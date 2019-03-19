 Почему к папам в Германии относятся лучше, чем к мамам? | Карьера | DW | 24.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Карьера

Почему к папам в Германии относятся лучше, чем к мамам?

Наличие детей - главный "минус" для карьерного роста и роста зарплаты в Германии, а также при приеме на работу. Для женщин, но не для мужчин.

Мужчина, женщина и зарплаты

Фонд одного из крупнейших международных медиаконцернов Bertelsmann провел исследование, которое должно было показать, как отличаются заработки мужчин и женщин. То, что мужчины получают больше, известно всем. Но насколько больше?

Гендерный разрыв больше, чем предполагалось

Результат оказался неожиданным. Оказывается, женщины в Германии зарабатывают или, предположительно, заработают за свою трудовую жизнь чуть ли не вдвое меньше, чем мужчины. В абсолютных цифрах это выражено так. В западной части Германии мужчины могут рассчитывать, в среднем, на полтора миллиона евро, женщины - только на 830 тысяч евро. В восточной части страны соотношение почти такое же: 1,1 миллиона и 660 тысяч евро соответственно.

Сумма эта - без учета налогов, которые разные категории оплачивают по разному, но и без учета различных государственных пособий. Среди них - пособие на детей, которое составляет минимум 204 евро в месяц на ребенка до достижения 25-летнего возраста.

Как бы то ни было, разрыв огромен. Он больше, чем, например, тот, который рассчитали эксперты по заказу федерального министерства по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Правда, это исследование (.pdf) охватывало другую группу - тех, кто родился между 1950 и 1964 годами. Кроме того, учитывался не суммарный заработок за предполагаемую трудовую деятельность, а средняя почасовая оплата почти 100 тысяч мужчин и женщин. Согласно результатам, разрыв между заработком мужчин и женщин (Gender Pay Gap) составляет в Германии "всего" 21 процент.

Бездетные женщины зарабатывают, как мужчины

21 процент или 45 процентов, - причины гендерного разрыва оба исследования называют одни и те же. Главная - дети. Женщины, у которых нет детей (или пока нет детей) зарабатывают при той же квалификации лишь немногим меньше мужчин: в восточной части Германии, например, всего на 3 процента меньше.

Когда появляются дети, ситуация меняется. Какое-то время после рождения ребенка немки не работают вообще. Они получают так называемые "родительские деньги", за ними сохраняется рабочее место, но исследование этого не учитывает. Его цель - подсчитать предполагаемую суммарную зарплату.

Исследование фонда Bertelsmann также показало, что и выйдя из декрета, подавляющее большинство женщин в возрасте от 30 до 50 лет работает в Германии неполный рабочий день (если вообще работает). Главная причина тут, как подчеркивают эксперты, - уход за детьми. Мужчины же в этом возрасте, наиболее продуктивном и для карьеры, и для роста зарплаты, в большинстве своем заняты полный рабочий день.

Отец с ребенком в Дрездене

Предпочитаются папы

Есть и еще одно обстоятельство, на которое обращают внимание эксперты берлинского Научного центра социальных исследований (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung). Они провели любопытный эксперимент, разослав более 800 заявлений на соискание различных должностей в сферах маркетинга и организации различных мероприятий. Там занято примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Но как расцениваются новые претенденты на работу?

Женщины с детьми подвергаются дискриминации, считает автор этого проекта Лена Хипп (Lena Hipp). Такой вывод она делает потому, что женщинам с детьми пришлось посылать на треть больше заявлений, прежде чем их приглашали на собеседование. Где же равноправие?

Надо заметить, что это исследование показало еще один неожиданный результат: ищущих работу мужчин с детьми чаще приглашали на интервью, чем мужчин без детей. Выходит, к папам в Германии относятся лучше, чем к мамам...

Смотрите также:

  • Девушка улыбается во время собеседования

    Правила поведения на собеседовании

    Язык тела говорит больше, чем нам хочется

    В беседе с рекрутером важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы это делаете: рукопожатие, мимика, манера сидеть на стуле и жестикулировать во время разговора. От этих невербальных сигналов в значительной степени зависит, удастся ли вам расположить к себе рекрутера.

  • Человек держит в руках две маски: на одной он изображен улыбающимся, на другой - разъяренным.

    Правила поведения на собеседовании

    Естественность - залог успеха!

    Стремление показать себя с лучшей стороны, конечно, предполагает некоторую долю позерства. Но, все же, старайтесь вести себя максимально естественно и не пытайтесь заглушить те качества характера, которые определяют вас как личность. Например, если вы интроверт, то и не надо стараться показать себя рубахой-парнем, а экстравертам не рекомендуется изображать неестественную для них сдержанность.

  • Женщина и мужчина пожимают друг другу руки.

    Правила поведения на собеседовании

    Первое впечатление решает все

    Прямая осанка важна, но она - не синоним скованности. Здесь применима военная формула "голову поднять вверх, живот втянуть, грудь расправить", но, так сказать, в смягченном варианте. Не переусердствуйте! Но помните: прямая осанка поможет вам произвести хорошее впечатление в первые минуты знакомства с рекрутером.

  • На собеседовании

    Правила поведения на собеседовании

    Уверенный в себе человек сидит удобно

    Тот, кто сидит на краешке стула, выдает свою неуверенность, утверждают специалисты онлайн-журнала для ученых-экономистов wiwi-treff.de. Не стесняйтесь устроиться на стуле поудобнее, заняв всю площадь сиденья. Держите спину ровно, не разваливайтесь. Руки лучше держать перед собой на столе.

  • Сцена на собеседовании

    Правила поведения на собеседовании

    Сигнализируйте согласие и интерес!

    Не стоить сидеть "по струнке смирно". Это производит натянутое впечатление. Меняйте время от времени положение на стуле. Если у вас несколько собеседников, всегда поворачивайтесь в сторону говорящего, сигнализируя, что вы внимательно и с уважением его слушаете. Смотрите собеседнику в глаза и иногда утвердительно кивайте, рекомендуют эксперты сайта bewerbung-tipps.com.

  • Человек в костюме показывает перед собой указательным пальцем.

    Правила поведения на собеседовании

    Жестов должно быть в меру

    Жесты помогут подчеркнуть то, что вы говорите, выделить самые важные темы в разговоре. Но не следует перебарщивать с жестикуляцией: сильно размахивать руками, направлять в сторону собеседника указательный палец или перекрещивать руки на груди строго не рекомендуется. Это может создать угрожающее или отталкивающее впечатление.

  • Мужчина чешет затылок.

    Правила поведения на собеседовании

    Избавляйтесь от жестов-паразитов!

    Старайтесь не использовать жесты, свидетельствующие о неуверенности, как, например, почесывание затылка или носа, подергивание мочки уха и прочих жестов-паразитов. На фотографии - жест неуверенности в исполнении актера Гëтца Шуберта (Götz Schubert).

  • Различные эмоции, схематически изображенные на листах бумаги

    Правила поведения на собеседовании

    Не сидите с каменным лицом

    Мимика человека порой говорит о нем больше, чем слова. Даже если вы рассказываете очень интересные вещи, ваше неподвижное лицо может испортить хорошее впечатление и навести собеседника на мысль, что все сказанное вы выучили наизусть. Помните: живое выражение лица важно не только когда вы говорите, но и когда слушаете. Не забывайте показывать собеседнику, что вам интересно то, о чем он говорит.

  • Девушка улыбается, стоящий рядом мужчина показывает большой палец в знак одобрения.

    Правила поведения на собеседовании

    Смотрите собеседнику в глаза

    Смотрите собеседнику в глаза. Так вы сигнализируете свою открытость и интерес к разговору, а также уверенность в своих силах. Если при разговоре вы отводите глаза или даже опускаете их, рассматривая, например, свои руки на столе, это может быть расценено как знак неуверенности, отсутствие интереса или внимания. Все это, конечно, не в вашу пользу.

  • Улыбающийся молодой человек поднял руки в победоносном жесте.

    Правила поведения на собеседовании

    Улыбайтесь искренне!

    Сохранять вежливое выражение лица на собеседовании особенно важно. К сожалению, порой вежливость путают с неизменной натянутой улыбкой. Она неестественна и может вызвать обратный эффект, в то время как настоящая теплая улыбка создает приятную атмосферу для беседы и оставляет хорошее впечатление о собеседнике. А этого и нужно желающему устроиться на работу. Желаем вам удачи!

    Автор: Ольга Солонарь


Контекст

Школы закрыты из-за коронавируса: как справляются немецкие родители

Работа в хоум-офисе, обучение детей на дому и хлопоты по хозяйству - DW рассказывает, как немецкие родители организуют свой быт после закрытия в Германии школ и детсадов из-за коронавируса. (19.03.2020)  

Реальные зарплаты в Германии растут шестой год подряд

В 2019 году заработные платы жителей ФРГ увеличились на 2,6 процента, тогда как потребительские цены - лишь на 1,4 процента. (12.02.2020)  

Сколько зарабатывают в Германии женщины и мужчины?

Женщины в Германии зарабатывают не так много, как мужчины. Но вот насколько меньше? DW объясняет. (19.03.2019)  

"Дело" кандидата: как попасть на собеседование

Резюме - это ключ к собеседованию. Ежегодно в Германии через интернет рассылается не менее 20 миллионов заявок. Как сделать так, чтобы ваша не затерялась как иголка в стоге сена? Советы для соискателей. (21.10.2010)  

C высшим образованием и без него: кто зарабатывает в Германии больше?

Кто получает больше в Германии: те, у кого есть высшее образование, или те, у кого его нет? Ответ не столь однозначен, как могло бы показаться. (25.02.2020)  

Какие профессии любят немцы

Какие специалисты пользуются особым уважением у немцев? Какие профессии выбирают женщины и мужчины, и как эмансипация сказалась на предпочтениях? (27.12.2019)  

Правила поведения на собеседовании

Не секрет, что манера поведения способна поведать о человеке многое. Мимика и жесты могут сыграть решающую роль в том, какое впечатление произведет на работодателя желающий занять вакантное место. (18.07.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему женщины зарабатывают меньше мужчин?  

В Исландии женские и мужские зарплаты уравняли  

Сколько зарабатывают немецкие политики  

Также по теме

Symbolfoto für Lohnungleichheit

Сколько зарабатывают в Германии женщины и мужчины? 19.03.2019

Женщины в Германии зарабатывают не так много, как мужчины. Но вот насколько меньше? DW объясняет.

Liechtensteiner Unternehmen übernimmt Jenaer Optik-Firma

Сколько зарабатывают в Германии с высшим образованием 09.11.2018

Самую высокую зарплату в Германии получают врачи, инженеры и экономисты. Намного хуже зарабатывают лингвисты - они менее востребованы на немецком рынке труда. Представляем список топ-10.

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS