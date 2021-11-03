Почему вам нужно побывать в немецком Фрайбурге (фотогалерея)

Фрайбург вошел в топ-3 городов по версии Lonely Planet, куда нужно отправиться в 2022 году. Куда пойти в первую очередь, когда это станет возможным?
Туристическое издательство Lonely Planet опубликовало свой новый путеводитель по самым интересным местам на следующий год. Немецкий Фрайбург попал в топ-3 городов, которые надо посетить в 2022 году!
Во время пандемии возможности путешествовать сильно ограничены, но все равно можно мечтать и строить планы о путешествиях. Для тех, кто любит многодневные прогулки на природе, предлагаеам лучшие маршруты в Европе.
Колокольню этого готического собора - Фрайбургского мюнстера в Германии - называют самой красивой башней христианства.
Его основатели причислены к лику христианских святых. На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье.
Во Фрайбурге на юго-западе Германии хотят в качестве эксперимента ввести лимит скорости движения по улицам города - 30 км/ч. Градоначальник уже обратился с этим предложением к министру транспорта Германии.