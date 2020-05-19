Почему вымирают пчелы? (фото)

Главная цель Дня пчел - обратить внимание широких масс на тот факт, что важнейшие для процесса устойчивого развития насекомые вымирают. В данном случае мы говорим, прежде всего, о проблемах диких пчел, а не тех, которые производят мед на пасеках и которым люди оказывают всяческую поддержку. Вымирают дикие пчелы, главная задача которых - не производство меда, а опыление. В Германии насчитывается 580 видов диких пчел. Около 40 видов уже вымерли в стране окончательно.
В Германии цветочных лугов становится все меньше, сокращаются и лесные массивы. Как предполагают эксперты, в скором времени диким пчелам комфортнее будет жить в городах, где есть парки, кладбища и частные садовые участки, нежели в сельской местности.
Какие шаги предпринимаются в Германии, чтобы предотвратить гибель опылителей? В Европе фермерам полностью запрещено использовать несколько видов неоникотиноидов-инсектицидов, которые не только уничтожают тлю и других вредных насекомых, но также постепенно убивают пчел.
Немецкие ученые пытаются создать такие луга для коров, где можно будет высеивать больше цветущих растений, а питательные качества при этом не пострадают. Во многих крупных городах Германии на крышах устанавливают пасеки. Медовые улья можно найти даже на крыше Берлинского собора.
Кроме того, немцы активно "строят" так называемые пчелиные отели - как на наших снимках. В такой "гостинице" одинокая дикая пчела может отдохнуть, завести личинок, поопылять вокруг цветы.
Есть и другие инициативы. Например, летом в некоторых магазинах и даже госучреждениях Германии бесплатно раздают пакетики с семенами растений, которые любят дикие пчелы. А министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ завело специальное "пчелиное" приложение для смартфонов. Через него можно узнать, как именно вы можете помочь насекомым выжить в городе.
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Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Медоносная пчела
Никто так прилежно не опыляет цветущие сады и поля, как пчелы. Благодаря обыкновенной медоносной пчеле (лат. Apis) мы собираем богатые урожаи, обеспечивающие наше существование. Но не только пчелы стремятся собрать как можно больше нектара и пыльцы. У них есть "конкуренты", причем не только среди насекомых.
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Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Шмель
Более крупный вид семейства настоящих пчел - шмель (лат. Bombus). Как и пчелы, шмели служат своей королеве, а заодно, можно сказать, спасают мир от голодной смерти, опыляя растения. В оранжереях Германии для этого нередко специально размещают шмелиные гнезда.
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Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Цветочная оса
Ну что хорошего можно сказать об осах? Ничего! Назойливые, агрессивные, жалят часто и больно... Большая часть ос в процессе опыления участия не принимает. Однако цветочные осы, они же мазарины (лат. Masarinae), собирают пыльцу и переносят ее. Причем, в отличие от пчел, - в зобу.
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Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Журчалка
Журчалки (лат. Syrphidae) - двукрылые насекомые из подряда короткоусых. Они тоже очень любят пыльцу и сладкий нектар. Несмотря на окраску, напоминающую окраску опасных ос, журчалки абсолютно безобидны И полезны. Причем, во всех отношениях: даже их личинки избавляют растения от тли.
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Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Бабочка
Известно более 18 тысяч видов отряда чешуекрылых, или попросту - бабочек (лат. Lepidоptera Linnaeus). Перелетая с цветка на цветок, бабочки переносят пыльцу, хоть и в небольшом количестве. Зато, в отличие от пчел, бабочки различают оттенки красного цвета и поэтому опыляют те растения, на которые пчелы могут и не обратить внимания.
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Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Моль
Эта невзрачная на вид родственница бабочки известна под именем настоящей моли (лат. Tineidae). Основное отличие: моль ищет нектар ночью, и поэтому яркая окраска крыльев, как у бабочки, ей просто ни к чему.
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Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Жук-бронзовка
Жук, опыляющий цветы? Во всяком случае, жук бронзовка (лат. Cetoniinae) из семейства пластинчатоусых именно этим и занимается. Взрослые особи жука с блестящим панцирем питаются цветочным нектаром, древесным соком и фруктами. Известно более 4000 видов этого насекомого.
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Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Пресмыкающиеся
Невероятно, но факт: некоторые виды змей и ящериц, как, например, гекконы (на снимке) также умеют опылять растения. Особенно важную роль рептилии играют на островах, где наблюдаются их более многочисленные популяции. Их рацион включает фрукты, цветочный нектар и пыльцу.
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Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Нектарницы
Так окрестили семейство птиц из отряда воробьинообразных (лат. Nectariniidae). Сейшельская нектарница (на снимке) - мелкая певчая птица, которая с удовольствием лакомится цветочным нектаром. Птичка размером 12 сантиметров предпочитает цветы гибискуса.
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Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Летучая мышь
Это миниатюрное чудовище, вылетающее на охоту по ночам, тоже питается сладким нектаром, как бы вылизывая его своим длинным языком. При этом летучие мыши (лат. Microchiroptera) из отряда рукокрылых отлично справляются с задачей опыления. Отдельные виды растений особо зависимы от их усердия и поэтому распускают бутоны своих цветов с наступлением темноты.
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Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Лемуры
Их можно считать пчелами Мадагаскара: лемуры (лат. Lemuriformes) из подотряда мокроносых приматов. Карликовые разновидности (на снимке) пьют нектар, окуная нос в цветок. А потом перебираются к следующему…
Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер