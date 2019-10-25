Почему москвичам не удастся укрыться от системы распознавания лиц

Все камеры видеонаблюдения в Москве оснастят функцией распознавания лиц. Об этом 22 октября заявили в МВД России. По словам министра внутренних дел Владимира Колокольцева, сейчас в столице более 160 тысяч камер, но система распознавания лиц есть лишь на трех тысячах. Подрядчика для внедрения системы распознавания лиц выберут на тендере, который, однако, пока не объявлен.

О том, как работает технология распознавания лиц и силуэтов, а также о возможных рисках, связанных с установлением тотальной слежки, DW рассказал Александр Минин, гендиректор NtechLab. Эта компания оснастила функцией распознавания лиц камеры видеонаблюдения в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Хотя в NtechLab пока что лишь говорят о том, что будут участвовать в тендере, профильные издания называют компанию одним из основных претендентов на получение подряда, ссылаясь на одобренные властями результаты предыдущих экспериментов с ней.

DW: В каких сферах система распознавания лиц сейчас применяется в России?

Александр Минин: Основная задача, для решения которой используется система в городе, это обеспечение безопасности. Кроме того, она нужна для городской аналитики - поскольку система умеет анонимно считать людей на улице, остановках общественного транспорта, вокзалах, в местах массового скопления людей, а также (определять. - Ред.) их пол, возраст и расовую принадлежность. Мы предоставляем Москве возможность получать полноценную городскую аналитику с учетом перемещения людей по городу в зависимости от времени года и массовых мероприятий.

- Как повлияет массовое внедрение системы распознавания лиц на жизнь обычных россиян?

- Я думаю что, с точки зрения россиян, разницы нет никакой. Очень важно правильно понимать, как работает технология. На самом деле камеры с распознаванием лиц и камеры общегородского наблюдения ничем друг от друга не отличаются.

Александр Минин

Система распознавания лиц собирает цифровой слепок лица точно так же, как и обычная видеокамера. Сама по себе эта информация не несет никакой ценности, пока не включаются в работу, например, правоохранительные органы. Распознавание лиц - это просто автоматизация и ускорение работы правоохранительных органов, если необходимо кого-то найти.

- Расскажите про систему распознавания силуэта, которую разработала ваша компания. Как она действует и для чего она нужна?

- Распознавание силуэтов - это новая технология, которая сейчас на пилотной стадии разработки. В городе есть камеры, которые расположены на крышах домов или в парках, установленные там камеры физически не могут видеть лица. Но на этих пространствах также необходимо обеспечивать безопасность. Для этого нужна технология распознавания силуэта.

Силуэт человека является таким же уникальным параметром, как и его лицо. С помощью нейронных сетей и машинного зрения мы можем отслеживать этот силуэт между камерами. То есть вести человека до тех пор, пока система не увидела его силуэт вместе с лицом и не соединила их вместе. Это расширяет возможности работы правоохранительных органов.

- Можно ли как-то скрыться от системы распознавания лиц и силуэтов?

- Если говорить о промышленных системах, таких как у нашей компании, которая внедряет свои технологии по всему миру (это сотни тысяч камер), то мы легко работаем при 40-процентном перекрытии лица. То есть если вы наденете мотоциклетный шлем, маску для дыхания или балаклаву, и у вас останется фактически только прорезь для глаз, то этого участка нам будет достаточно чтобы с точностью в 80-90% установить личность человека.

- И нет вообще никаких способов обойти вашу систему?

- Мы постоянно тестируем все новые способы и попытки скрыться от распознавания лиц. Пока что мы не нашли ни одного способа, который работал бы эффективно. Силуэт человека, его походка и биометрические параметры уникальны. Чтобы изменить походку, нужно заниматься физическими упражнениями порядка двух лет.

- Или встать на каблуки...

- Например. Но нейронная сеть работает по принципу человеческого мозга. То есть если вы по силуэту можете определить, что, скорее всего, это один и тот же человек, то нейронная сеть с машинным зрением точно сможет это сделать лучше вас.

- Что вы лично думаете об этических аспектах применения технологии распознавания лиц?

- Если мы говорим об общественной безопасности, то здесь важно понимать два основных тренда. В первую очередь, идет урбанизация. Количество людей в городах растет с огромной скоростью, и в ближайшие 5-10 лет оно увеличится как минимум на 30-40%. Представьте, что Москва удвоится за этот срок. Без автоматизированных систем и искусственного интеллекта управлять городом и обеспечивать безопасность такого количества людей в одном месте будет невозможно.

В чем разница между работой сотрудника оперативной службы, который просматривает видео с людьми на камере, и системы распознавания лиц? Система распознавания просто автоматизирует этот процесс. Но от того, что кто-то просматривает видео с вашим изображением, ничего не меняется.

К тому же я думаю, что уровень понимания общественностью того, как работает эта технология, сейчас очень низкий. Потому что всем кажется, что теперь камера, которая стоит на улице, всех распознала, и тут же везде все узнают ваше имя и фамилию. Это не так. Доступ к паспортной фотографии имеют лишь силовые структуры. Без индексации всех паспортных данных понять, кто на цифровом слепке с камеры, невозможно.

- В российских реалиях ваши технологии могут означать, что система доведет человека домой с демонстрации, следя за его силуэтом. Но даже если он ничего не нарушал, российские власти часто трактуют действия демонстрантов по-другому. Тут вы тоже не видите никаких проблем?

- Ну, мы же, как налогоплательщики, платим правоохранительным органам за то, чтобы они обеспечивали нашу безопасность. То есть если они посчитают нужным использовать информацию с городского видеонаблюдения, им ничто не мешает это делать. Даже без распознавания лиц они все эти задачи могут решить, просто это займет больше времени и человеческих ресурсов. Все системы городской видеоаналитики были доступны и пять, и десять лет назад.

Второе, что нужно понимать: у правоохранительных органов есть доступ к вашему мобильному телефону. В нем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю работает микрофон, можно удаленно включить камеру и точно вычислить вашу геолокацию. Если есть задача понять, кто находится на площади (со всеми персональными данными), это можно сделать в несколько кликов, потому что ваш номер телефона привязан к вашим паспортным данным практически в каждой стране.

- То есть вам не кажется, что система распознавания лиц поспособствует созданию полицейского государства в России?

- Нет, я абсолютно так не думаю, потому что этот вопрос больше привязан к политической структуре страны, чем к технологиям и системам.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Искусство тотальной слежки Мастера камуфляжа Эта фотография из архива "штази" использовалась внутренней разведкой ГДР в качестве наглядного пособия по маскировке. Выпускавшиеся сериями подобные фотографии демонстрировали восточногерманским агентам, как нужно одеваться, чтобы не вызывать подозрения во время слежки на улицах. Феномену тотального контроля этой весной посвящены три выставки в Музее фотографии в Берлине и галерее c/o Berlin.

Искусство тотальной слежки Орудия контроля На этой фотографии запечатлен фрагмент штаб-квартиры разведывательных служб бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи. Снимок предоставил на выставку "Watching You, Watching Me" фотограф из Нью-Йорка Эду Байер, совершивший поездку в Триполи в 2011 году по заказу журнала Wall Street Journal. Разведцентр располагался в шестиэтажном здании. Отсюда режим контролировал передвижение и переписку ливийцев.

Искусство тотальной слежки Слежку ведет художник Серия фотографий "Detail From the New Town" Эндрю Хэммеранда из Чикаго была сделана с церковной башни в центре одного городка, спланированного как "идеальное поселение" на американском Среднем Западе. Используя интернет, фотохудожник получил доступ к камере на крыше церкви и фотографировал город и его жителей.

Искусство тотальной слежки Пестрая цензура Бельгийский художник Мишка Хеннер создал серию "Голландские пейзажи" после того, как обнаружил, что коллажи из разноцветных многоугольных клякс были использованы на Google Maps для сокрытия объектов, считающихся важными с точки зрения национальной безопасности в Нидерландах, таких как королевские дворцы, склады горючего и армейские казармы.

Искусство тотальной слежки Древние страхи Тотальный контроль - явление не новое. За людьми следили испокон веков, будь то по политическим или религиозным мотивам. Гравюра неизвестного нидерландского художника "Поле с глазами" является экспонатом выставки "The Field Has Eyes" в Музее фотографии в Берлине. Гравюра датируется 1546 годом. Изображенного на ней мужчину сопровождает кролик, традиционный символ страха.

Искусство тотальной слежки Всевидящее око Символ божественного всезнания, изображенный французским мастером офорта Жаком Калло на гравюре 1628 года, приобретает зловещий смысл, когда используется как символ тотальной слежки в стиле оруэлловского Старшего Брата. Имя персонажа из романа "1984" стало нарицательным обозначением государства или режима, стремящегося установить тотальный контроль над народом.

Искусство тотальной слежки Технологии наблюдения Среди экспонатов выставки "The Field Has Eyes" находится и серия снимков ограблений банков из архивов американских газет. Сделанные системами видеонаблюдения фотографии предоставил Гюнтер Карл Бозе, профессор Академии визуальных искусств в Лейпциге. Он купил их для своей частной коллекции на eBay. Снимки, демонстрирующие работу механизмов наблюдения, выставляются публично впервые.

Искусство тотальной слежки Истории из ССTV Многоканальная инсталляция "Sticky Floors (Lunch to Last Call)" шведской художницы Анн-Софи Сиден также демонстрирует видеоматериал из систем публичного видеонаблюдения. Двухчасовой фильм был смонтирован из кадров 24-часового цикла наблюдения с помощью CCTV - системы телевидения замкнутого контура - в одном из ирландских баров.

Искусство тотальной слежки Охрана границ Снимок под названием "High Performance Camera" сделал берлинский фотограф Юлиан Рёдер (Julian Röder) для серии, документирующей оборудование, которое использует Европейский Союз для охраны своих границ и предотвращения нелегальной миграции. Рёдер вырос в коммунистической Восточной Германии, чем, видимо, объясняется его интерес к теме тотального наблюдения и контроля.

Искусство тотальной слежки Жесткие выводы Помимо фотографий в галерее c/o Berlin представлены также видео. Сатирический фильм профессора медийного искусства из Берлина Хито Штайерль "How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational" предлагает практические советы, как оставаться незамеченным в эру цифровых технологий. Автор: Элла Володина

