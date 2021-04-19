 Почему вы учите немецкий язык? | Учеба и работа в Германии | DW | 27.05.2021

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Учеба и карьера

Почему вы учите немецкий язык?

У каждого - своя причина учить язык. И мы хотим узнать о ней. Почему вы хотите выучить немецкий?

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Причины, почему люди начинают изучать новый иностранный язык, бывают самые разные. Вам хочется общаться с родственниками, которые живут в другой стране, на их родном языке! Вам интересны другие культуры, а иностранный язык помогает в их изучении! Вы намерены отправиться в путешествие, когда это снова станет возможным, и хотите ближе познакомиться с людьми!

Symbolbild I Deutsche Sprache und Kultur im Ausland

У каждого - своя причина учить язык. И мы хотим узнать о ней. Почему вы хотите выучить немецкий? Напишите нам!

Если вам повезет, вы сможете выиграть iPad!

 

 

Мы хотим помочь вам в изучении немецкого языка! DW предлагает различные курсы. Заходите к нам и убедитесь в этом сами: у нас есть курсы и мероприятия, помогающие в освоении немецкого языка, на любой вкус!

Контекст

УЧИТЬ НЕМЕЦКИЙ  

Условия участия на английском языке  

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