совершил около тысячи поездок. Переход на новое расписание должен состояться за две недели до Рождества - 10 декабря. Из-за синхронизации тактов движения с другими маршрутами по числу изменений он станет одним из самых значительных в Германии за несколько последних десятилетий.

  • Новый мост в долине реки Грюмпен в Тюрингии

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Необходимость в такой магистрали между новыми и южными землями ФРГ возникла после воссоединения страны. Она получила восьмой номер в списке Транспортных проектов Германского единства (VDE8). Решение было принято в 1991 году. Амбициозный не только с политической, но и технической точки зрения, этот проект вызывал то эйфорию, то критику - в зависимости от настроений и расстановки сил.

  • Трасса ICE в районе Франконского леса

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Одно из прошлых немецких правительств вообще остановило реализацию, перебросив средства на строительство автомобильных дорог. Однако после паузы в несколько лет строительство было продолжено. Не будем здесь углубляться в тонкости политических споров, так как будущих пассажиров это вряд ли заинтересует, а конец - он и в Германии делу венец. Ende gut, alles gut!

  • Мост в долинах рек Эльстер и Заале

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Примерно треть суммы из десяти миллиардов евро ушла на прокладку 230 километров новых путей, строительство 37 новых мостов и 27 новых туннелей. В частности, в долинах рек Эльстер и Заале был возведен самый длинный в Германии железнодорожный мост общей протяженностью 8,6 километра.

    Автор: Максим Нелюбин


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В Германии завершили реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта в истории железнодорожного концерна Deutsche Bahn.  

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