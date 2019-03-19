Почему к папам в Германии относятся лучше, чем к мамам?

Фонд одного из крупнейших международных медиаконцернов Bertelsmann провел исследование, которое должно было показать, как отличаются заработки мужчин и женщин. То, что мужчины получают больше, известно всем. Но насколько больше?

Гендерный разрыв больше, чем предполагалось

Результат оказался неожиданным. Оказывается, женщины в Германии зарабатывают или, предположительно, заработают за свою трудовую жизнь чуть ли не вдвое меньше, чем мужчины. В абсолютных цифрах это выражено так. В западной части Германии мужчины могут рассчитывать, в среднем, на полтора миллиона евро, женщины - только на 830 тысяч евро. В восточной части страны соотношение почти такое же: 1,1 миллиона и 660 тысяч евро соответственно.

Сумма эта - без учета налогов, которые разные категории оплачивают по разному, но и без учета различных государственных пособий. Среди них - пособие на детей, которое составляет минимум 204 евро в месяц на ребенка до достижения 25-летнего возраста.

Как бы то ни было, разрыв огромен. Он больше, чем, например, тот, который рассчитали эксперты по заказу федерального министерства по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Правда, это исследование (.pdf) охватывало другую группу - тех, кто родился между 1950 и 1964 годами. Кроме того, учитывался не суммарный заработок за предполагаемую трудовую деятельность, а средняя почасовая оплата почти 100 тысяч мужчин и женщин. Согласно результатам, разрыв между заработком мужчин и женщин (Gender Pay Gap) составляет в Германии "всего" 21 процент.

Бездетные женщины зарабатывают, как мужчины

21 процент или 45 процентов, - причины гендерного разрыва оба исследования называют одни и те же. Главная - дети. Женщины, у которых нет детей (или пока нет детей) зарабатывают при той же квалификации лишь немногим меньше мужчин: в восточной части Германии, например, всего на 3 процента меньше.

Когда появляются дети, ситуация меняется. Какое-то время после рождения ребенка немки не работают вообще. Они получают так называемые "родительские деньги", за ними сохраняется рабочее место, но исследование этого не учитывает. Его цель - подсчитать предполагаемую суммарную зарплату.

Исследование фонда Bertelsmann также показало, что и выйдя из декрета, подавляющее большинство женщин в возрасте от 30 до 50 лет работает в Германии неполный рабочий день (если вообще работает). Главная причина тут, как подчеркивают эксперты, - уход за детьми. Мужчины же в этом возрасте, наиболее продуктивном и для карьеры, и для роста зарплаты, в большинстве своем заняты полный рабочий день.

Предпочитаются папы

Есть и еще одно обстоятельство, на которое обращают внимание эксперты берлинского Научного центра социальных исследований (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung). Они провели любопытный эксперимент, разослав более 800 заявлений на соискание различных должностей в сферах маркетинга и организации различных мероприятий. Там занято примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Но как расцениваются новые претенденты на работу?

Женщины с детьми подвергаются дискриминации, считает автор этого проекта Лена Хипп (Lena Hipp). Такой вывод она делает потому, что женщинам с детьми пришлось посылать на треть больше заявлений, прежде чем их приглашали на собеседование. Где же равноправие?

Надо заметить, что это исследование показало еще один неожиданный результат: ищущих работу мужчин с детьми чаще приглашали на интервью, чем мужчин без детей. Выходит, к папам в Германии относятся лучше, чем к мамам...

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