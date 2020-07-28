Почему немцы боятся синего письма

Синие письма в Германии ничего приятного не сулят. Что они означают? Что объединяет выборы и розовые конверты? И почему пересылка разноцветных писем дороже?
Суд постановил, что жительница Баварии получит от компании Deutsche Post компенсацию в 18 тысяч евро за не вовремя доставленное письмо.
Несмотря на ограничения в общественной жизни, связанные с распространением коронавируса, в Германии вновь заработал традиционный пасхальный почтамт.
DHL переходит в Германии на электрическую тягу. Служба доставки писем и посылок переоснащает свой парк коммерческих автомобилей с помощью стартапа при техническом университете.