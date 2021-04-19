Почему вы учите немецкий язык?

Причины, почему люди начинают изучать новый иностранный язык, бывают самые разные. Вам хочется общаться с родственниками, которые живут в другой стране, на их родном языке! Вам интересны другие культуры, а иностранный язык помогает в их изучении! Вы намерены отправиться в путешествие, когда это снова станет возможным, и хотите ближе познакомиться с людьми!

У каждого - своя причина учить язык. И мы хотим узнать о ней. Почему вы хотите выучить немецкий? Напишите нам!

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