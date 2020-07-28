Почему немцы боятся синего письма

Разноцветная почта Германии

В цвете - дороже

Несмотря на цифровой век, почти 80 процентов немцев с удовольствием получают традиционные письма, но пишут их лишь 60 процентов. Чаще всего это поздравительные письма и открытки. Нередко их отправляют в цветных конвертах, пересылка которых дороже, поскольку красный штрихкод, который наносят автоматы, на цветной бумаге едва различим и сотрудникам приходится вносить его вручную.

Автор: Инга Ваннер