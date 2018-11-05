Почему жители Могилева теряют интерес к теме сталинских репрессий

В Беларуси ежегодно 2 ноября отмечается День памяти предков "Дзяды" ("Деды"). Эта дата включена в список государственных праздников, но не является выходным днем. Традиционно белорусские демократические организации, оппозиционные партии и потомки жертв политических репрессий на "Дзяды" проводят массовые акции поминовения жертв сталинизма.

В Минске такая акция прошла 28 октября - шествие в урочище Куропаты собрало около 200 человек. Позже различные организации провели - с таким же примерно количеством участников - еще несколько мероприятий по увековечиванию памяти о репрессированных. В регионах подобные акции проходят еще скромнее. Особенно удручающе ситуация выглядит в Могилеве, где местные демократы давно не проводят совместных массовых мероприятий, а место расстрелов и захоронения жертв сталинизма постепенно приходит в заброшенное состояние.

Молодежь о сталинских репрессиях не знает?

Могилевская молодежь совершенно безразлична к теме сталинских репрессий, говорит редактор регионального сайта правозащитного центра "Весна" 26-летний Александр Бураков. По выражению Буракова, его поколению негде даже случайно наткнуться на упоминания о тех трагических событиях. Сам он углубился в тему политических репрессий, учась в университете, так как его магистерская работа была посвящена местной прессе конца 80-х. Из нее он и узнал о когда-то многотысячных митингах возле креста памяти, установленного в Могилеве на окраине карьера недалеко от мясокомбината.

Александр Бураков (слева) и Алексей Колчин

В конце 30-х годов прошлого столетия, рассказывает Бураков, это была далекая окраина города, где находился могильник для скота. Его обнесли высоким забором и выставили охрану. Именно сюда из тюрьмы НКВД привозили арестованных и расстреливали. Об этом стало известно в середине 80-х годов, когда строители стали брать песок из карьера, а в нем находили человеческие скелеты. "Все местные газеты пестрели материалами на эту тему, но сегодня они об этом молчат", - констатирует Александр Бураков.

Городскими властями была создана специальная комиссия, которая провела расследование, вспоминает один из основателей могилевского филиала организации "Мартиролог Беларуси" Михась Буловацкий. Его результаты были засекречены, но местное управление КГБ было вынуждено признать факт, что расстрелы осуществляли сотрудники НКВД.

Два креста в память о жертвах сталинизма

Осенью 1989 года на волне перестройки на месте расстрелов был поставлен шестиместровый деревянный крест. Тогда на первые "Дзяды" в Могилеве собралось более тысячи человек, продолжает Михась Буловацкий. Однако сегодня ситуация изменилась, признает он. Остро стоит проблема увековечивания памяти расстрелянных более долговечным памятным знаком - из камня или бетона.

Нынешний деревянный крест - уже третий по счету, поясняет он, ведь дерево недолговечно и требует постоянного ухода. Кроме того, несколько раз крест ломали неизвестные вандалы. Из-за постоянного подпиливания сгнившей части этот памятный знак утратил свой внешний вид. На смену ему рядом был установлен новый, но и он скоро потребует ремонта.

Так выглядело место, где установлены памятные кресты, за день до акции 3 ноября

С Михасем Буловацким согласен и координатор правозащитного центра "Весна" в Могилеве Алексей Колчин. У властей, считает он, при нынешнем отсутствии внимания со стороны общественности будет большой соблазн вовсе зачистить это место, когда деревянный крест придет в негодность.

Михась Буловацкий

Могилев сегодня, признает он, выглядит несколько странно на фоне соседних Орши и Витебска, где до сих пор активисты создают полулегальные мемориалы жертвам политических репрессий и борются за их признание. А в Могилеве есть даже решение об установлении мемориального знака, но это мало кому интересно.

Вероятно, продолжает правозащитник, именно быстрое признание могилевскими властями места казни репрессированных сыграло злую шутку: противостояние с властями заставляло людей сопротивляться, а добившись своего, активисты успокоились. Ведь казалось, что страна пойдет по демократическому пути развития, вспоминает Колчин: "Никто не мог предположить, что через тридцать лет все развернется в противоположную сторону".

Белорусская оппозиция не оправилась после разгрома?

Юрист Могилевского правозащитного центра (МПЦ) Борис Бухель считает, что нынешнее незавидно состояние демсил является отчасти следствием репрессий после разгона акции протеста оппозиции против фальсификации президентских выборов 19 декабря 2010 года. Тогда, напоминает он, оппозиционные структуры были практически разгромлены в регионе.

Именно с того момента, продолжает Бухель, местные демократы не то что не могут собрать людей на массовое мероприятие, но и сами не могут объединиться и на должном уровне провести хотя бы акцию по увековечиванию памяти жертв репрессий. Дееспособной оппозиции, которая была локомотивом подобных действий, по его мнению, в городе не осталось.

У памятного креста все эти годы, рассказывает Александр Бураков, оппозиционеры собирались разрозненными группами по пять-шесть человек. И выглядело это, по его мнению, странно, ведь смысл памяти в том, чтобы объединить людей и не забывать преступлений сталинского режима. А активисты наоборот дробились по принципу каждый сам за себя.

Чтобы исправить положение правозащитники за неделю до "Дзядов" провели круглый стол для оставшихся на плаву демократов. На мероприятии, которое собрало более тридцати человек, было решено совместно провести 3 ноября поминальную акцию у могилевского креста.

Однако в минувшую субботу на нее собралось меньше людей, чем на предшествовавшую ей дискуссию. Комментируя такой результат, Александр Бураков обратил внимание и на то, что большинство из двух десятков пришедших как раз не принимали участие в круглом столе. За то это те люди, которые готовы в будущем стать опекунами этого места скорби, и это вселяет осторожную надежду.

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