Почему вымирают пчелы? (фото)

Главная цель Дня пчел - обратить внимание широких масс на тот факт, что важнейшие для процесса устойчивого развития насекомые вымирают. В данном случае мы говорим, прежде всего, о проблемах диких пчел, а не тех, которые производят мед на пасеках и которым люди оказывают всяческую поддержку. Вымирают дикие пчелы, главная задача которых - не производство меда, а опыление. В Германии насчитывается 580 видов диких пчел. Около 40 видов уже вымерли в стране окончательно.

В Германии цветочных лугов становится все меньше, сокращаются и лесные массивы. Как предполагают эксперты, в скором времени диким пчелам комфортнее будет жить в городах, где есть парки, кладбища и частные садовые участки, нежели в сельской местности.

Какие шаги предпринимаются в Германии, чтобы предотвратить гибель опылителей? В Европе фермерам полностью запрещено использовать несколько видов неоникотиноидов-инсектицидов, которые не только уничтожают тлю и других вредных насекомых, но также постепенно убивают пчел.

Немецкие ученые пытаются создать такие луга для коров, где можно будет высеивать больше цветущих растений, а питательные качества при этом не пострадают. Во многих крупных городах Германии на крышах устанавливают пасеки. Медовые улья можно найти даже на крыше Берлинского собора.

Кроме того, немцы активно "строят" так называемые пчелиные отели - как на наших снимках. В такой "гостинице" одинокая дикая пчела может отдохнуть, завести личинок, поопылять вокруг цветы.

Есть и другие инициативы. Например, летом в некоторых магазинах и даже госучреждениях Германии бесплатно раздают пакетики с семенами растений, которые любят дикие пчелы. А министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ завело специальное "пчелиное" приложение для смартфонов. Через него можно узнать, как именно вы можете помочь насекомым выжить в городе.

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