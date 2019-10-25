Почему москвичам не удастся укрыться от системы распознавания лиц

Сотни тысяч камер видеонаблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц. Как она работает, и не ведет ли тотальной слежке, DW объяснил гедндиректор NtechLab Александр Минин.
Все камеры видеонаблюдения в Москве оснастят функцией распознавания лиц. Об этом 22 октября заявили в МВД России. По словам министра внутренних дел Владимира Колокольцева, сейчас в столице более 160 тысяч камер, но система распознавания лиц есть лишь на трех тысячах. Подрядчика для внедрения системы распознавания лиц выберут на тендере, который, однако, пока не объявлен.
О том, как работает технология распознавания лиц и силуэтов, а также о возможных рисках, связанных с установлением тотальной слежки, DW рассказал Александр Минин, гендиректор NtechLab. Эта компания оснастила функцией распознавания лиц камеры видеонаблюдения в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Хотя в NtechLab пока что лишь говорят о том, что будут участвовать в тендере, профильные издания называют компанию одним из основных претендентов на получение подряда, ссылаясь на одобренные властями результаты предыдущих экспериментов с ней.
DW: В каких сферах система распознавания лиц сейчас применяется в России?
Александр Минин: Основная задача, для решения которой используется система в городе, это обеспечение безопасности. Кроме того, она нужна для городской аналитики - поскольку система умеет анонимно считать людей на улице, остановках общественного транспорта, вокзалах, в местах массового скопления людей, а также (определять. - Ред.) их пол, возраст и расовую принадлежность. Мы предоставляем Москве возможность получать полноценную городскую аналитику с учетом перемещения людей по городу в зависимости от времени года и массовых мероприятий.
- Как повлияет массовое внедрение системы распознавания лиц на жизнь обычных россиян?
- Я думаю что, с точки зрения россиян, разницы нет никакой. Очень важно правильно понимать, как работает технология. На самом деле камеры с распознаванием лиц и камеры общегородского наблюдения ничем друг от друга не отличаются.
Система распознавания лиц собирает цифровой слепок лица точно так же, как и обычная видеокамера. Сама по себе эта информация не несет никакой ценности, пока не включаются в работу, например, правоохранительные органы. Распознавание лиц - это просто автоматизация и ускорение работы правоохранительных органов, если необходимо кого-то найти.
- Расскажите про систему распознавания силуэта, которую разработала ваша компания. Как она действует и для чего она нужна?
- Распознавание силуэтов - это новая технология, которая сейчас на пилотной стадии разработки. В городе есть камеры, которые расположены на крышах домов или в парках, установленные там камеры физически не могут видеть лица. Но на этих пространствах также необходимо обеспечивать безопасность. Для этого нужна технология распознавания силуэта.
Силуэт человека является таким же уникальным параметром, как и его лицо. С помощью нейронных сетей и машинного зрения мы можем отслеживать этот силуэт между камерами. То есть вести человека до тех пор, пока система не увидела его силуэт вместе с лицом и не соединила их вместе. Это расширяет возможности работы правоохранительных органов.
- Можно ли как-то скрыться от системы распознавания лиц и силуэтов?
- Если говорить о промышленных системах, таких как у нашей компании, которая внедряет свои технологии по всему миру (это сотни тысяч камер), то мы легко работаем при 40-процентном перекрытии лица. То есть если вы наденете мотоциклетный шлем, маску для дыхания или балаклаву, и у вас останется фактически только прорезь для глаз, то этого участка нам будет достаточно чтобы с точностью в 80-90% установить личность человека.
- И нет вообще никаких способов обойти вашу систему?
- Мы постоянно тестируем все новые способы и попытки скрыться от распознавания лиц. Пока что мы не нашли ни одного способа, который работал бы эффективно. Силуэт человека, его походка и биометрические параметры уникальны. Чтобы изменить походку, нужно заниматься физическими упражнениями порядка двух лет.
- Или встать на каблуки...
- Например. Но нейронная сеть работает по принципу человеческого мозга. То есть если вы по силуэту можете определить, что, скорее всего, это один и тот же человек, то нейронная сеть с машинным зрением точно сможет это сделать лучше вас.
- Что вы лично думаете об этических аспектах применения технологии распознавания лиц?
- Если мы говорим об общественной безопасности, то здесь важно понимать два основных тренда. В первую очередь, идет урбанизация. Количество людей в городах растет с огромной скоростью, и в ближайшие 5-10 лет оно увеличится как минимум на 30-40%. Представьте, что Москва удвоится за этот срок. Без автоматизированных систем и искусственного интеллекта управлять городом и обеспечивать безопасность такого количества людей в одном месте будет невозможно.
В чем разница между работой сотрудника оперативной службы, который просматривает видео с людьми на камере, и системы распознавания лиц? Система распознавания просто автоматизирует этот процесс. Но от того, что кто-то просматривает видео с вашим изображением, ничего не меняется.
К тому же я думаю, что уровень понимания общественностью того, как работает эта технология, сейчас очень низкий. Потому что всем кажется, что теперь камера, которая стоит на улице, всех распознала, и тут же везде все узнают ваше имя и фамилию. Это не так. Доступ к паспортной фотографии имеют лишь силовые структуры. Без индексации всех паспортных данных понять, кто на цифровом слепке с камеры, невозможно.
- В российских реалиях ваши технологии могут означать, что система доведет человека домой с демонстрации, следя за его силуэтом. Но даже если он ничего не нарушал, российские власти часто трактуют действия демонстрантов по-другому. Тут вы тоже не видите никаких проблем?
- Ну, мы же, как налогоплательщики, платим правоохранительным органам за то, чтобы они обеспечивали нашу безопасность. То есть если они посчитают нужным использовать информацию с городского видеонаблюдения, им ничто не мешает это делать. Даже без распознавания лиц они все эти задачи могут решить, просто это займет больше времени и человеческих ресурсов. Все системы городской видеоаналитики были доступны и пять, и десять лет назад.
Второе, что нужно понимать: у правоохранительных органов есть доступ к вашему мобильному телефону. В нем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю работает микрофон, можно удаленно включить камеру и точно вычислить вашу геолокацию. Если есть задача понять, кто находится на площади (со всеми персональными данными), это можно сделать в несколько кликов, потому что ваш номер телефона привязан к вашим паспортным данным практически в каждой стране.
- То есть вам не кажется, что система распознавания лиц поспособствует созданию полицейского государства в России?
- Нет, я абсолютно так не думаю, потому что этот вопрос больше привязан к политической структуре страны, чем к технологиям и системам.
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