 Почему немцы боятся синего письма | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.07.2020

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Культура и стиль жизни

Почему немцы боятся синего письма

Синие письма в Германии ничего приятного не сулят. Что они означают? Что объединяет выборы и розовые конверты? И почему пересылка разноцветных писем дороже?

  • Охранная грамота 1521 года

    Разноцветная почта Германии

    Охранная грамота

    Когда-то умение писать письма считалось настоящим искусством. Эта искусно составленная "охранная грамота" была выдана в 1521 году императором Карлом V строптивому богослову Мартину Лютеру. Письмо предписывало ему явиться на заседание рейхстага в Вормсе, где Лютера в результате объявили еретиком и преступником.

  • Письмо Гёте

    Разноцветная почта Германии

    Письмо Гёте

    Пару столетий спустя - с 1820 года - письма, ставшие обыденным средством коммуникации, стали упаковывать в почтовые конверты и запечатывать их именной печатью, как, например, письмо знаменитого Иоганна Вольфганга фон Гёте, написанное им в 1832 году.

  • Письмо первого дня

    Разноцветная почта Германии

    Письмо первого дня

    Современные письма в Германии отправляются в белых или "почтово"-желтого цвета стандартизированных конвертах. Исключением являются, например, письма первого дня (КПД, особо интересны они филателистам), посвященные памятным датам. На снимке конверт, выпущенный 23 мая 1969 года к 20-летию ФРГ.

  • Конверт цвета берлинской лазури

    Разноцветная почта Германии

    Конверт цвета берлинской лазури

    В XIX веке плотные синие конверты с приказами о повышении, награждении или увольнении получали только военнослужащие высшего ранга. Бумага для официальных писем с синим отливом изготавливалась тогда из тряпья - в том числе и из изношенных униформ прусской армии цвета, вошедшего в историю как берлинская лазурь или прусский синий (preußisch Blau).

  • Синее письмо

    Разноцветная почта Германии

    Синее письмо

    Ничего хорошего современное "синее письмо" не сулит. Blauer Brief - так называют приказ об увольнении или письмо родителям нерадивых учеников с предупреждением о том, что их ребенок может остаться в школе на второй год.

  • Письмо с красной ладонью

    Разноцветная почта Германии

    Красная ладонь

    Письмо с красной ладонью в конверте с таким же символом (Rote-Hand-Brief) в Германии получают врачи и фармацевты. В этом бюллетене их информируют о новых рекомендациях по применению медикаментов и предупреждают о только что обнаруженных серьезных побочных действиях уже известных препаратов.

  • Kонверт для голосования по почте

    Разноцветная почта Германии

    В розовом конверте

    С 1957 года в Германии можно голосовать и по почте. Бюллетени избирателей запечатываются как минимум сразу в два конверта, причем внешний - всегда цветной. В зависимости от характера выборов (парламентские, земельные, коммунальные, референдумы) эти цвета варьируют. В 2017 году на выборах в бундестаг внешний конверт был розового цвета.

  • Письма детей к немецкому Деду Морозу

    Разноцветная почта Германии

    Получатель: Рождественский Дед

    В преддверии самых популярных в Германии праздников - Рождества и Пасхи - в сумках почтальонов появляются разноцветные, нарядно разрисованные конверты с письмами-пожеланиями детей, обращающихся к немецкому Деду Морозу или пасхальному зайцу. Ведь именно они отвечают за своевременную доставку подарков.

  • Семицветная радуга с подписью Все будет хорошо!

    Разноцветная почта Германии

    Радужные письма

    Почти 60 тысяч таких писем получил в апреле 2020 года пасхальный заяц. Семицветная радуга с подписью "Все будет хорошо!" появилась на конвертах благодаря инициативе детских садов страны. Так дети решили поддержать друг друга во время коронавирусной самоизоляции.

  • Письма в цветных конвертах

    Разноцветная почта Германии

    В цвете - дороже

    Несмотря на цифровой век, почти 80 процентов немцев с удовольствием получают традиционные письма, но пишут их лишь 60 процентов. Чаще всего это поздравительные письма и открытки. Нередко их отправляют в цветных конвертах, пересылка которых дороже, поскольку красный штрихкод, который наносят автоматы, на цветной бумаге едва различим и сотрудникам приходится вносить его вручную.

    Автор: Инга Ваннер


  • Охранная грамота 1521 года

    Разноцветная почта Германии

    Охранная грамота

    Когда-то умение писать письма считалось настоящим искусством. Эта искусно составленная "охранная грамота" была выдана в 1521 году императором Карлом V строптивому богослову Мартину Лютеру. Письмо предписывало ему явиться на заседание рейхстага в Вормсе, где Лютера в результате объявили еретиком и преступником.

  • Письмо Гёте

    Разноцветная почта Германии

    Письмо Гёте

    Пару столетий спустя - с 1820 года - письма, ставшие обыденным средством коммуникации, стали упаковывать в почтовые конверты и запечатывать их именной печатью, как, например, письмо знаменитого Иоганна Вольфганга фон Гёте, написанное им в 1832 году.

  • Письмо первого дня

    Разноцветная почта Германии

    Письмо первого дня

    Современные письма в Германии отправляются в белых или "почтово"-желтого цвета стандартизированных конвертах. Исключением являются, например, письма первого дня (КПД, особо интересны они филателистам), посвященные памятным датам. На снимке конверт, выпущенный 23 мая 1969 года к 20-летию ФРГ.

  • Конверт цвета берлинской лазури

    Разноцветная почта Германии

    Конверт цвета берлинской лазури

    В XIX веке плотные синие конверты с приказами о повышении, награждении или увольнении получали только военнослужащие высшего ранга. Бумага для официальных писем с синим отливом изготавливалась тогда из тряпья - в том числе и из изношенных униформ прусской армии цвета, вошедшего в историю как берлинская лазурь или прусский синий (preußisch Blau).

  • Синее письмо

    Разноцветная почта Германии

    Синее письмо

    Ничего хорошего современное "синее письмо" не сулит. Blauer Brief - так называют приказ об увольнении или письмо родителям нерадивых учеников с предупреждением о том, что их ребенок может остаться в школе на второй год.

  • Письмо с красной ладонью

    Разноцветная почта Германии

    Красная ладонь

    Письмо с красной ладонью в конверте с таким же символом (Rote-Hand-Brief) в Германии получают врачи и фармацевты. В этом бюллетене их информируют о новых рекомендациях по применению медикаментов и предупреждают о только что обнаруженных серьезных побочных действиях уже известных препаратов.

  • Kонверт для голосования по почте

    Разноцветная почта Германии

    В розовом конверте

    С 1957 года в Германии можно голосовать и по почте. Бюллетени избирателей запечатываются как минимум сразу в два конверта, причем внешний - всегда цветной. В зависимости от характера выборов (парламентские, земельные, коммунальные, референдумы) эти цвета варьируют. В 2017 году на выборах в бундестаг внешний конверт был розового цвета.

  • Письма детей к немецкому Деду Морозу

    Разноцветная почта Германии

    Получатель: Рождественский Дед

    В преддверии самых популярных в Германии праздников - Рождества и Пасхи - в сумках почтальонов появляются разноцветные, нарядно разрисованные конверты с письмами-пожеланиями детей, обращающихся к немецкому Деду Морозу или пасхальному зайцу. Ведь именно они отвечают за своевременную доставку подарков.

  • Семицветная радуга с подписью Все будет хорошо!

    Разноцветная почта Германии

    Радужные письма

    Почти 60 тысяч таких писем получил в апреле 2020 года пасхальный заяц. Семицветная радуга с подписью "Все будет хорошо!" появилась на конвертах благодаря инициативе детских садов страны. Так дети решили поддержать друг друга во время коронавирусной самоизоляции.

  • Письма в цветных конвертах

    Разноцветная почта Германии

    В цвете - дороже

    Несмотря на цифровой век, почти 80 процентов немцев с удовольствием получают традиционные письма, но пишут их лишь 60 процентов. Чаще всего это поздравительные письма и открытки. Нередко их отправляют в цветных конвертах, пересылка которых дороже, поскольку красный штрихкод, который наносят автоматы, на цветной бумаге едва различим и сотрудникам приходится вносить его вручную.

    Автор: Инга Ваннер


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