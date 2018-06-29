Почему люди с высшим образованием чаще ходят на выборы

Недавно министерство образования ФРГ представило свой ежегодный доклад о немецкой системе образования. Его авторы констатировали очевидную взаимосвязь между политической активностью граждан и уровнем их образования. Чем это можно объяснить и за какие партии голосуют образованные избиратели в Германии, DW рассказала Сабрина Майер (Sabrina Mayer) - политолог из Университета Дуйсбурга-Эссена, специализирующаяся на изучении электоральных предпочтений.

Deutsche Welle: Согласно результатам исследования, политическая активность зависит от уровня образования. Иными словами, человек с университетским образованием с большей вероятностью придет на выборы или примкнет к политической партии, чем человек, не закончивший среднюю школу. Наблюдается ли схожая тенденция и за пределами Германии?

Сабрина Майер: Да, то же самое происходит и во многих других западноевропейских странах.

Сабрина Майер

- Из этого правила есть исключения?

- Разумеется, есть страны, в которых введено обязательное голосование (к примеру, в Бельгии или Австралии. - Ред.). Поэтому там на выборы ходит значительно больше людей из всех слоев населения.

- Чем можно объяснить взаимосвязь между образованием человека и его политической активностью?

- Образование связано с множеством важных психологических факторов, которые, в свою очередь, влияют на явку. К примеру, есть люди, которые считают себя обязанными прийти на выборы. Многие в Германии убеждены, что это долг каждого порядочного гражданина. При этом немцы с законченным средним образованием придерживаются такой точки зрения чаще, чем люди, покинувшие школу на более раннем этапе, - ведь у первых было больше уроков политологии и обществознания.

- За какие немецкие партии чаще голосуют избиратели с более высоким уровнем образования?

- Конечно, в Германии есть партии, за которые голосует очень много высокообразованных избирателей, - прежде всего это партия "зеленых". По данным опросов, три четверти электората "зеленых" имеют как минимум среднее образование. В то же время есть и партии, которые в основном поддерживают люди с более низким уровнем образования. Например, среди сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ) каждый третий закончил неполную среднюю школу (так называемая Hauptschule рассчитана на обучение до девятого класса и предполагает последующее обучение в профтехучилище. - Ред.).

- А как насчет электората Левой партии? Оппоненты зачастую пытаются представить ее как партию, за которую голосуют малообразованные люди.

- Что касается электората Левой партии, то нужно проводить различия между ее приверженцами в восточной и западной частях Германии. На западе Германии среди сторонников левых больше людей с законченным средним образованием, чем в среднем по стране. Но и в восточной Германии за них скорее голосуют люди со средним уровнем образования, чем выпускники неполных средних школ.

- Считается, что чем менее образован человек, тем больше он склонен голосовать за популистов...

- Так действительно думают многие. Но если мы посмотрим, кто голосовал, например, за Альтернативу для Германии (АдГ) на выборах в бундестаг, то однозначно подтвердить это утверждение мы не сможем. У большинства избирателей АдГ средний уровень образования, и их не меньше, чем тех, кто учился в неполной средней школе.

- Чем можно объяснить тот факт, что некоторые избиратели склонны менять свои политические предпочтения?

- Приверженность конкретной политической партии зачастую прививается в семье и сохраняется на протяжении нескольких поколений. Если родители активно интересуются политикой или являются членами одной из партий, то высока вероятность того, что они передадут свои предпочтения детям. В свою очередь, если человек вырос в семье, где политике не уделяли особого внимания, тот он, скорее всего, не будет лоялен какой-либо одной политической силе.

Смотрите также:

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Ангела Меркель Ангела Меркель (Angela Merkel) - политический долгожитель: дочь пастора из бывшей ГДР возглавляет правительство Германии уже более 12 лет, заступив на пост канцлера в четвертый раз. Многолетний бессменный глава ХДС знаменита своим прагматизмом: один из примеров - отказ от ядерной энергетики. И даже решение открыть границы для беженцев в итоге лишь ненадолго сказалось на рейтинге Меркель.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Франк-Вальтер Штайнмайер Для большинства жителей Германии президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) много лет является лицом немецкой дипломатии и символом стабильности. К примеру, в бытность министром иностранных дел он заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в 2014 году.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хайко Мас Министр иностранных дел в новом правительстве Меркель, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в прежнем кабинете был министром юстиции. Он слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. "Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо", - подчеркивает Мас. Он не относится к тем, кто выступают со скороспелыми заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Вольфганг Шойбле Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который с 2009 по 2018 годы был министром финансов ФРГ, является председателем бундестага нового созыва. Шойбле - настоящий политический старожил. В 1984 году он уже возглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хорст Зеехофер Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в прошлом премьер-министр Баварии, известен своими громкими заявлениями. В ноябре 2015 года он подверг резкой критике политику Меркель в отношении беженцев. Еще одна щекотливая тема - отношения лидера Христианско-социального союза (ХСС) с Владимиром Путиным: в 2017 году Зеехофер дважды встречался с российским лидером в Москве.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Сара Вагенкнехт За диалог с Москвой выступает и глава Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Лидер "левых" не раз требовала распустить НАТО и заменить альянс системой европейской коллективной безопасности с участием РФ, а также заявляла о неэффективности санкций, введенных против Москвы. Кроме того, "левые" также призывают прекратить зарубежные миссии бундесвера.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Кристиан Линднер На выборах в бундестаг Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% и вернулась в федеральный парламент. Это, прежде всего, заслуга лидера либералов Кристиана Линднера (Christan Lindner), реформировавшего партию. В 2017 году Линднер оказался в центре внимания после высказываний о Крыме: 38-летний политик призвал "заморозить" этот вопрос на время и сотрудничать с РФ там, где это возможно.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Джем Оздемир В свою очередь сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) придерживается противоположного мнения. Немецкий политик с турецкими корнями призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и назвал неуместными разговоры об их ослаблении.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Фрауке Петри По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Александер Гауланд Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил. Автор: Александра Елкина

