Почему власти Туркмении создают препятствия своим трудовым мигрантам

Глубокий экономический кризис, в котором находится Туркмения, стимулирует отъезд жителей республики за рубеж, в основном - на заработки. Однако нынешние власти страны продолжают тот курс, который проводил еще первый президент Ниязов, создавая все новые и новые препятствия на пути различных категорий выезжающих за границу граждан.

Хотя, как полагает глава правозащитной организации "Туркменская инициатива по правам человека" (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин, при массовой безработице и нерешенности многих социальных проблем власти вроде бы должны быть заинтересованы в том, чтобы люди находили работу хотя бы за рубежом и оттуда поддерживали родственников внутри страны. Он утверждает, что в первую очередь с препятствиями можно столкнуться в аэропортах, где действуют очень жесткие условия для выезда из страны.

Какие дороги ведут из Туркмении?

"Львиная доля уезжающих использует авиатранспорт. Железнодорожного сообщения с соседями Туркмения не имеет. Для жителей приграничных с Казахстаном областей есть возможность перейти границу в Казахстан, но последние два месяца эта граница закрыта по решению туркменской стороны. Между Туркменбаши и Баку ходит паром, но он в основном для грузов, и этим путем могут перебраться единицы", - уточняет глава ТИПЧ.

"Помимо известных еще со времен Ниязова "черных списков" невыездных, в которых, по разным данным, около двадцати тысяч человек, действуют очень размытые требования со стороны пограничников. Курсирует непроверенная информация о том, что сейчас выезжать не дают лицам моложе сорока лет", - говорит собеседник DW. По его данным, конкретного указания нет, но есть практика, которая позволяет чиновникам миграционной и пограничной службы по своему усмотрению лишать граждан права выехать из страны.

Фарид Тухбатуллин

"Практически с каждого авиарейса за рубеж снимают и десять, и двадцать, и тридцать человек без объяснения причины. Но потом, даже если это произошло по недоразумению, снятый с рейса гражданин в любом случае оказывается в "черном списке" на несколько лет", - отмечает Тухбатуллин. Кроме того, продолжает он, власти делают все, чтобы вернуть в Туркмению трудовых мигрантов, большая часть которых работает в Турции (Турция не требует от туркмен въездных виз, там они могут находиться до девяноста дней, а по их истечении стараются оставаться работать нелегально).

"Уже отмечены случаи, когда туркменские власти силой или обманом возвращали таких людей в страну. Есть пока не проверенная информация, что подобная операция была проведена месяц назад. Ашхабад обещал мигрантам, которые задержались на работах дольше положенного, что им это простят и разрешат снова выезжать на заработки. Люди вернулись добровольно, но были в Туркмении включены в "черные списки" и оштрафованы", - рассказывает правозащитник.

Он оценивает численность трудовых мигрантов-туркмен в Турции и ряде других стран, например, на Кипре и в Египте, в несколько сотен тысяч человек. "Турция исходит из определенных квот на мигрантов из Туркмении. Но получить рабочую квоту, чтобы остаться на легальном основании, удается, по нашим прикидкам, лишь процентам пятнадцати от общего числа мигрантов", - сообщил Фарид Тухбатуллин.

Барьеры для туркменских мигрантов

В случае нарушения мигрантами установленных правил - например, срока пребывания в стране - власти Турции и сами передают провинившихся Туркмении. "Многие мигранты прячутся и от властей Турции, и от туркменских спецслужб. Как бывший посол в Турции, могу сказать, что еще при Ниязове, хотя тогда не было такого потока мигрантов, из республики приезжали сотрудники спецслужб выискивать нелегальных мигрантов. Они действовали в основном в Стамбуле", - говорит лидер оппозиционной Республиканской партии Туркмении в изгнании Нурмухаммед Ханамов.

Нурмухаммед Ханамов

Однако ошибкой было бы считать, что власти озабочены только пресечением выезда трудовых мигрантов. Ханамов утверждает, что сейчас туркменке или туркмену вступить в брак за рубежом также проблематично. "Вот конкретный пример: девушка собралась замуж, жених - гражданин Турции, регистрироваться и сыграть свадьбу решили там. Но в Турции необходимо предъявить справку из Туркмении, что ты не замужем. И вот девушка идет в Туркмении в организацию за такой справкой. А информация о том, что такой-то гражданин или гражданка обратились с подобным запросом, немедленно попадает в миграционную службу", - говорит оппозиционный политик, живущий в Вене.

В миграционной службе просителя заносят в черный список невыездных. Не зная этого, девушка, продолжает Ханамов, получает справку, покупает билет к жениху, в Турции уже готовится свадьба, съезжаются родственники, а ее в аэропорту Ашхабада не выпускают. "После ряда перипетий она снова билет покупает, но в аэропорту ее снова не выпускают и извещают, что у нее с прошлого раза запрет на выезд на пять лет! Другой пример: молодой человек собирался жениться на Украине, и его перед вылетом поставили перед фактом, что он не выездной. Попал он в этот список, когда оформлял такую же справку. И это общая тенденция", - констатирует оппозиционер.

Русскоязычные жители Туркмении покидают Ашхабад, 2003 год

В свою очередь Фарид Тухбатуллин указывает на существование целых категорий граждан, которым уже давно трудно выехать за рубеж. "Женщинам до тридцати пяти лет без сопровождения родителей или мужа выезд практически запрещен. Также очень трудно выехать молодым людям, не отслужившим в армии. Хотя в 2017 году были примеры, когда не выпускали и тех, кто как раз отслужил в армии - под предлогом того, что они через Турцию могут попасть в Ирак или Сирию и там использовать обретенные в армии навыки. Уследить за такими требованиями властей невозможно, поскольку большинство из них - негласные", - сетует глава ТИПЧ.

Туркменская элита на чемоданах и авторитет страны

При этом миграционный поток из Туркмении растет. "По нашим данным, сейчас отправляются за рубеж не только в поисках работы - большое число мелких, средних и даже крупных бизнесменов уезжают и всевозможными путями выводят свой бизнес и капиталы за рубеж. Причем если ранее выезжали представители национальных меньшинств - русскоговорящие, казахи, то сейчас это туркмены, включая представителей элиты. Бизнесмены используют для выезда возможности, предоставляемые коррупцией", - делится информацией Фарид Тухбатуллин.

Можно вспомнить, что Ислам Каримов в последний период своего правления в Узбекистане крайне негативно относился к трудовой миграции своих сограждан за рубеж. Однако узбекские власти при этом отлично понимали, насколько важную роль для слабой экономики республики и для социальной сферы играют деньги, присылаемые мигрантами на родину. И не ставили перед ними очень уж серьезных барьеров. По данным Фарида Тухбатуллина, знают о плюсах от трудовой миграции и туркменские власти.

"Но из разговоров с бывшими чиновниками разного уровня, в том числе регионального, складывается впечатление, что власти очень озабочены тем, что они подразумевают под словом "авторитет". Ведь если много людей уезжает из страны, это говорит о ее неблагополучии. А если большую часть вернуть и заявить, что все довольны, это, в их представлении, позитивно повлияет на международный имидж Туркмении", - указывает он.

Но надо учитывать и другой аспект. "Есть основания считать, что статистические данные по численности населения, которые не опубликованы Ашхабадом, на самом деле настолько низкие, что власти ужаснулись и пытаются исправить ситуацию такими мерами", - предположил правозащитник в интервью DW. Между тем, как сообщил российский медиахолдинг РБК, его журналистам в миграционной службе Туркмении в конце июня дали следующий комментарий: "Граждане Туркмении могут свободно выезжать из страны".

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