Почему ливанский миллионер подарил вещи Гитлера Израилю

Абдалла Шатила родился и провел детство в Бейруте, сейчас живет и успешно занимается бизнесом в Швейцарии и других странах Европы. На аукционе в Мюнхене он приобрел, в общей сложности, десять предметов, принадлежавших Гитлеру (Adolf Hitler) и другим бонзам "третьего рейха". Среди них - цилиндр "фюрера", редкое издание его книги "Mein Kampf", серебряная коробка для сигар и пишущая машинка. Общая стоимость лотов - около 600 тысяч евро. Всё это находилось в частном владении, теперь через израильский фонд будет передано в мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Израиле. Что побудило Шатилу принять участие в этом скандальном аукционе?

Абдалла Шатила: Я прочел несколько статей, в которых раввин Марголин (глава Европейской ассоциации еврейских организаций - Ред.), говорил, что нельзя зарабатывать на вещах, пропитанных кровью, в том числе кровью евреев, что выставленные на торги предметы в итоге могут попасть в руки тех, кто и сейчас разделяет нацистскую идеологию. Было ясно, что торги не остановить. Чтобы эти вещи не попали не в те руки, я решил сам выкупить их.

Deutsche Welle: Как отреагировали в фонде Керен ха-Йесод, собирающем пожертвования для Израиля, когда вы сообщили, что хотите передать ему эти предметы?

- Когда я решил приобрести эти артефакты, то сначала хотел их уничтожить, сжечь. Но потом понял, что не имею права сам принять решение об их судьбе, поэтому решил передать их еврейскому фонду. Поскольку у меня раньше были контакты с фондом Керен ха-Йесод, я надеялся, что там мне помогут решить, как адекватно распорядиться этими предметами. За полчаса до торгов я туда позвонил, сообщил о своих планах и попросил, чтобы мое имя не упоминалось. Только когда я приобрел последний лот, я распространил заявление для прессы, в котором объяснил, почему принял такое решение. Я опасался, что из-за моего имени люди подумают, что я приобрел их и подарил совсем в других целях...

- Артефакты оказались дороже, чем вы ожидали?

- Я не знал, насколько высоко поднимутся цены. Я даже толком не знал, что именно покупаю. Я попросил аукционный дом прислать мне список вещей, принадлежавших Гитлеру, и получил его накануне торгов. О чем конкретно идет речь и цена для меня, в общем, не имели значения.

- А вас не смущало то, что вы помогаете хорошо заработать тому, кто продавал вещи нацистов?

- Нет. Мне было все равно, кто их продавал и почему. Для меня было важнее не то, кто их продает, а кто их купит.

- Как вы вообще относитесь к торговле предметами, принадлежавшими национал-социалистам?

- Продажа таких артефактов должна быть запрещена. И должна существовать инстанция, организация, которая отвечала бы за то, чтобы собрать все эти вещи, как это делают с оружием или боеприпасами.

- Вы - из семьи ливанских христиан. Вы как-то лично связаны с еврейской общиной?

- Меня с ней связывает то, что у меня много еврейских друзей. Я работаю с евреями, как и с христианами, и мусульманами. Для меня не важно, кому делать добро. Прежде всего, важна помощь человечеству. Происхождение, религия и культурные особенности людей меня не интересуют.

Мы живем во времена, когда процветают правый популизм, расизм, антисемитизм и исламофобия. Отсутствие терпимости побуждает людей использовать религию в дурных целях.

- В январе Европейская ассоциация еврейских организаций собирается вручить вам в бывшем концлагере Освенцим награду. Вы ее примете?

- Для меня это большая честь. У еврейского народа, как и у всех остальных, есть полное право следовать своей религии в свободе и безопасности.

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