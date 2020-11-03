 Почему выборы в США удивляют Путина и Памфилову | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.11.2020

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Россия

Почему выборы в США удивляют Путина и Памфилову

Кто победит на президентских выборах в США, до сих пор не ясно. Это удивляет многих в России. Сергей Елкин о том, почему недоумевают президент Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова.

Карикатура Сергея Елкина: Элла Памфилова и Владимир Путин говорят: Ну кто же так проводит выборы!?

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    Автор: Сергей Елкин


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