Почему в Германии хотят запретить курить в машине

Закон, защищающий права пассивных курильщиков, в Германии вступил в силу в 2007 году. За эти годы многое что изменилось - в лучшую сторону, отмечают эксперты. Общественные места и учреждения превратились в "зоны без дыма", да и курильщиков в целом стало меньше. Сегодня примерно каждый третий в стране - курильщик. Женщины курят меньше, чем мужчины. Интерес к курению среди молодежи падает. По данным Федерального ведомства просвещения в области здравоохранения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), доля курильщиков среди населения в возрасте от 12 до 25 лет упала в разы. Если в 1980 году почти половина мужчин в этой возрастной группе курили, то сегодня курит только каждый пятый. Однако тема вреда от курения остается одной из самых популярных в обществе.

Автомобиль - зона повышенного риска для пассивных курильщиков?

Дискуссии о том, что необходимо внести поправку в закон, расширив его действие на такие особо опасные зоны, как личный автомобиль или жилое помещение, ведутся в Германии уже давно. В Немецком онкологическом научно-исследовательском центре (DKFZ) в Гейдельберге пришли к выводу, что во время поездки в автомобиле концентрация вредных веществ достигает уровня, в пять раз превышающего концентрацию дыма в баре, где разрешено курить.

А это значит, что некурящие - особенно дети и беременные - именно в автомобиле получают высокотоксичную дозу. Особенно опасны вещества, так называемого, "побочного потока", вдыхаемые пассивными курильщиками. При этом дети (а ведь у них учащенное дыхание) вдыхают еще больше табачного яда, чем взрослые. Не менее опасны для здоровья и прочие ядовитые вещества, которые оседают на одежде, сиденьях, где сохраняют токсичность еще более длительное время, поясняет директор Федерального ведомства просвещения в области здравоохранения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) Элизабет Потт (Elisabeth Pott).

Жизнь в Германии: что предлагают эксперты

Дым, который вдыхают пассивные курильщики, содержит такие же вредные вещества, как и дым, который попадает в легкие самого курильщика, предупреждают специалисты немецкого центра Гейдельберге. Результаты исследований подтверждают, что для повышения риска приобретения хронических сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний женщинам достаточно уже малого количества "вторичного дыма".

Пассивное курение неблагоприятно влияет на умственное и физическое развитие не только уже рожденных детей, но и на развитие плода в утробе матери, предупреждают немецкие эксперты. От последствий пассивного курения, в частности, от спровоцированных им заболеваний, в Германии умирает ежегодно более трех тысяч человек, в том числе и детей. В Немецком онкологическом научно-исследовательском центре уверены, что пассивное курение является причиной внезапной смерти у младенцев в половине всех случаев.

Врачи и эксперты призывают принять срочные меры. Они предлагают ввести полный запрет на курение в автомобилях, если в салоне находятся несовершенные дети и беременные женщины. Несколько недель назад с такой инициативой выступило земельное правительство Северного Рейна - Вестфалии. Причем эту меру они предлагают ввести сразу по всей стране.

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Курить или не курить? Всегда на взводе Никотин нейтрализует нервозность? А помните, как после воздержания сигарета в буквальном смысле сбивает вас с ног и вызывает дрожь по всему телу? Все правильно: уровень стресса, который, возможно, был минимальным до поступления в кровь ядовитых веществ, возрастает в несколько раз еще до того, как рассеется табачный дым. Попробуйте выкурить целую пачку - эффект ошеломляющий!

Курить или не курить? В центре внимания Хотите, чтобы на вас обращали внимание? Не вынимайте сигарет изо рта, и от вас не оторвут глаз: кожа дряблая, в морщинах, пепельного цвета, с красными прожилками и пигментными пятнами, зубы желтые, десны обнаженные, на голове - три волосинки. В табачном дыме содержится более 4 тысяч химических веществ, в том числе токсины, которые безотказно состарят вас раньше времени.

Курить или не курить? Надежный контрацептив Вы не хотите иметь детей? Курите до посинения - и вашу жизнь никогда не омрачат детские смех и слезы: сигаретный дым разрушительно воздействует на репродуктивную систему и половые органы. У женщин повышается риск выкидышей, преждевременных родов и мертворождения. У курящих мужчин чаще наблюдаются проблемы с потенцией, а также - низкое количество сперматозоидов.

Курить или не курить? Капиталовложение Не знаете, на что потратить деньги? Курите сигареты блоками - и ваши финансы будут таять стремительнее, чем туберкулезный больной: умножьте стоимость сигарет за сутки на 30, а затем - еще на 12, и вы узнаете, сколько вы вкладываете в никотин ежегодно! Стоимость табачных изделий неуклонно растет, соответственно будут только возрастать и ваши никотиновые капиталовложения.

Курить или не курить? Наедине с собой Вас раздражают шумные компании? Выходите почаще на перекур - и вы испытаете все прелести одиночества. Между прочим, кожа и одежда уже сейчас источают табачное зловоние, вами не замечаемое, но отпугивающее собеседников. От близких поможет избавиться и пассивное курение: от него умирают люди, никогда и не державшие сигареты в руках. Особенно уязвимы дети, легкие которых еще формируются.

Курить или не курить? Молчание либидо Вас раздражают домогательства партнера? Приучите его к табаку - и вы оба станете неспособными к страсти и равнодушными к удовольствию. Кровь курильщика, густая и плохо насыщенная кислородом, с трудом добирается до половых органов, а недостаток эстрогена и тестостерона отключает желание. Дефицит гормонов провоцирует нервозность и депрессивность, что накладывает отпечаток и на поведение в постели.

Курить или не курить? Воспитание силы воли У вас твердый характер? Попробуйте бросить курить - и ваша железная воля сломается о никотин быстрее, чем карандаш в руке отчаявшегося поэта: никотин, по оценке экспертов, вызывает зависимость, как героин и кокаин. Никотину требуется всего восемь секунд для того, чтобы добраться до мозга. И даже после полного вывода токсинов из организма, мозг реагирует на соблазн...

Курить или не курить? Ваш выбор? И все же: бросить курить никогда не поздно! У вас прекратится кашель, посвежеет кожа, исчезнет одышка и запах изо рта, к вам вернутся желание заниматься любовью, оптимизм и хорошее настроение. А еще у вас появится масса свободного времени и денег в кошельке. Отказ от никотина увеличит продолжительность и качество вашей жизни. Стоит попробовать! А еще лучше - никогда не начинать. Автор: Элла Володина



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