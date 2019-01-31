Почему москвичи предпочитают каршеринг и такси собственным автомобилям

Спрос на каршеринг в Москве, как и на услуги такси, в последние годы растет. Одновременно повышаются в цене бензин и парковочные тарифы, увеличиваются штрафы и транспортный налог, дорожает страховка, иными словами, иметь в собственности машину становится все дороже. Растут цены и на сами автомобили. Ожидается, что в 2019 году стоимость новых легковых автомобилей в московском регионе увеличится примерно на шесть процентов. Может ли стать тенденцией отказ от покупки личной машины в пользу такси и каршеринга и как это отразится на автомобильной отрасли, выясняла DW.

"И я поняла, что покупать машину не имеет смысла"

Анастасия работает в кадровом отделе одного из государственных унитарных предприятий Москвы. "Зарплата у меня, конечно, небольшая, но за пару лет мне удалось скопить на новый автомобиль из бюджетной категории, - рассказывает она. - Как вариант я рассматривала Kia Rio. Она стоит сейчас около 700 тысяч рублей. Но потом я решила все еще раз взвесить и посчитать".

Больше всего Анастасию смутила необходимость парковать машину на платной парковке рядом с работой. "Эти расходы нам начальство не компенсирует, - говорит девушка. - Парковка стоит 40 рублей в час. На работе я провожу минимум девять часов. Получается, если ездить на машине каждый день, 7,2 тыс. рублей в месяц нужно будет отдать только за парковку". При текущей стоимости бензина (около 46,5 рубля за литр АИ-95) на топливо в месяц, по подсчетам Анастасии, должны будет уходить около 3,5 тыс. рублей.

В Москве ездить на такси становится более выгодно, чем на собственном автомобиле

Стоимость страховки на год составила бы около 28 тысяч рублей (примерно 19,5 тыс. - КАСКО, около 8,5 тыс. - ОСАГО). Транспортный налог - 1,3 тыс. рублей. "Надеюсь, в первое время ремонт машины мне не грозит, да и гарантия будет действовать, а вот мыть ее, особенно зимой, раз в неделю точно придется - прибавляем еще около 2 тысячи в месяц на мойку", - продолжает подсчитывать Анастасия. Итог - более 180 тысяч рублей в год на текущие автомобильные нужды. "Это около 350 поездок на такси совсем без головной боли. Или более 500 поездок, если пользоваться каршерингом. И это мы еще стоимость самой машины сюда не включили! Когда я это осознала, поняла, что покупать ее не имеет смысла", - заключила она.

"Зато можно позволить себе бокальчик"

Отказаться от персонального автомобиля некоторых заставляет не только высокая стоимость его обслуживания, но и невозможность выпить за рулем. "У меня свой небольшой бизнес, часто приходится вести переговоры. Иногда случается и закрепить договоренность горячительным", - рассказывает DW предприниматель Владислав. По его словам, в семье у них есть машина, на ней ездит жена. "Недавно я закрыл удачную сделку, думал купить себе Infiniti или BMW, а потом решил, что все же на такси мне ездить удобнее, а мода на машины все время меняется. Так что пока просто езжу бизнес-классом. Удобно, что в последнее время такси подают за пару минут", - говорит он.

Директор Института экономики транспортаитранспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин отмечает, что тенденция действительно начинает отчетливо вырисовываться: в таких больших городах, как Москва, люди все чаще отказываются от приобретения личного автомобиля.

"Допустим, супружеская пара едет в театр. Мероприятие займет около четырех часов. Парковка в центре на это время тянет на 1,5 тыс. рублей. За эти деньги можно запросто добраться на такси в обе стороны и еще позволить себе бокальчик шампанского в антракте. Зачем лишать себя маленьких удовольствий?" - шутит эксперт.

"Автомобиль становится нужен только для выпендрежа или поездок за город. Для всех других нужд в городе он не нужен", - считает Михаил Блинкин. Он уверен, что число автомобилей в перенаселенных городах - таких, как Москва, - будет неуклонно снижаться: "Каршеринговых автомобилей и такси на душу населения нужно гораздо меньше, чем личных. Мой автомобиль простаивает 21 час в сутки, каршеринговый с точки зрения выполняемой транспортной работы замещает 3-5 личных автомобилей. Отсюда вывод - объемы автопродаж бесспорно снизятся, в том числе в Москве и в целом по России". Сейчас в российской столице используется около 5 млн автомобилей, но для комфортной езды хватило бы десятой части от этого числа, считает директор Института экономики транспортаитранспортной политики при ВШЭ Блинкин.

Автопроизводители будут менять стратегию

По прогнозам различных международных консалтинговых групп, к 2035 году на мировом рынке в сегменте каршеринга будет продаваться до трети всех новых легковых автомобилей. "Это гигантский сдвиг. Автопроизводитель ориентируется на спрос", - комментирует эти данные Блинкин. Чтобы компенсировать снижение уровня продаж в Европе и России, мировому автопрому придется перенаправить потоки, что будет сделать несложно. "Развивающиеся рынки вроде китайского поглотят все легковые машины. Пока китайцы, индусы, бразильцы насытятся автомобилями, еще лет сто пройдет", - говорит эксперт.

Ожидается, что интенсивность роста автопродаж в России снизится уже в этом году. Если в 2018 году российский авторынок, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ, вырос на 12,8 процента, то прогноз на 2019 год более сдержанный - 3,6 процента.

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