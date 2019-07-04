 Почему для Путина не стоит вопрос о 2024 годе | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.07.2019

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Россия

Почему для Путина не стоит вопрос о 2024 годе

Владимир Путин не ответил на вопрос итальянского журналиста, уйдет ли он из политики после окончания президентского срока в 2024 году. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Карикатура - корреспондент спрашивает Владимира Путина: Когда вы собираетесь уйти из политики?. Путин, пустивший корни, как дерево, молчит.

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