Почему в Германии женщины выходят на пенсию в 65 лет - как и мужчины

В отличие от неожиданно вспыхнувшей в июне дискуссии о повышении - впервые с 1932 года - пенсионного возраста в России, пенсионная тематика в Германии обсуждается постоянно. За последние десятилетия страна пережила уже несколько существенных изменений в пенсионной системе - включая и повышение пенсионного возраста.

Сейчас в ФРГ происходит постепенный переход от 65 к 67 годам как возрасту выхода на пенсию. Это значит, что к прежнему показателю в 65 лет поэтапно добавляют по 2 месяца. В данный момент формальный возраст выхода на пенсию - 65 лет и 6 месяцев. В 2030 году новый пенсионный возраст составит в Германии 67 лет. Если, конечно, не будет новых изменений. А это вполне реально: в июне 2018 года начала работу пенсионная комиссия федерального правительства Германии, участники которой должны в течение ближайших двух лет представить свои предложения по совершенствованию пенсионной системы страны.

Почему средняя пенсия у женщин в Германии ниже, чему у мужчин

Однако уже сейчас ясно, что один из основных принципов - равноправия мужчин и женщин - пересматриваться не будет. А это значит, что пенсионный возраст в Германии, как и сейчас, будет единым! Как рассказал DW один из самых известных в ФРГ экспертов по пенсионной системе, профессор Института финансов и социологии университета Фрайбурга Бернд Рафельхюшен (Bernd Raffelhüschen), в прошлом женщины в Германии тоже выходили на пенсию раньше.

Бернд Рафельхюшен

"Но только женщины-то по статистике живут дольше мужчин - поэтому, с этой точки зрения, женщинам на самом деле надо бы давать возможность работать дольше. Но эта мысль была крайне непопулярна (среди населения. - Ред.) - и поэтому мы в Германии придерживаемся теперь единого пенсионного возраста для обоих полов", - объяснил Рафельхюшен.

Это, впрочем, не значит, что и размер получаемых пенсий у мужчин и женщин в Германии одинаков. Так, средняя пенсия у мужчин в ФРГ составила на конец 2016 года 1050 евро. У женщин - 703 евро. Причина такой разницы в том, что размер пенсии в ФРГ зависит от уровня заработной платы. А так как у мужчин она обычно выше, и домохозяек среди женщин тоже намного больше, то и сумма отчислений в пенсионные кассы у мужчин по итогам трудовой жизни оказывается больше. А, следовательно, и пенсия. Существуют, правда, различные механизмы, компенсирующие такое неравенство, но ввели их сравнительно недавно и действуют они не всегда.

Главная проблема пенсионной системы ФРГ

Проблемы в пенсионной системе Германии, однако, не ограничиваются разницей в пенсиях у мужчин и женщин. Все осложняют демографические процессы, которые с разной степенью выраженности идут сейчас во всем западном мире: рождаемость сокращается, продолжительность жизни растет, общество стареет.

Иными словами, работников, платящих взносы в пенсионные фонды, становится меньше, а пенсионеров - больше, и они получают деньги из этих фондов более длительный срок, поскольку дольше живут. Если в такой ситуации не реформировать пенсионные системы, они под грузом финансовых обязательств в какой-то момент просто рухнут.

В Германии, к примеру, в настоящий момент на одного пенсионера старше 65 лет приходятся три жителя страны в трудоспособном возрасте. В 2030 году "кормить" одного пенсионера придется уже только двум работающим. Что делать?

Три пути немецкой пенсионной реформы

"Варианта, по сути дела, только три: резко сократить размеры пенсий, значительно увеличить страховые пенсионные взносы либо повысить пенсионный возраст, чтобы число работающих возросло, а число пенсионеров снизилось", - разъяснила в интервью DW эксперт Института немецкой экономики в Кельне (IW) Сузанна Кохскемпер (Susanna Kochskämper). Поскольку первые два варианта немецкое общество, как правило, решительно отвергает, остается только третий путь, отметила она.

В 2030 году "кормить" одного пенсионера придется уже только двум работающим немцам

А если радикально поменять пенсионную систему и финансировать ее только из налогов? "Но это ничего не изменит в сути демографической проблемы: идет сокращение доли работающих - тех, кто способен платить взносы или, в данном случае, нести основную налоговую нагрузку, ведь налоговые поступления от пенсионеров существенно ниже", - указала эксперт.

С этим согласен и профессор Рафельхюшен. "Дотации из налогов надо использовать в том случае, если пенсионному фонду приходится выплачивать пенсию, которая не была профинансирована путем взносов от работника, - говорит он. - Например, если это пенсия за годы материнства или пенсия в связи с теми или иными решениями государства в социальной сфере. В других случаях налоги не нужны - при условии, однако, что мы говорим о пенсионной системе, которая основана на самостоятельных пенсионных фондах, которые напрямую не имеют отношения ни к государству, ни к его бюджету".

Повышение пенсионного возраста неизбежно

Эта важная оговорка немецкого эксперта, объясняющая различие между пенсионными системами в России и ФРГ, однако, не отменяет его основного вывода: повышение пенсионного возраста, похоже, является в современных условиях неизбежным - причем для обеих стран. Не случайно в ФРГ, наряду с проходящими сейчас изменениями в пенсионной системе, уже началась дискуссия о том, что после 2030 года работать, возможно, придется и до 70 лет.

Другое дело, что настоящая пенсионная реформа является комплексом мер и не должна ограничиваться одним лишь повышением пенсионного возраста. На наш вопрос о том, что бы профессор Рафельхюшен посоветовал российским коллегам, он ответил уклончиво: "В этом случае я бы задумался, скорее, о введении системы пенсионных счетов, которые при выплате пенсий учитывали бы срок жизни каждого пенсионера. Эта модель распространена сейчас в странах Скандинавии. А не просто повышать всем пенсионный возраст. Ну а что касается самого возраста… Знаете, я преподаю еще и в Норвегии, и там раньше, чем в 70 лет, на пенсию выйти нельзя."

Но средняя продолжительность жизни в Норвегии, мягко говоря, несколько отличается от российской, возразили мы. В реалиях современной России около 40% мужчин могут до нового пенсионного возраста в 65 лет просто не дожить. Профессора однако это не смутило.

"Да, - согласился Бернд Рафельхюшен, - но возраст важен не в тех случаях, когда человек не доживает до пенсии, а в тех, когда доживает. И вопрос в том, сколько лет он потом проживет. Большинство мужчин, страдающих алкоголизмом или неумеренным курением, действительно не доживут до пенсионного возраста - но те, кто доживут, проживут еще 5, 10, 20 лет. И пенсионная система должна быть в состоянии это финансировать".

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