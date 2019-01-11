Почему немцы не поедут на автосалон в Детройте

Выставка в Детройте теряет популярность у автопроизводителей. Причины этого - в материале DW.
Легендарный автосалон в Детройте находится на закате славы и, по оценке некоторых экспертов, практически на грани закрытия. "Складывается впечатление, что находишься на похоронах, устраиваемых с 14 по 27 января в холодном Детройте", - резюмирует настроение на рынке автомобильный эксперт, профессор Университета Дуйсбурга-Эссена Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer). Немецкие автопроизводители брендов премиум-класса Audi, Mercedes и BMW уже давно заявили о своем отказе от участия в некогда знаменитом технологическом шоу в нынешнем году. Mitsubishi, Volvo и Jaguar также не поедут в Детройт.
Дастин Уолш представляет экономический журнал Crain's Detroit Business. По его словам, в прошлом на выставке ежегодно демонстрировалось от 50 до 70 новых моделей. "Журналисты торопились с одной пресс-конференции на другую, и интерес к отдельным новинкам был сравнительно невысок ", - указывает эксперт в интервью DW. Именно поэтому автопроизводители ищут сегодня возможность представить свои продукты, не подвергаясь давлению, неизбежному при столь высоком уровне конкуренции на автомобильных выставках, подчеркивает эксперт. Однако интерес публики к автосалону остается высоким, ежегодно его посещают до 850 тысяч человек, подчеркивает Уолш.
Выставка CES притягивает автопроизводителей
При этом другая выставка технологий - CES (Consumer Electronics Show, или Выставка потребительской электроники), проходящая в этом году с 8 по 12 января в Лас-Вегасе, - набирает все большую популярность. И происходит это, в том числе, за счет спада интереса к автосалону в Детройте. "По мере роста интереса автопроизводителей к таким темам как электромобильность и автономное вождение участились и их визиты в Лас-Вегас", - пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Вот и немцы, обошедшие в этом году Детройт стороной, были широко представлены на CES. Ведь они отлично понимают, что мощные двигатели и хромированные диски для многих сегодня - устаревшее увлечение. Сейчас главную роль в Лас-Вегасе играют технологии, отмечает Дуденхёффер. "Интернет вещей, пятое поколение мобильной связи 5G, машинное обучение и искусственный интеллект, умные города, приложения на основе децентрализованных сетей, беспилотники, умный дом... Автомобиль - это лишь часть процесса, например, в виде машин, способных ездить без водителя. Будущее автопроизводства будут в большой степени определять сервисы информации и развлечений, связанные в единую сеть автомобили, службы потокового вещания и онлайн-платформы для шоппинга, такие, как Alibaba или Amazon", - подчеркивает эксперт.
Новая концепция для автосалона в Детройте
Реакция организаторов Североамериканской международной автомобильной выставки (как официально называется шоу в Детройте, ведущее свою историю с 1907 года) на новый тренд последовала незамедлительно. С 2020 года они собираются устраивать автосалон в июле, спустя полгода после CES. Кроме того, планируется изменить концепцию выставки.
Классический автосалон, устраиваемый в закрытых, душных залах, должен стать мобильным. Планируется, что он будет ярким мероприятием на открытой площадке, своего рода выставкой в стиле экшен, на которой посетители смогут лично провести тест-драйвы и испытать новую технику, совершив выезд даже за границу города.
"Если новая концепция станет успешной, то и другие международные выставки станут предлагать аналогичные форматы", - считает экономический журналист Дастин Уолш. Не исключено, что и организаторам международной автомобильной выставки IAA во Франкфурте вскоре предстоит задуматься над подобной стратегией.
Последнее классическое шоу в Детройте
Однако в 2019 году автосалон в Детройте в последний раз пройдет по схеме, известной уже сотню лет, пусть даже и без некоторых знаменитых автопроизводителей. Организаторы ожидают презентацию около 30 новинок. Из числа американских концернов на передовой, как всегда, окажутся General Motors и Ford, широко будет представлен и Fiat-Chrysler. Кроме того, новые модели покажут азиатские и европейские производители.
Volkswagen представит публике Passat в виде седана для американского рынка, а Toyota - спортивную модель Supra. Ford делает ставку на Mustang Shelby GT500 с мотором мощностью в 700 ЛС, а также обновленные модели Explorer и Bronco. Cadillac покажет большой внедорожник XT6, а Lincoln отметит 80-летие компании, презентовав модель Continental.
Особо важными темами станут, как и на прочих автосалонах, электродвигатели, возможность сетевого взаимодействия автомобиля с другими системами, а также автономное управление.
Немцы не прощаются с Детройтом
Судя по информации, полученной от немецких производителей, окончательно прощаться с Детройтом ради Лас-Вегаса они пока не собираются. Скорее, их присутствие там будет год от года переоцениваться. Поэтому торопиться с некрологом в память об автосалоне в Детройте пока не стоит.
Что касается доли немецких производителей на американском рынке, то на сегодня она застыла на скромной отметке в 7,5 процента, из-за чего угрозы Трампа в их адрес выглядят необоснованными, подчеркивает эксперт Дуденхёффер. Особенно заметно это по сравнению с японскими концернами. Например, марки Toyota и Lexus имели в 2018 году в Америке долю рынка в 14,1 процента. Honda и Nissan, учитывая продажи их дочерних предприятий, также в США намного опережают немцев.
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