Почему Навального выдвинули на премию Сахарова

Депутаты от Европейской народной партии (ЕНП) в понедельник, 30 сентября, выдвинули оппозиционера Алексея Навального кандидатом на премию Сахарова, вручаемую Европарламентом ежегодно за свободу мысли. На волне не стихающих в Москве акций протеста, начавшихся вследствие отказа регистрировать ряд независимых кандидатов в Мосгордуму, в Европарламенте решили поддержать российскую оппозицию.

Всего номинаций в этом году пять. Их представили в понедельник, 30 сентября, в Брюсселе на общем заседании комитетов по иностранным делам и по развитию, а также подкомитета по правам человека.

Сигнал Европарламента

"Мы всецело уверены, что присуждение премии Алексею Навальному сыграет важную роль в поддержке оппозиции в России и ее борьбы за демократию и права человека", - озвучила позицию фракции ЕНП евродепутат из Литвы Сандра Калниете. Навального она назвала наиболее значимым лидером настоящей оппозиции в России. По мнению Калниете, премия Навальному будет означать, что Европарламент "слышит голос молодого поколения россиян, желающих альтернативы нынешнему режиму в России".

Ее коллега по фракции Раса Юкнявичене из Литвы припомнила, как она 30 лет назад была активисткой, боровшейся за независимость Литвы от СССР. По ее словам, тогда для активистов был важен любой жест поддержки "со стороны демократического Запада".

В то же время немецкий евродепутат Михаэль Галер (Michael Gahler), отвечающий в ЕНП за номинацию Навального на премию Сахарова, заявил, что Россия - не только крупнейший сосед ЕС, но и "постоянный вызов". Единственный путь, по мнению политика, сблизить Россию не только с ЕС, но и с другими странами-соседями, опосающимися Москву, - это поддержка тех, кто выступает за плюрализм в России и говорит, "что не так идет в этой стране". "Я думаю, россияне не заслужили того, чтоб другие их боялись", - считает Галер.

Если Навальный победит, то второй год подряд премию Сахарова получит широко известный критик Кремля. В прошлом году ее лауреатом стал украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из заключения в РФ лишь в начале сентября этого года в ходе обмена пленных.

Конкуренты Навального и его шансы на победу

Михаэль Галер в интервью DW выразил уверенность, что Навальный, по крайней мере, попадет в тройку финалистов. Ее определят на общем заседании 8 октября два комитета Европарламента - по иностранным делам и по развитию. Поскольку ЕНП - крупнейшая фракция Европарламента, то у Навального шансы попасть в шорт-лист действительно неплохие.

На хорошую поддержку может рассчитывать и номинация, представленная фракциями социал-демократов и Левых. Это две бразильские правозащитницы - Мариэль Франку и Клауделисе Силва дос Сантос, а также борец за права индейцев Бразилии вождь Раони.

Высокие шансы отводят экономисту Ильхаму Тохти, борющемуся за права уйгурского меньшинства в Китае. Его выдвинула третья по численности фракция "Обновить Европу" и еще более 60 евродепутатов. Это уже не первая номинация Тохти на премию Сахарова. Кроме того, он 30 сентября стал лауреатом премии Вацлава Гавела, присуждаемой Советом Европы.

Фракция "зеленых" и еще около 40 евродепутатов выдвинули двух борцов за права представителей ЛГБТ-сообщества в Бразилии - Жана Виллиса и Мариэль Франку. Таким образом, Франку, расстрелянная в прошлом году киллерами, номинирована на премию Сахарова дважды. Последняя кандидатура - от фракции "Европейских консерваторов и реформистов" - это группа из пяти кенийских студентов The Restorers. Они создали мобильное приложение, позволяющее девушкам, ставшим жертвами женского обрезания, обращаться за помощью.

Из трех финалистов лауреата выберут голосованием спикер Европарламента и председатели всех фракций. Его имя огласят 24 октября. Вручать премию Сахарова планируют 18 декабря на пленарном заседании в Страсбурге.

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