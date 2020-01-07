Почему в Дании борются со словом "гетто"

Тингбьерг - это микрорайон в 6 км к северо-западу от центра Копенгагена, столицы Дании. Именно в Тингбьерге живут четыре девушки - мусульманки, которые недавно обратились с открытым письмом к министру по жилищным делам нового датского правительства Кааре Дюбваду. Их требование - прекратить составлять так называемый "список гетто", который в Дании публикуется ежегодно и содержит перечень, как политкорректно выражаются в новом правительстве, "непривилегированных районов проживания".

Проблемный "список гетто"

"Уберите этот список, - говорится в открытом письме. - Пожалуйста, не повторяйте нам опять и опять, что проблема - это мы". "Понятие "гетто" превращает нас в изгоев, - поясняет одна из авторов документа, 19-летняя Амина Сафи, чьи родители приехали из Афганистана. - Мы чувствуем себя гражданами второго сорта. Тингбьерг - это хорошее место для жизни, но нам постоянно приходится оправдываться, когда мы кому-то рассказываем, что здесь живем".

Жилые дома в районе Тингбьерг

Внешне Тингбьерг действительно выглядит неплохо: современные здания, много зелени и детских площадок, развитая торговая инфраструктура. И тем не менее этот район считается одним из самых неблагополучных в стране. Поэтому уже 4 года подряд он значится в том самом проблемном списке. Тингбьерг выполняет 4 из 5 формальных критериев "непривилегированного района": более 50% жителей не европейцы, более 60% имеют только местное школьное образование, средний доход у жителя района составляет менее 55% дохода среднестатистического датчанина и, наконец, процент тех, кто в последние 2 года был обвинен в уголовном преступлении, здесь в 3 раза выше среднего показателя по стране.

Датские СМИ часто посвящают статьи и репортажи Тингбьергу, называя его мусульманским анклавом и приводя в качестве примера исламизации городских районов в Дании. Особое внимание вызвала в 2011 году инициатива группы радикальных мусульман провозгласить в этом районе Копенгагена законы шариата, а позже - нападки молодых мусульман на пастора местной церкви, которого в итоге вынудили покинуть Тингбьерг из-за его гомосексуальности.

Что значит "гетто" в Дании

И все же - публикация "списка гетто" контрпродуктивна, уверен Айдин Сои, датский социолог и публицист. Список не помогает, а препятствует интеграции иностранцев в датское общество, говорит он, и создает множество стереотипов и негативных представлений датчан о жителях "непривилегированных районов": "Эти стереотипы со временем превращаются в самореализующиеся прогнозы, так как иностранная молодежь из таких "гетто" начинает верить в то, что в Дании иностранцы из "гетто" просто обречены на неудачу".

Магазины в районе Тингбьерг

Впервые список был опубликован в Дании в 2010 году, когда у власти в стране находилось правоцентристское правительство. Делались и другие попытки предотвратить появление "параллельных сообществ" и улучшить ситуацию в проблемных районах: целые жилые блоки шли под снос, а земельные участки предлагали под застройку частным инвесторам, надеясь таким образом изменить социальную структуру некоторых городских районов. В принципе, отдельные позитивные сдвиги были, считает Айдин Сои. "Уровень преступности несколько снизился, уровень образования вырос", - приводит примеры социолог, отмечая, однако, что они произошли благодаря усилию местных властей и общества, а не в результате публикации правительством "списка гетто".

Впрочем, после недавних выборов в Дании это стали осознавать и в правительстве. Министр по жилищным делам Коре Дюбвад уже заявил, что намерен прекратить использование слова "гетто". Хотя его значение в Дании существенно отличается от значения в других культурах, Дюбвад считает необходимым использовать более конструктивную лексику - те самые "непривилегированные районы для проживания".

"Прекратить создание параллельных сообществ"

Но так просто проблемы не решить. Слово "гетто" внесено в формулировки датского законодательства, так что его в ближайшее время придется использовать в официальных документах. Так, самый свежий список, опубликованный в декабре 2019 года , содержит именно слово "гетто" - в применении к 28 районам в Дании.

Ответом на декабрьский список и стало открытое письмо четырех девушек-иностранок. Причем, довольно скоро им пришел ответ из правительства. В нем министр Дюбвад пишет, что следует прекратить компактно селить иностранцев в отдельных городских районах и перейти к более смешанному типу проживания разных социальных групп. При этом подчеркивается, что необходимо договориться о том, чтобы "остановить создание параллельных сообществ", и что только такая договоренность позволит переломить негативные тенденции прошлого.

Амина Сафи в целом согласна, что в городских районах должны проживать разные социальные и этнические группы населения. "Но как вы собираетесь привлечь датчан в Тингбьерг, если вы называете этот район "гетто"? - задает она риторический вопрос. В новом письме министру Сафи и другие авторы инициативы уже пригласили Кааре Дюбвада лично посетить их городской район. Всего под открытым письмом датскому правительству уже поставили свои подписи более 9 тысяч человек.

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