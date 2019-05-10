Почему немцам так важен ужин

Вопреки известной поговорке, призывающей "ужин отдавать врагу", именно к вечернему приему пищи в Германии относятся более чем серьезно. По данным портала Statista, около 60 процентов жителей страны регулярно завтракают, примерно половина - регулярно обедают, а ужинают - более 70 процентов.

Ужин по-немецки: скромно и демократично

Конечно, привычки питания зависят от образа жизни. Кто-то предпочитает вечером горячее блюдо, кто-то - фастфуд. Но традиционный ужин у немцев чаще всего выглядит скромно: на стол подаются, как правило, холодные блюда. Причем хлеб играет главную роль. Abendbrot (Abend - "вечер", Brot - "хлеб") - одно из названий ужина по-немецки. Так повелось со времен Средневековья, когда для выполнения тяжелой работы основательно есть нужно было утром и в обед, а вечером достаточно было скромного "вечернего хлеба". Именно в этой простоте и вся суть.

Как показал опрос, проведенный институтом маркетинговых исследований Rheingold, 78 процентов немцев ужинают регулярно дома. Важную роль в традиционном ужине играет его демократичность. После трудового дня никому не нужно стоять у плиты, да и за столом не нужно соблюдать строгий этикет, - свой бутерброд каждый "сооружает" так, как ему хочется.

Кроме того, большинство немцев ценят непринужденную атмосферу, царящую за ужином, возможность общения с семьей, с дорогими сердцу людьми. Утром, во время завтрака, все делается в спешке, днем многие обедают вне дома. И лишь вечером можно наконец-то расслабиться, провести время в кругу близких, никуда не торопясь поделиться впечатлениями о прошедшем дне.

Бутерброд и его спутники

Несколько веков назад неприхотливый ужин, состоящий из ломтя хлеба, тонко смазанного смальцем или маслом, "обогащался" ломтиком сала, сыра или колбасы. Эти компоненты и сегодня пользуются популярностью у немцев.

По мнению участников опроса института Rheingold, основой ужина в Германии является нарезанный ломтиками (толщиной в 8 мм) хлеб всевозможных сортов в сочетании с маслом, колбасой или сыром. Зачастую немецкий ужин состоит из трех бутербродов - один с сыром, другой с колбасой, третий - с салом или ветчиной. Причем размер ломтика сыра или колбасы совпадает с размером ломтика хлеба - дань немецкой педантичности. Не менее обязательный помидор (нарезанный ломтиками) и/или дольки маринованного или свежего огурчика носят при этом скорее декоративный характер.

За этим триумвиратом союзников бутерброда следуют незатейливый, но также горячо любимый немцами салат (картофельный, из пасты, из колбасы, реже - зеленый), а также свежие овощи (по сезону).

Особенности ужина по-немецки Бутерброд с сыром Традиционный немецкий ужин состоит из холодных блюд. Хлеб является основным компонентом - его в Германии более 300 сортов. Поэтому одно из названий ужина по-немецки - Abendbrot, дословно "вечерний хлеб". На классический бутерброд кладут ломтик сыра. Но не только...

Особенности ужина по-немецки Колбаса, ветчина, окорок… Немцы - известные любители и ценители колбасных изделий. Ужин - та самая возможность съесть бутерброд с любимым сортом колбасы, ветчины, окорока и прочих копченостей. В довесок к бутерброду - маринованные огурчики (часто корнишоны), оливки или помидоры.

Особенности ужина по-немецки Баварская обацда Без закуски из мягкого сыра, масла, лука и тмина под названием "обацда" (Obazda или Obatzda) не обходится традиционный ужин в Баварии. Едят это региональное лакомство с ржаным хлебом или брецелем.

Особенности ужина по-немецки Салат колбасный Еще одно блюдо родом из Баварии - палочка-выручалочка на все случаи жизни, в том числе и на ужин. Обычно салат готовят из отварной колбасы (сосисок или ветчины), маринованного в уксусе лука, растительного масла и пучка мелко рубленного зеленого лука. Вкусно просто с хлебом.

Особенности ужина по-немецки Салат из пасты Излюбленное блюдо на ужин - салат из пасты. Часто его готовят из остатков обеденного гарнира. За вкусовые оттенки отвечают свежие огурцы, горошек и мелкорубленная зелень (зеленый вариант) или сладкий перец, помидоры (можно маринованные) и кукуруза (красный вариант).

Особенности ужина по-немецки Салат картофельный по-швабски Картофельный салат - еще один завсегдатай. В разных регионах Германии его готовят по-разному и, чаще всего, заранее. Дотошные швабы, например, отваренный "в мундире" картофель чистят, а затем режут мелкими кубиками еще горячим. Затем добавляют в него мелко порубленный лук (лучше зеленый), уксус, растительное масло и перец.

Особенности ужина по-немецки Салат из сельди Популярностью пользуются и различные намазки на хлеб - в виде мясных или овощных паштетов или салатов. На севере Германии к ужину на ломтик цельнозернового хлеба кладут салат из сельди (или крабов), свеклы, рубленого свежего лука, каперсов и пикантного майонезного соуса.

Особенности ужина по-немецки Cыр "с музыкой" Во Франкфурте на ужин едят особый сорт сыра - хандкезе (Handkäse) из кислого молока. Гессен - один из регионов, где его делают - вручную и с добавлением тмина. На стол его подают с "музыкой", опустив сыр предварительно на пару часов в маринад из уксуса, растительного масла и рубленого лука.

Особенности ужина по-немецки Гавайский тост Еще одно распространенное блюдо на ужин - тост по-гавайски. На тост или подсушенный ломтик хлеба кладут кусочек вареной ветчины и кольцо консервированного ананаса и сыр. Затем запекают в духовке на 200 градусов 10-15 минут. После готовности на тост можно положить жареное яйцо..

Особенности ужина по-немецки Овощное разнообразие Любители овощей на ломтики хлеба, смазанные тонким слоем масла (или творога), укладывают в креативном беспорядке тонкие дольки огурца, помидора, редиски, кольца лука, соломкой нарезанный сладкий перец…

Особенности ужина по-немецки Творог и редиска Более "легкий" вариант - ломтик хлеба (лучше темного), намазанный нежной творожной массой (Frischkäse), смешанной, например, с рубленым зеленым луком. К нему вприкуску - хрустящая редиска. Автор: Инга Ваннер



Разумеется, за ужином в Германии собираются не только приверженцы традиционных холодных блюд. В зависимости от кулинарных предпочтений не воспрещается заменять хлеб бататом (тыквой, баклажаном), а колбасу экзотическим паштетом - например, из авокадо, фасоли и чили.

И все же главным, по мнению участников опроса, в традиции ужинать остается ежевечерный сбор за столом. Этот ритуал создает ощущение уюта, поддержки, защищенности и умиротворения. Коллективная трапеза, как подчеркивают авторы исследования Rheingold, важна, поскольку выступает в роли противовеса современным общественным тенденциям, все больше фокусирующимся на индивидуализации. Не исключено, что в будущем значение ужина значительно возрастет, считают участники опроса.

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