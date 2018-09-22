Чтобы разглядеть в светящемся шаре символ всей немецкой демократии, нужна хорошая фантазия. Но у кураторов временной выставки в Немецком историческом музее в центре Берлина с воображением, похоже, проблем нет. "Каждое крохотное зеркальце отражает разные аспекты демократии, каждый лучик - отдельное послание каждому из нас", - говорит Бригитте Фогель-Янотта (Brigitte Vogel-Janotta), соавтор выставки и координатор образовательных проектов музея.

Выставка как площадка для размышлений

"Лаборатория демократии" - так называется интерактивный проект, задуманный как дополнение к выставке "Веймар: о сути и ценности демократии" и приуроченный к 100-летию провозглашения Веймарской республики. Дебаты о "кризисе либеральной демократии", по словам организаторов, добавляют актуальности их проекту. Его цель - заставить посетителей задуматься о роли демократии в повседневной жизни в Германии.

Семь площадок, семь ключевых тем, семь провокационных тезисов. А еще безграничное количество мнений, которые посетители выражают устно и письменно, на стенах, специальных карточках, в книге отзывов.

"Демократия - это дискуссия, вовлечение граждан в политические дебаты. Это не просто воля большинства, но и забота о правах меньшинств, и готовность к компромиссам", - поясняет Бригитте Фогель-Янотта.

В этом отношении "Лаборатория демократии" - не классическая выставка, а, скорее, площадка для размышлений. "Мы задаем вопросы, на которые нет и не может быть одного-единственного правильного ответа", - говорит координатор выставки. Спектр тем - от усиливающегося социального неравенства до однополых браков, от критериев предоставления гражданства до монополии государства на применение силы, от требований на запрет хиджабов до роли СМИ в формировании общественного мнения. И везде - вопросы без ответов.

Почему в Германии так много говорят о демократии? Куратор выставки задумывается. "Демократия - хрупкая, - говорит она. - Посмотрите, сколько стран, казалось бы, были еще пять или десять лет назад на демократическом пути, а в последние годы свернули в совсем другом направлении. В качестве примера она приводит Турцию, а также свою родную Австрию, которую в эти дни переживает коррупционный скандал, подрывающий доверие к демократическим институтам.

Артефакты "Лаборатории демократии"

Цель выставки, говорит она, лишний раз заставить граждан задуматься о своих политических воззрениях, а в идеале - побудить их к активному участию в политической жизни.

Среди артефактов выставки - два галстука берлинской гей-пары, которая первой заключила официальный брак, и футболка игрока немецкой сборной по футболу Месута Озила, ставшего причиной скандала после фотографии с президентом Турции. В ответ на обвинения в адрес сборной Германии по футболу в том, что не все футболисты перед игрой поют гимн, организаторы выставки просто показывают архивные записи с Чемпионата мира 1974 года - там гимн из сборной ФРГ не поет никто.

Несмотря на обилие групп школьников среди посетителей, выставка адресована всем возрастным группам. "Мы постоянно слышим, что политическое просвещение нужно, прежде всего, среди молодежи, - говорит Бригитте Фогель-Янотта. - Но если посмотреть на демонстрации правых на востоке Германии, школьников там очень мало, а вот на демонстрациях за спасение климата - много".

Записи в книге отзывов оставляют, в основном, пожилые посетители. Одни предлагают сделать выставку постоянной и передвижной, другие спрашивают, "где демократия, если беженцы из Африки получают больше от немецкого государства, чем бездомные граждане страны?".

Все эти дебаты в "Лаборатории демократии" крайне важны, считает ее куратор, особенно сейчас, когда в стране появилась правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". О том, что может произойти, если не будет демократии, выставка показывает этажом выше.

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Смотреть видео 29:07 Поделиться От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/39vGh От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера

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