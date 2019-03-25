 Почему немецкие дети так сильно любят Николая Чудотворца? (фото) | Кадр дня | DW | 05.12.2019

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Кадр за кадром

Почему немецкие дети так сильно любят Николая Чудотворца? (фото)

Пятого декабря вечером немецкие дети выставят перед дверьми начищенные сапоги, в которые ночью кое-кто положит подарки!

5 декабря вечером немецкие дети выставляют перед дверьми обувь для сладостей

Дюссельдорф • За несколько недель до Рождества - шестого декабря западные христианские церкви отмечают День Святителя Николая Чудотворца (нем. Nikolaus von Myra). В Германии этот праздник особенно ждут дети. Согласно традиции, накануне вечером они ставят перед дверью сапоги или какую-нибудь другую подходящую обувь, чтобы утром обнаружить в них небольшой подарок или сладости, которые ночью непременно принесет тот самый Николаус. Именно этот святой в начале XIX века также стал прообразом американского рождественского деда - Санта-Клауса.

"Добрый день, я Святой Николай, - поется в одной из многочисленных немецких детских песен, посвященных этому празднику. - Я хожу с мешком подарков от дома к дому, мне надо спешить, выставляйте свои сапожки и ждите Николауса. Сегодня ночью вы увидите меня в своих снах"...

Конечно, подарки получают только послушные и трудолюбивые дети. Плохих мальчиков и девочек сердитый спутник Святого Николая - Кнехт Рупрехт наказывает хворостиной, хотя это бывает крайне редко...

Святой Николай и Кнехт Рупрехт в Дюссельдорфе

Святой Николай и Кнехт Рупрехт в Дюссельдорфе

Согласно преданию, Святитель Николай родился приблизительно в 270 году от Рождества Христова в портовом городе Патара. Святитель Николай прославился своим заступничеством за гонимых и страждущих, мужеством и щедростью. Он старался помогать людям тайно, чтобы его не благодарили. Однажды, как рассказывают, желая помочь очень бедной семье, Николай взобрался ночью на крышу и оттуда сбросил в светлицу пять узелков с золотыми монетами. Узелки упали в обувь детей, стоявшую у окна. То-то было радости на следующий день! Эта семья никогда больше не голодала.

Святой Николаус был архиепископом античного города Мира, располагавшегося на территории современной Турции. В возрасте 19 лет, став епископом, Николаус раздал все свое имущество бедным. О его смиренности и великодушии ходили легенды. Одна из них рассказывает о великом голоде, во время которого Николаус отправился в порт и выпросил у моряков зерно, предназначавшееся для византийского императора. Чудо заключалось в том, что от груза, доставленного в Византию, не убавилось ни грамма.

В другой легенде говорится о бедном отце, который не мог обеспечить приданое своим трем дочерям. Николаус, еще не будучи епископом, три ночи подряд подбрасывал в комнаты девушек по золотому самородку. В итоге зазвучали свадебные колокола. Самородки с течением времени "превратились" в яблоки, императорское зерно - в игрушки и сладости для детей.

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    Автор: Анастасия Буцко


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