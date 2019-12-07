Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.