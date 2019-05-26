Почему евроскептики не будут делать погоду в Европарламенте

Крайне правые и популистские партии по итогам выборов в Европарламент усилили свои позиции. Но резкого сдвига вправо не произошло. Объединению популистов мешают разногласия. Какие? Об этом - у DW.
По итогам выборов в Европейский парламент , состоявшихся 23-26 мая, консерваторы (Европейская народная партия) и социал-демократы (Прогрессивный альянс социалистов и демократов) потеряли большинство, которое они вместе удерживали в этой организации с первых выборов 1979 года. Тем не менее проевропейские силы в целом сохранили лидирующие позиции, поскольку место так называемых народных партий заняли другие политические движения центристского толка, прежде всего "зеленые" и либералы. Крайне правые партии и популисты улучшили свои результаты. Но чтобы играть более серьезную роль, им надо объединиться. А это будет непросто.
Резкого сдвига вправо не произошло
Резкого крена вправо, которого опасались многие наблюдатели, не произошло. Тем не менее, например, в Италии партия "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини набрала 34,3% голосов. Она заняла первое место и опередила местных социал-демократов больше, чем на 10 процентных пунктов. Во Франции праворадикальная партия "Национальное объединение", возглавляемая Марин Ле Пен, также показала самый высокий результат, получив 23,3% и обогнав партию президента Эмманюэля Макрона (22,4%). В Венгрии правоконсервативная "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Виктора Орбана, вероятно, получит абсолютное большинство голосов.
Но во многих странах ЕС популисты разочаровали своих сторонников. Так, крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса из Нидерландов потеряла три из четырех мест в Европарламенте, набрав по итогам голосования всего 4%. В ряде стран партии правого толка показали высокие результаты, но они оказались ниже прогнозов.
В ФРГ "Альтернативу для Германии" поддержали 11% избирателей. Это больше, чем на выборах в Европарламент 2014 года, но меньше, чем на последних выборах в бундестаг в 2017 году. В Австрии прогнозы сулили Австрийской партии свободы (АПС) до 24%, но из-за недавнего скандала с уже бывшим вице-канцлером и экс-главой АПС Хайнц-Кристианом Штрахе вышло лишь 17,5% (в 2014-м - на два процентных пункта больше). Ниже ожидавшихся оказались результаты правых в Дании и Финляндии.
Сколько евроскептиков будет в Европарламенте
В новом парламенте ЕС минимум две трети мандатов получат проевропейские депутаты, а евроскептики в общей сложности не набирают и четверти мест: в Европарламенте у них 172 места из 751. В то же время, на прошлых выборах у крайне правых и популистов было на 17 мандатов меньше. До сих пор у них было три фракции.
Результаты выборов в Европарламент
Во-первых, это упомянутое объединение популистов "Европа наций и свобод" под предводительством "Лиги" (до 59 мандатов). Вторая фракция строится вокруг партии "Брекзит" Найджела Фаража (максимум 56 мандатов). Курьезно, но факт: вместе с христианскими демократами из Германии самое большое число мандатов (по 29) завоевала именно партия Фаража, отвергающая саму идею ЕС.
Третья - фракция Европейских консерваторов и реформаторов (до 60 мандатов). Они, впрочем, называют себя не евроскептиками, а еврореалистами. Крупной силой по итогам последних выборов остается в этой фракции прежде всего правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость".
Пока непонятно, как будет себя вести ранее входившая в центристско-консервативную фракцию венгерская партия "ФИДЕС", чье членство заморожено. Считается, что она может войти в "Европу наций и свободы" Сальвини и Ле Пен.
Для управления мало, для блокировки может хватить
Несмотря на более высокие результаты, крайне правым, популистам и евроскептикам будет непросто использовать свой успех. Дело в том, что у них в Европарламенте есть серьезные разногласия. Объединяющие темы: резкая критика брюссельской бюрократии, а также миграционной и экологической политики ЕС, требование дать больше полномочий национальным государствам-членам Евросоюза.
Но и различия существенные. Например, итальянский вице-премьер Сальвини предлагает распределять прибывающих в ЕС беженцев по всему союзу, правящие партии в Венгрии и в Польше категорически против этого. Другой спорный вопрос: как строить отношения с Россией (Сальвини - за укрепление отношений с Кремлем, польская "Закон и справедливость" - против). Наконец, надо ли добиваться распада Евросоюза? Для европейских крайне правых и популистов - это вопрос больше не стоит на повестке дня, если не считать, разумеется, партию "Брекзит" с ее темой выхода Великобритании из ЕС.
Не исключено, что все три фракции по итогам выборов переформатируются. Наблюдатели предполагают, что всего у крайне правых в итоге останется не три, а две фракции. Но даже в этом случае им не хватит сил для определения повестки Европарламента или, как призывал Сальвини, для "изменения правил в Европе". Так, объединение Маттео Сальвини претендует только на 7,6% мест в Европарламенте. Но, возможно, их голосов хватит для блокирования некоторых законодательных инициатив.
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