 Почему вам нужно побывать в немецком Фрайбурге (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 03.11.2021

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По Германии

Почему вам нужно побывать в немецком Фрайбурге (фотогалерея)

Фрайбург вошел в топ-3 городов по версии Lonely Planet, куда нужно отправиться в 2022 году. Куда пойти в первую очередь, когда это станет возможным?

  • Главная достопримечательность города - фрайбургский мюнстер. Он был заложен в 1200 году.

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Мюнстер

    Главная достопримечательность города - фрайбургский мюнстер. Он был заложен в 1200 году. Спустя 313 лет строительство закончили. Это одно из немногих строений во Фрайбурге, которое сохранилось после Второй мировой войны.

  • Фрайбург - город, окруженный холмами

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Встретить рассвет на одном из холмов

    Фрайбург - город, окруженный холмами. Даже если вы не особо любите хайкинг, то полюбоваться видом на город точно стоит. На многие холмы можно забраться достаточно быстро и просто.

  • Во Фрайбурге есть сразу несколько ратуш

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Новая ратуша - главное не запутаться

    Интересный факт: во Фрайбурге есть сразу несколько ратуш. Это здание открыли в 2017 году после продолжительного ремонта. Еще один факт: новая ратуша на самом деле старше старой ратуши. Новейшую ратушу строят с 2014 года, за счет солнечных панелей она будет вырабатывать больше энергии, чем нужно зданию.

  • Фрайбург - очень экологичный город

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Побывать в экологичном квартале

    Фрайбург - очень экологичный город, где существует много "зеленых" инициатив. Одна из них - Ваубан (Vauban). Это квартал с крышами-накопителями дождевой воды и солнечными панелями на каждом здании. Здесь проживает более 5000 человек.

  • Это футуристическое здание в центре старинного города - библиотека

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Посмотреть на университетскую библиотеку

    Это футуристическое здание в центре старинного города сложно не заметить. Во время строительства мнения жителей города разделились: одни обрадовались такому современному зданию, другие называли "огромным пароходом". В любом случае, библиотеку стоит увидеть, чтобы составить собственное впечатление.

  • В получасе езды от Фрайбурга находится самый крупный парк развлечений в Германии Europapark

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Покататься на аттракционах

    В получасе езды от Фрайбурга находится самый крупный парк развлечений в Германии Europapark. Вся территория разделена на страны, в числе которых есть и Россия.

  • Виноделие в окрестностях Фрайбурга

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Выпить вина

    Выполнив все пункты программы, можно спокойно отправиться в одну из виноделен в окрестностях Фрайбурга. Баден считается самым южным винодельческим регионом Германии. Что попробовать? Пино нуар, Дорфельдер, Регент, Рислинг.

    Автор: Ксения Сафронова


  • Главная достопримечательность города - фрайбургский мюнстер. Он был заложен в 1200 году.

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Мюнстер

    Главная достопримечательность города - фрайбургский мюнстер. Он был заложен в 1200 году. Спустя 313 лет строительство закончили. Это одно из немногих строений во Фрайбурге, которое сохранилось после Второй мировой войны.

  • Фрайбург - город, окруженный холмами

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Встретить рассвет на одном из холмов

    Фрайбург - город, окруженный холмами. Даже если вы не особо любите хайкинг, то полюбоваться видом на город точно стоит. На многие холмы можно забраться достаточно быстро и просто.

  • Во Фрайбурге есть сразу несколько ратуш

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Новая ратуша - главное не запутаться

    Интересный факт: во Фрайбурге есть сразу несколько ратуш. Это здание открыли в 2017 году после продолжительного ремонта. Еще один факт: новая ратуша на самом деле старше старой ратуши. Новейшую ратушу строят с 2014 года, за счет солнечных панелей она будет вырабатывать больше энергии, чем нужно зданию.

  • Фрайбург - очень экологичный город

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Побывать в экологичном квартале

    Фрайбург - очень экологичный город, где существует много "зеленых" инициатив. Одна из них - Ваубан (Vauban). Это квартал с крышами-накопителями дождевой воды и солнечными панелями на каждом здании. Здесь проживает более 5000 человек.

  • Это футуристическое здание в центре старинного города - библиотека

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Посмотреть на университетскую библиотеку

    Это футуристическое здание в центре старинного города сложно не заметить. Во время строительства мнения жителей города разделились: одни обрадовались такому современному зданию, другие называли "огромным пароходом". В любом случае, библиотеку стоит увидеть, чтобы составить собственное впечатление.

  • В получасе езды от Фрайбурга находится самый крупный парк развлечений в Германии Europapark

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Покататься на аттракционах

    В получасе езды от Фрайбурга находится самый крупный парк развлечений в Германии Europapark. Вся территория разделена на страны, в числе которых есть и Россия.

  • Виноделие в окрестностях Фрайбурга

    Что посмотреть во Фрайбурге

    Выпить вина

    Выполнив все пункты программы, можно спокойно отправиться в одну из виноделен в окрестностях Фрайбурга. Баден считается самым южным винодельческим регионом Германии. Что попробовать? Пино нуар, Дорфельдер, Регент, Рислинг.

    Автор: Ксения Сафронова


    

Контекст

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