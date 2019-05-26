Почему евроскептики не будут делать погоду в Европарламенте

По итогам выборов в Европейский парламент , состоявшихся 23-26 мая, консерваторы (Европейская народная партия) и социал-демократы (Прогрессивный альянс социалистов и демократов) потеряли большинство, которое они вместе удерживали в этой организации с первых выборов 1979 года. Тем не менее проевропейские силы в целом сохранили лидирующие позиции, поскольку место так называемых народных партий заняли другие политические движения центристского толка, прежде всего "зеленые" и либералы. Крайне правые партии и популисты улучшили свои результаты. Но чтобы играть более серьезную роль, им надо объединиться. А это будет непросто.

Резкого сдвига вправо не произошло

Резкого крена вправо, которого опасались многие наблюдатели, не произошло. Тем не менее, например, в Италии партия "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини набрала 34,3% голосов. Она заняла первое место и опередила местных социал-демократов больше, чем на 10 процентных пунктов. Во Франции праворадикальная партия "Национальное объединение", возглавляемая Марин Ле Пен, также показала самый высокий результат, получив 23,3% и обогнав партию президента Эмманюэля Макрона (22,4%). В Венгрии правоконсервативная "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Виктора Орбана, вероятно, получит абсолютное большинство голосов.

С кем партия Виктора Орбана вступит в коалицию в Европарламенте?

Но во многих странах ЕС популисты разочаровали своих сторонников. Так, крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса из Нидерландов потеряла три из четырех мест в Европарламенте, набрав по итогам голосования всего 4%. В ряде стран партии правого толка показали высокие результаты, но они оказались ниже прогнозов.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" поддержали 11% избирателей. Это больше, чем на выборах в Европарламент 2014 года, но меньше, чем на последних выборах в бундестаг в 2017 году. В Австрии прогнозы сулили Австрийской партии свободы (АПС) до 24%, но из-за недавнего скандала с уже бывшим вице-канцлером и экс-главой АПС Хайнц-Кристианом Штрахе вышло лишь 17,5% (в 2014-м - на два процентных пункта больше). Ниже ожидавшихся оказались результаты правых в Дании и Финляндии.

Сколько евроскептиков будет в Европарламенте

В новом парламенте ЕС минимум две трети мандатов получат проевропейские депутаты, а евроскептики в общей сложности не набирают и четверти мест: в Европарламенте у них 172 места из 751. В то же время, на прошлых выборах у крайне правых и популистов было на 17 мандатов меньше. До сих пор у них было три фракции.

Результаты выборов в Европарламент

Во-первых, это упомянутое объединение популистов "Европа наций и свобод" под предводительством "Лиги" (до 59 мандатов). Вторая фракция строится вокруг партии "Брекзит" Найджела Фаража (максимум 56 мандатов). Курьезно, но факт: вместе с христианскими демократами из Германии самое большое число мандатов (по 29) завоевала именно партия Фаража, отвергающая саму идею ЕС.

Третья - фракция Европейских консерваторов и реформаторов (до 60 мандатов). Они, впрочем, называют себя не евроскептиками, а еврореалистами. Крупной силой по итогам последних выборов остается в этой фракции прежде всего правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость".

Пока непонятно, как будет себя вести ранее входившая в центристско-консервативную фракцию венгерская партия "ФИДЕС", чье членство заморожено. Считается, что она может войти в "Европу наций и свободы" Сальвини и Ле Пен.

Для управления мало, для блокировки может хватить

Несмотря на более высокие результаты, крайне правым, популистам и евроскептикам будет непросто использовать свой успех. Дело в том, что у них в Европарламенте есть серьезные разногласия. Объединяющие темы: резкая критика брюссельской бюрократии, а также миграционной и экологической политики ЕС, требование дать больше полномочий национальным государствам-членам Евросоюза.

Но и различия существенные. Например, итальянский вице-премьер Сальвини предлагает распределять прибывающих в ЕС беженцев по всему союзу, правящие партии в Венгрии и в Польше категорически против этого. Другой спорный вопрос: как строить отношения с Россией (Сальвини - за укрепление отношений с Кремлем, польская "Закон и справедливость" - против). Наконец, надо ли добиваться распада Евросоюза? Для европейских крайне правых и популистов - это вопрос больше не стоит на повестке дня, если не считать, разумеется, партию "Брекзит" с ее темой выхода Великобритании из ЕС.

Не исключено, что все три фракции по итогам выборов переформатируются. Наблюдатели предполагают, что всего у крайне правых в итоге останется не три, а две фракции. Но даже в этом случае им не хватит сил для определения повестки Европарламента или, как призывал Сальвини, для "изменения правил в Европе". Так, объединение Маттео Сальвини претендует только на 7,6% мест в Европарламенте. Но, возможно, их голосов хватит для блокирования некоторых законодательных инициатив.

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