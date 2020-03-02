Почему немка ходит на работу без обуви

Многим трудно скрыть свое удивление при виде человека без обуви, но корреспондент DW не смог пройти мимо и решил выслушать историю одной босоногой женщины.
Эту девушку я почти каждое утро встречаю в электричке по дороге в офис. Она всегда босоногая - в любую погоду. И практически всегда я вижу, как пассажиры на нее косятся, выражая недоумение во взглядах. Я тоже долго присматривался к незнакомке, но однажды оказался совсем рядом и решился с ней заговорить.
Голые ступни в любую погоду
Керстин работает в одной из компьютерных фирм в Бонне. "Я никогда не давала интервью и не люблю находиться в центре внимания", - объяснила она свое желание сохранить анонимность.
Хождением босиком Керстин увлеклась случайно. В отпуске на Канарских островах она познакомилась с женщиной, которая везде ходила без обуви. Керстин решила тоже попробовать. Ей так понравилось, что домой она прилетела без своих кроссовок, хотя на дворе стоял ноябрь.
"С тех пор, как я стала ходить босиком, я намного серьезней отношусь к своему здоровью и очень внимательно прислушиваюсь к своему телу. Я болею гораздо реже",- уверяет Керстин, убежденная в том, что таким образом она укрепляет свою иммунную систему. "Даже врачи советуют чаще ходить босиком", - улыбается девушка.
Впрочем, Керстин уже давно заметила, что у нее никогда не было особой страсти к обуви. Туфли на высоких каблуках ее вообще никогда не интересовали. Это вовсе не означает, что у нее дома совсем нет ботинок. Есть, конечно, но несколько пар - на всякий случай. А на какой именно, она решает спонтанно или в зависимости от ситуации. Скажем, когда на улице такая слякоть и грязь, которую полотенцем не вытереть, тогда она носит резиновые сапоги. "Снег в Кельне - такая редкость, что я практически всю зиму хожу босиком", - подчеркивает она. В крайности девушка бросаться не собирается и не полетела бы в Сибирь, чтобы ходить там босиком. "Во всем должна быть мера ", - уверена она.
Да, реакция людей раньше создавала ей много проблем. Но со временем она научилась игнорировать удивленные взгляды, реплики прохожих, а то и откровенный смех в спину. "Я на себе испытала, что такое нетерпимость, но научилась с этим жить", - подчеркивает она. Керстин не только в Германии, но и в других странах с удовольствием ходит босиком. Девушка тщательно выбирает маршруты для отпуска. Она не любит, когда люди показывают на нее пальцем и смеются. "Сегодня для меня это так же естественно, как для других не носить перчатки или головные уборы", - подчеркивает она.
Приличная экономия
Сначала на Керстин косились и коллеги по работе, но позже они привыкли к ее образу жизни. Босиком Керстин приходит и на деловые совещания. Для корпоратива она тоже не делает исключения. Даже ее близкие родственники были против того, чтобы она ходила по городу без обуви. "Мама пугала тем, что у меня будет грибок, от которого очень трудно избавиться. Шесть лет хожу босиком - никакого грибка", - пожимает плечами Керстин.
В Германии нет закона, запрещающего ходить босиком в общественных местах. Однако бывает, что рестораны или клубы не разрешают вход босоногим посетителям. "Считается, что управлять автомобилем босиком опасно, хотя прямых запретов нет. Я езжу на автомобиле босиком. В некоторых странах запрещено без обуви пользоваться метро и эскалаторами. Тогда я езжу на такси или беру напрокат велосипед", - уточняет Керстин.
А не больно ли ходить без обуви по городу, ведь можно наступить на камни, а то и на осколки от бутылок, интересуюсь у своей новой знакомой. "Сначала я ощущала дискомфорт, но потом привыкла. Сейчас обувь меня просто раздражает! Я очень внимательно смотрю под ноги и стараюсь обходить опасные места. Правда, ступни стали более черствые, но я за ними слежу, как это делают женщины, которые ходят в обуви. На улицах немецких городов довольно чисто, я всегда ношу с собой полотенце, чтобы при необходимости или перед входом в офис протереть ноги", - уточняет Керстин.
Керстин совершенно равнодушно проходит мимо витрин с элегантной женской обувью и радуется, что экономит довольно много. "Я лучше потрачу эти деньги на новые путешествия", - подчеркивает она на прощание и спешит на работу в холодное утро.
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