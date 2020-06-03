Почему Берлин не хочет менять формат G7 и возвращать туда Россию

Официальный Берлин, депутаты бундестага, немецкие эксперты и комментаторы критически отнеслись к предложению президента США Дональда Трампа отложить запланированный на конец июня саммит G7 и провести его в расширенном составе, пригласив к участию в этой группе ведущих индустриальных стран Запада Россию, Австралию, Южную Корею и Индию.

Официальный Берлин категорически возражает против возвращения России к переговорам в этом формате, но одновременно в Германии обращают внимание на то обстоятельство, что и в Москве скептически отнеслись к инициативе Трампа, которую считают его попыткой сформировать своего рода "антикитайский альянс".

В Германии цитируют Косачева и Захарову

Целый ряд немецких СМИ цитируют в этой связи высказывания главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева и комментарий пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой.

Константин Косачев во время интервью для DW

Косачев, в частности, назвал инициативу Трампа "весьма сомнительной затеей", если Россию и другие страны он приглашает "посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать свое уважение традиционной "семерке". Иное дело, считает Косачев, если все новые участники будут обладать такими же полномочиями, как и страны G7.

Но в таком случае среди приглашенных Трампом некоторых государств не хватает, в частности, Китая, на что обратила внимание Мария Захарова. "Без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения", - цитируют российского дипломата немецкие СМИ.

Китай и интересы Германии

На глобальную роль Китая обращают внимание и немецкие политики, а канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) совсем недавно назвала эту страну главным внешнеполитическим вызовом для Европейского Союза, председательство в котором во второй половине текущего года переходит к Германии.

Вашингтону в противостоянии с Пекином нужны союзники

Ангела Меркель дала понять, что ни одна другая страна в одиночку неспособна стать противовесом Пекину, и даже объединенной Европе для этого нужен партнер - США, как и Соединенным Штатам - Европа. Так что, по идее, трансформация G7 в своего рода "антикитайский альянс" должна была бы отвечать интересам официального Берлина.

Но, во-первых, действующий президент США, очевидно, не тот человек, с которым Берлин видит возможность строить такую международную архитектуру. Меркель прямо признает, что "сотрудничество с Америкой в настоящее время труднее, чем мы того хотели бы".

Берлин против участия России в G7

А, во-вторых, Германия категорически возражает против возвращения России в G7 на правах равноправного члена. Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт на правительственной пресс-конференции в эту среду, 3 июня, напомнил, что традиция приглашать на саммиты G7 гостей - лидеров других стран есть, это дело принимающей стороны, как и назначать дату встречи. "Но если есть желание изменить формат G7, - указал он, - то для этого нужно единогласное решение всех участников группы".

Так Сергей Елкин видит попытку Трампа вернуть Россию в G7

В этой связи представитель правительства Германии напомнил о решении 2014 года проводить дальнейшие встречи на высшем уровне без участия России. "Причиной принятия такого решения была противоречащая международному праву аннексия Крыма, которая продолжается до сих пор, - заявил Зайберт. - И только руководство самой России может изменить эту ситуацию". А, кроме того, Германию вряд ли устраивает четко изложенное Москвой нежелание ссориться с Пекином.

"Предложение Трампа неприемлемо по форме и содержанию"

Норберт Рёттген

Впрочем, однозначного ответа на предложение Трампа - будь то по срокам проведения встречи или составу ее участников - Берлин не дает, ждет дополнительной информации из Вашингтона. А вот председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) за словом в карман не лезет.

"Ни состав, ни планирование даты встречи лидеров ведущих индустриально развитых стран Запада не подвержены личным пристрастиям и предвыборным соображениям господина Трампа", - сказал он в интервью агентству dpa и добавил в Twitter, что считает предложение президента США "и по форме, и по содержанию неприемлемым".

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