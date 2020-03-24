Почему верующие Петербурга не боятся коронавируса

В понедельник, 23 марта, в Троицкий собор Петербурга прибыла икона "Спас Нерукотворный" с частицами мощей апостолов Петра и Андрея Первозванного. Это уже вторая особо почитаемая среди православных верующих святыня, прибывшая в город за последнее время. На прошлой неделе петербургская епархия отчиталась, что к привезенным в Казанский собор мощам Иоанна Крестителя приложились 70 тысяч человек. "Спас Нерукотворный" не вызывает такого ажиотажа среди простых прихожан, зато военные ходят к нему организованными группами.

РПЦ после скандала составила инструкцию

Очередь к мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе

Фотографии из Казанского собора на прошлой неделе шокировали тех, кто не погружен в церковные обряды. В то время как городские и федеральные власти призывали людей оставаться дома, чтобы не распространять коронавирус, тысячи людей в плотной очереди ждали момента, чтобы приложиться к мощам Иоанна Крестителя, привезенным из Иерусалима.

Многие пользователи интернета и даже православные священники (например, протодиакон Андрей Кураев) упрекали Русскую православную церковь в содействии распространению COVID-19. Пока мощи святого находились в Казанском соборе, представители РПЦ не давали официального ответа на претензии. Только за день до того, как святыня покинула храм, 17 марта, Церковь опубликовала "Инструкцию настоятелям в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции".

Среди прочего священнослужителям рекомендовали воздержаться от "преподания руки для целования", использовать перчатки при раздаче просфор и регулярно дезинфицировать храмовую мебель. В большинстве случаев рекомендуется избегать лобзания (целования) используемых в обрядах предметов. Впрочем, в инструкции упоминаются без уточнения и "иные случаи", когда икону после каждого лобзания следует обрабатывать дезинфицирующим средством.

Иконе приписывают спасение от чумы

Не прошло и недели, в Петербург прибыла новая святыня - как принято считать, главная икона Вооруженных сил России "Спас Нерукотворный" частицами мощей апостолов Петра и Андрея Первозванного. Ее турне по России началось с Севастополя и должно закончиться в так называемом "главном храме Вооруженных сил России" в парке "Патриот" под Москвой. Собор планируют открыть к 75-летию Победы.

Хотя путешествие иконы по стране было запланировано еще в прошлом году, можно увидеть символизм в том, что эта святыня отправилась по России именно в разгар пандемии COVID-19. На многих православных ресурсах "Спас Нерукотворный" упоминается в историях об эпидемии чумы в России в 1654-1655 году. Якобы благодаря поклонению именно этой иконе жители города Хлынов (ныне Киров) оказались спасены от свирепствовавшей, как тогда говорили, моровой язвы. При этом, ярославские СМИ пишут, что это их город "Спас нерукотворный" уберег от моровой язвы в 1612 году.

Число присутствующих превышало карантинную норму

В Петербурге "Спас Нерукотворный" выставляется по очереди в трех "военных" храмах. В Троицкий собор лейб-гвардии морского полка он прибыл из Морского Никольского собора в Кронштадте, а 27 марта отправится в Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления. Таким образом удалось избежать одновременного присутствия на церемонии привнесения иконы огромного числа военнослужащих.

Тем не менее карантинный запрет губернатора Петербурга на собрания более 50 человек в одном месте 23 марта в Троицком соборе явно был нарушен. Корреспондент DW насчитал на церемонии не менее 60 военных и курсантов. Кроме них, в храме присутствовали служители церкви и несколько журналистов. На фотографиях с церемонии в Кронштадте видно, что число присутствующих и вовсе превышало карантинный потолок не менее чем в три раза.

До начала церемонии опытный военнослужащий рассказал молодым курсантам, что в храм скоро привнесут исключительно важную для Вооруженных сил России икону и что в мае ее разместят в главном храме ВС РФ в Подмосковье. После короткого экскурса военные выстроились вдоль ковровой дорожки, а настоятель собора протоиерей Геннадий Бартов начал службу. "Ваше превосходительство, господа генералы, офицеры, - обратился он к публике. - Сегодня исторический момент для нашего города, когда из Кронштадта в Санкт-Петербург внесена эта воинская святыня".

"Мирамистин" против вируса

Целование иконы

По окончании службы каждый военный подходил к иконе и либо целовал ее, либо прислонялся к ней лбом. Некоторые целовали и икону, и ковчежец с мощами. Служитель храма после каждого "лобзания" протирал поверхность тряпочкой. Другая служительница объяснила корреспонденту DW, что таково было распоряжение "из Москвы" и показала бутылочку "Мирамистина" в руке. Она стала выполнять работу своего коллеги, когда очередь военных прошла и к иконе стали прикладываться простые прихожане.

На некоторых показательная санитария оказала влияние. "Не собиралась "прикладываться", - поделилась с DW женщина средних лет, - но увидела, что дезинфицируют, и решилась. От иконы ничего страшного не будет".

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