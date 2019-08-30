Почему немецкие родители боятся отпускать детей одних в школу

Когда ведешь ребенка утром в школу, часто слышишь споры детей с родителями. Первоклассники убеждают папу или маму, что они уже сами в состоянии дойти до школы. И многие действительно сами приходят, особенно, если недаеко от дома: пешком, на велосипеде или самокате. Главное: без помощи родителей!

Чего боятся немецкие родители

А что немецкие родители? Как показывают опросы Общегерманского автомобильного клуба ADAC, 80 процентов родителей в Германии испытывают страх, если их ребенок первые четыре года идет в школу без сопровождения взрослых. Подтверждение этой статистике легко можно найти, пообщавшись с родителями школьников. "Мы живем в двухстах метрах от школы, но мне все равно страшно отпускать дочку одну в школу. Машин утром очень много. И я категорически не согласна с тем, что первоклассники должны приучаться к такой самостоятельности уже с первых месяцев, хотя дочка просит отпускать ее одну. У нас каждое утро идут дискуссии по этому поводу", - рассказывает Кристина.

Она живет в относительно тихом районе частных особняков на юге Бонна. А каждый третий школьник в Германии ежедневно преодолевает как минимум два километра по пути в школу. Но независимо от расстояния, родителей беспокоит, конечно, безопасность детей: интенсивное дорожное движение, недостаточное освещение в зимнее время утром, большое количество перекрестков... Опасные ситуации на дороге, ДТП, - это не единственные угрозы, которые не дают спокойно спать немецким родителям. Ес ть и другие страхи: что на ребенка нападут, что его похитят...

А что говорит официальная статистика? По данным Федерального статистического ведомства, в 2018 году в Германии было зарегистрировано более 109 тысяч несчастных случаев различной степени тяжести, которые произошли по дороге в школу, из них 25 - со смертельным исходом. И хотя количество несчастных случаев (которые учитывают, например, и вывихи, если ребенок подскользнулся и упал) с каждым годом становится все меньше, все равно это вызывает тревогу.

"Вместе с тем, самой большой опасности дети подвергаются в городах по пути в школу не тогда, когда они идут пешком, а когда едут с родителями на машине", - подчеркивает Клаудия Нойман (Claudia Neumann) из организации Deutsches Kinderhilfswerk.

Сразу оговоримся, что все вопросы, связанные с образованием в Германии, решаются на земельном уровне. Поэтому правила, рекомендации, официальные документы могут отличаться в разных федеральных землях. Что касается вопроса о том, как лучше добираться в школу, то здесь у всех земель есть одна общяя рекомендация: лучше добираться пешком. Дети по пути в школу успевают окончательно проснуться, это повышает их концентрацию на уроке, аргументируют эксперты. Есть даже специальный день – 22 сентября – "Пешком в школу ", который отмечается не только в Германии, но и по всему миру. Deutsches Kinderhilfswerk этот день отмечают особенно широко. "Мы, конечно, не предлагаем всем одно решение, - говорит Клаудия Нойман. - Каждый родитель должен сам оценить, готов ли его ребенок к тому, чтобы самостоятельно ходить в школу. Мы просим отказаться от автомобиля, если это возможно. Прогуляйтесь с ребенком утром перед школой, если расстояние позволяет. Шаг за шагом приучайте ребенка к самостоятельности".

Еще одно обстоятельство, которое объединяет многие школы в Германии – проблема так называемых "родительских такси" (нем. Elterntaxi), то есть частных машин, на которых родители привозят детей в школу. Утром подъезды к школам забиты, не говоря уже о стоянках. Поэтому в Германии все чаще оборудуют специальные места, где можно остановиться и высадить ребенка (нем. Elternhaltestelle) - вблизи от школ, но не совсем рядом. От этой парковки дети уже спокойно идут пешком.

"За последние десятилетия ситуация с "родительскими такси" сильно изменилась к худшему, - констатирует Клаудия Нойман. - Раньше было нормально, когда ребенок шел в школу пешком. Сегодня все больше детей в школу привозят. Это увеличивает хаос на дорогах перед школой. Машины создают опасные ситуации".

Обсуждайте с ребенком конкретные опасности

Общая рекомендация, которую можно найти в многочисленных брошюрах учебных заведений, - по возможности отказаться от идеи привозить ребенка в школу на автомобиле. Лучше ходить пешком, а если это сложно из-за большого расстояния – пересесть на велосипед. Эксперты ADAC дают практичные и простые советы родителям. К дороге в школу ребенка надо готовить, и лучше делать в каникулы. Со школьником необходимо обсудить конкретные опасности - например, на перекрестках.

Вначале надо обязательно сопровождать ребенка в школу, а потом постепенно ослабевать контроль, но при этом продолжать следить (можно издалека), как ребенок справляется с поставленной перед ним задачей. И еще два не менее ценных совета. Поменяйтесь ролями, то есть попросите ребенка довести вас до школы. И второй: не ругайте его, постоянно предостерегая об опасности, лучше больше хвалите, если ребенок старается.

Бетти, мама второклассницы, каждое утро сопровождает дочь на велосипеде. Правда, она старается делать это незаметно, ведь Кати категорически против. Теперь каждое утро она встречается со своими одноклассниками возле дома. На детях - специальные "световые" жилетки и обязательный шлем. Следуя советам экспертов, родители стараются давать детям светлые куртки: так их легче заметить на дороге. И даже при соблюдении всех мер предосторожности Бетти переживает: "Они еще такие маленькие. Их почти не видно, когда сидишь за рулем большого автомобиля. Мне страшно отпускать дочь одну, поэтому я еду на велосипеде по параллельным улицам, чтобы убедиться в том, что ребенок доехал до школы".

"Если сравнить рисунки детей на тему "Моя дорога в школу", то сразу видна разница. Дети, которых привозят на машине, рисуют линии от "А" до "Б". Дом, школа, - всё, как правило, черно-белое. Справа и слева ничего не происходит. А вот дети, которые идут в школу пешком, рисуют красочные картинки. Киоск, где продаются сладости, библиотека, детская площадка, бабушка-соседка, которая машет из окна... Совершенно другое восприятие. Эти рисунки показывают наглядно, чего мы лишаем наших детей", - подчеркивает эксперт.

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