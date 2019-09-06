Почему Москва слезам росгвардейцев не верит, а суды верят

Актера Павла Устинова, как и еще нескольких участников протестов в Москве, посадили за ущерб здоровью бойцов Росгвардии. Карикатурист Сергей Елкин усмотрел тенденцию в "московском деле".
На фоне полицейского и правового беспредела, захлестнувшего столицу в последние месяцы, публичное выражение симпатий власти стало вызывать растущее раздражение, указывает Александр Плющев. (10.09.2019)
Российское правосудие не скрывает своей избирательности. Хулиганов в России освобождают из тюрьмы, а пикетчиков отправляют за решетку, констатирует Иван Преображенский. (06.09.2019)
В Москве прошло сразу несколько заседаний по так называемому "московскому делу". Корреспондент DW следила за судьбами обвиняемых в Тверском и Мещанском судах. (03.09.2019)