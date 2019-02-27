Почему опаздывают поезда в пунктуальной Германии?

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn каждый месяц публикует на своем сайте статистику пунктуальности своих поездов. Столько-то процентов пришло вовремя поездов дальнего следования (IC и ICE), столько-то - пригородных, которые называются здесь региональными (Regio), столько-то - пассажирских в целом.

И каждый раз эта цифра сильно не дотягивает до 100. По данным Deutsche Bahn за минувший февраль, каждый пятый поезд в Германии прибыл к месту назначения с опозданием. В январе - почти каждый четвертый, как и в среднем за весь прошлый год. Где же хваленая немецкая пунктуальность?

Deutsche Bahn - это 40 тысяч поездов в сутки

Для начала несколько цифр. Deutsche Bahn - это 33 400 километров железнодорожных путей, по которым ежедневно ходят 40 тысяч поездов, в том числе, 24 тысячи пассажирских, перевозящих в сутки более семи миллионов человек. По своей плотности железнодорожная сеть в ФРГ занимает второе место в мире после бельгийской.

Немецкий поезд ICE

Главное отличие немецких поездов дальнего следования от ходящих на по-настоящему длинные дистанции (например, от российских) заключается в том, что такими поездами в Германии сплошь и рядом пользуются так называемые "челноки". Это люди, живущие в одном городе, но изо дня в день ездящие на IC или ICE на работу в другой. Из Котбуса такой поезд идет в Берлин час и 23 минуты, из Галле - час 18, из Гамбурга - час 45. Причем во все крупные немецкие города поезда ходят с интервалом в один час.

Но во многих случаях, чтобы добраться на работу в другой город, требуется пересадка - или с одного IC на другой, или с ICE на Regio. Расписание Deutsche Bahn составляет так, чтобы пересадка отнимала не больше времени, чем, скажем, переход с "Третьяковской" на "Новокузнецкую" станцию московского метро. Зачастую для пересадки достаточно просто перейти на противоположную сторону той же платформы, куда через несколько минут подходит или уже тебя поджидает стыковочный поезд. Так что опоздания, которыми грешит Deutsche Bahn, больше всего отравляют жизнь именно "челнокам", не успевающим на пересадку.

Железная дорога "пенсионного возраста"

Одна из причин частых опозданий - изношенность железнодорожных путей и подвижного состава. Глава Deutsche Bahn Рихард Лутц (Richard Lutz) сетует на "пенсионный возраст" подведомственной ему инфраструктуры. Примерно половину опозданий поездов дальнего следования он объясняет их поломками и возникающими в пути техническими неполадками.

Поваленные ураганом деревья - одна из апричин опозданий

Резервных поездов IC и ICE у Deutsche Bahn мало, поэтому ремонтировать сломанные приходится на скорую руку. В результате каждый состав выходит из ремонтного депо, имея в среднем по 21 дефекту, к числу которых, правда, относятся также сломанные туалеты, перегоревшие лампочки в табло с номерами мест, неработающие кондиционеры и дефектные кофемашины в вагонах-ресторанах. В полном порядке только пятая часть подвижного состава.

Причина еще 20 процентов опозданий, по данным Deutscher Bahn, - изъяны самого железнодорожного полотна и изношенность стрелок. Каждый день приходится проводить до 900 ремонтных работ на различных участках железнодорожной сети. На таких отрезках машинисты вынуждены сбавлять скорость, а то и вообще вести поезд в объезд.

Кроме того, немецкая железная дорога преимущественно одноколейная, трасс для обгона или чрезвычайной остановки мало. В результате сбой в движении всего одного поезда - будь то товарный, Regio или IC - вызывает эффект домино. За сломанным поездом выстраивается целая вереница обреченных на опоздание.

Остальные опоздания руководство концерна списывает на форс-мажор - несчастные случаи на переездах и самоубийства, хищения кабелей, забастовки, природные катаклизмы, в частности, необычные для этих широт жару или снегопады, наводнения, ливни и ураганы, ломающие деревья, которые блокируют пути или рвут контактные провода. Независимые эксперты, впрочем, указывают, что задержек из-за поваленных деревьев было бы меньше, если бы железная дорога регулярно контролировала их рост вдоль полотна и обрезала ветки.

Что считается опозданием?

Опоздавшим Deutsche Bahn считает поезд, пришедший к месту назначения на пять минут позже, чем по расписанию. Точнее, на 5 минут и 59 секунд. Так повелось с тех пор, когда на круглых станционных часах еще не было секундных стрелок, а минутная сразу перескакивала с пятерки на шестерку.

При этом местом назначения считаются не конечная остановка, а все станции по пути следования. Это значит, что, допустим, IC Гамбург-Берлин оказывается в статистике опозданий, если на промежуточную станцию в Виттенберге он прибыл на 6 минут позже, чем по расписанию, пусть даже, нагнав на остальном пути, в столице он был вовремя.

Учитывая это обстоятельство, в Deutsche Bahn решили дополнить прежнюю пятиминутную статистику опозданий еще одним показателем: оказался ли человек вовремя там, куда он, собственно, ехал. Если на конечную станцию - вне зависимости от пересадок и задержек в пути - пассажир прибыл не позднее, чем через 15 минут (15 минут и 59 секунд), чем это было предусмотрено расписанием, то он считается прибывшим вовремя.

Если ориентироваться на такой показатель, то в феврале этого года пунктуальными были 91,6 процента поездов дальнего следования и даже 99 процентов - региональных.

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