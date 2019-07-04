Почему для Путина не стоит вопрос о 2024 годе

Владимир Путин не ответил на вопрос итальянского журналиста, уйдет ли он из политики после окончания президентского срока в 2024 году. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.
Президент России не стал отвечать на вопрос о том, уйдет ли он из политики после завершения президентского срока в 2024 году. В интервью Corriere della Sera Путин сказал, что в нынешней ситуации трудно делать прогнозы. (04.07.2019)
Глава Института современного развития, советник президента Медведева Игорь Юргенс рассказал Жанне Немцовой о работе с Медведевым, дружбе с Кудриным и инвестиционном климате в России. (26.06.2019)