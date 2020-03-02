 Почему немка ходит на работу без обуви | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.03.2020

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Культура и стиль жизни

Почему немка ходит на работу без обуви

Многим трудно скрыть свое удивление при виде человека без обуви, но корреспондент DW не смог пройти мимо и решил выслушать историю одной босоногой женщины.

Kate und William in Indien (picture-alliance/empics)

Эту девушку я почти каждое утро встречаю в электричке по дороге в офис. Она всегда босоногая - в любую погоду. И практически всегда я вижу, как пассажиры на нее косятся, выражая недоумение во взглядах. Я тоже долго присматривался к незнакомке, но однажды оказался совсем рядом и решился с ней заговорить. 

Голые ступни в любую погоду

Керстин работает в одной из компьютерных фирм в Бонне. "Я никогда не давала интервью и не люблю находиться в центре внимания", - объяснила она свое желание сохранить анонимность.

Хождением босиком Керстин увлеклась случайно. В отпуске на Канарских островах она познакомилась с женщиной, которая везде ходила без обуви. Керстин решила тоже попробовать. Ей так понравилось, что домой она прилетела без своих кроссовок, хотя на дворе стоял ноябрь.

Керстин по дороге на работу

Керстин по дороге на работу

"С тех пор, как я стала ходить босиком, я намного серьезней отношусь к своему здоровью и очень внимательно прислушиваюсь к своему телу. Я болею гораздо реже",- уверяет Керстин, убежденная в том, что таким образом она укрепляет свою иммунную систему. "Даже врачи советуют чаще ходить босиком", - улыбается девушка.

Впрочем, Керстин уже давно заметила, что у нее никогда не было особой страсти к обуви. Туфли на высоких каблуках ее вообще никогда не интересовали. Это вовсе не означает, что у нее дома совсем нет ботинок. Есть, конечно, но несколько пар - на всякий случай. А на какой именно, она решает спонтанно или в зависимости от ситуации. Скажем, когда на улице такая слякоть и грязь, которую полотенцем не вытереть, тогда она носит резиновые сапоги. "Снег в Кельне - такая редкость, что я практически всю зиму хожу босиком", - подчеркивает она. В крайности девушка бросаться не собирается и не полетела бы в Сибирь, чтобы ходить там босиком. "Во всем должна быть мера ", - уверена она.

Контекст

На втором месте оказался Фарид Мамедов из Азербайджана. На третьем - украинка Злата Огневич.

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Да, реакция людей раньше создавала ей много проблем. Но со временем она научилась игнорировать удивленные взгляды, реплики прохожих, а то и откровенный смех в спину. "Я на себе испытала, что такое нетерпимость, но научилась с этим жить", - подчеркивает она. Керстин не только в Германии, но и в других странах с удовольствием ходит босиком. Девушка тщательно выбирает маршруты для отпуска. Она не любит, когда люди показывают на нее пальцем и смеются. "Сегодня для меня это так же естественно, как для других не носить перчатки или головные уборы", - подчеркивает она.

Приличная экономия

Сначала на Керстин косились и коллеги по работе, но позже они привыкли к ее образу жизни. Босиком Керстин приходит и на деловые совещания.  Для корпоратива она тоже не делает исключения. Даже ее близкие родственники были против того, чтобы она ходила по городу без обуви. "Мама пугала тем, что у меня будет грибок, от которого очень трудно избавиться. Шесть лет хожу босиком - никакого грибка", - пожимает плечами Керстин.

Керстин босиком на перроне железнодорожной станции

Керстин босиком в феврале

В Германии нет закона, запрещающего ходить босиком в общественных местах. Однако бывает, что рестораны или клубы не разрешают вход босоногим посетителям. "Считается, что управлять автомобилем босиком опасно, хотя прямых запретов нет. Я езжу на автомобиле босиком. В некоторых странах запрещено без обуви пользоваться метро и эскалаторами. Тогда я езжу на такси или беру напрокат велосипед", - уточняет Керстин.

А не больно ли ходить без обуви по городу, ведь можно наступить на камни, а то и на осколки от бутылок, интересуюсь у своей новой знакомой. "Сначала я ощущала дискомфорт, но потом привыкла. Сейчас обувь меня просто раздражает! Я очень внимательно смотрю под ноги и стараюсь обходить опасные места. Правда, ступни стали более черствые, но я за ними слежу, как это делают женщины, которые ходят в обуви. На улицах немецких городов довольно чисто, я всегда ношу с собой полотенце, чтобы при необходимости или перед входом в офис протереть ноги", - уточняет Керстин. 

Керстин совершенно равнодушно проходит мимо витрин с элегантной женской обувью и радуется, что экономит довольно много. "Я лучше потрачу эти деньги на новые путешествия", - подчеркивает она на прощание и спешит на работу в холодное утро.

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    Автор: Ксения Сафронова


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