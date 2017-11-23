Почему Меркель и Путин не едут на "Петербургский диалог"

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент России Владимир Путин не поедут в Кёнигсвинтер под Бонном, где в конце следующей недели (18 - 20 июля) состоится очередная ежегодная конференция форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог".

Приглашения на форум, по сообщениям немецкой печати, оба получили. Но восстанавливать традицию двусторонних встреч на высшем уровне и участия в пленарном заседании конференции они не стали. Последний раз Меркель и Путин встречались в рамках "Петербургского диалога" в 2012 году.

"Конфликтные темы"в отношениях ФРГ и РФ

Судя по реакции официального представителя канцлера Штеффена Зайберта (Steffen Seibert) на вопрос корреспондента DW, заданный на правительственной пресс-конференции в пятницу, 12 июля, Ангела Меркель и, соответственно, Владимир Путин приглашения на "Петербургский диалог" в этом году и в самом деле получали.

Штеффен Зайберт

Но, заявил Зайберт, "мы никогда это не подтверждали и не говорили, что канцлер намеревается туда отправиться". В отношениях между Германией и Россией, напомнил он, "есть конфликтные темы", к числу которых представитель канцлера отнес аннексию Крыма и российскую поддержку сепаратистов на востоке Украины.

"Тем не менее канцлер поддерживает "Петербургский диалог", - добавил Зайберт. - Канцлер и все немецкое правительство считают правильным вести оживленный диалог между гражданскими обществами двух стран, что, слава Богу, и происходит".

Темы для Лаврова и Маса

Вместо первых лиц в церемонии открытия "Петербургского диалога" в Кёнигсвинтере примут участие министры иностранных дел обеих стран - Сергей Лавров и Хайко Мас (Heiko Maas). Там же они проведут и очередной раунд двусторонних переговоров.

Сергей Лавров на переговорах с Хайко Масом в Москве в январе 2019 года

Как рассказал пресс-секретарь МИД ФРГ Кристоф Бургер (Christoph Burger), темами переговоров 18 июля станут положение в Сирии, конфликт на востоке Украины и предотвращение новой гонки вооружений. "Эта встреча отвечает нашему убеждению, что для решения международных проблем диалог с Россией остается необходимым, - заявил он. - А "Петербургский диалог" может внести значительный вклад в достижение взаимопонимания между гражданскими обществами, что особенно важно в политически напряженные времена".

Четвертая встреча глав МИД двух стран

Встреча двух министров в Кёнигсвинтере будет уже четвертой в этом году. И украинская тема поднималась всякий раз, но безрезультатно. В последнее время, однако, по оценке Берлина, появился проблеск надежды на позитивные сдвиги в деле реализации минских договоренностей.

Штеффен Зайберт, в частности, указал на начавшееся в конце июня разведение правительственных сил Украины и вооруженных формирований пророссийских сепаратистов в районе станицы Луганской. "Это конкретное, хотя и происходящее с изрядной задержкой следствие переговоров и решений на встречах в "нормандском формате", - заявил Зайберт, - что доказывает действенность этого формата".

Однако, даты следующей встречи лидеров Германии, Франции, России и Украины, за скорейшее проведение которой ратует новый украинский президент Владимир Зеленский, представители правительства ФРГ пока назвать не могут.

Надо ли расширять "нормандский формат"?

Сдержано относятся в Берлине и к идее Зеленского расширить "нормандский формат", включив в переговоры о путях преодоления конфликта между Россией и Украиной лидеров США и Великобритании. "К нам никто не обращался с предложением расширить этот формат", - заметил в ответ на вопрос корреспондента DW Кристоф Бургер.

Зато прямые контакты между президентами Украины и России, в частности, телефонный разговор между Зеленским и Путиным, он однозначно приветствует. "Мы всегда давали понять, что поддерживаем прямые переговоры о решении конфликта в Украине, - сказал Бургер.- Если мы хотим дальнейших сдвигов в реализации минского соглашения, нужны прямые переговоры между подписавшими их".

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