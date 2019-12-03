Почему белые аисты не хотят улетать из Баварии (фото)

Все больше этих перелетных птиц остаются зимовать в Баварии - там, где летом выводили потомство.
Хильпольтштайн • Около трехсот белых аистов остались в этом году зимовать в Баварии вместо того, чтобы улететь в теплые края. Об этом сообщили в Земельном объединении по охране птиц (LBV) в баварском Хильпольтштайне. Это наблюдается здесь уже не первый год, но сейчас число оставшися белых аистов увеличилось примерно на сотню.
Причины заключаются не только в общем потеплении климата, как можно было бы предположить. Эксперты объясняют это влиянием человека, а именно - разведением белых аистов в неволе в рамках программ по увеличению популяции этих птиц. Некоторое время назад первыми на зимовку в Баварии остались именно такие птицы, выпущенные на свободу. Сейчас они создали пары с птицами, родившимися и выросшими в дикой природе, которые следуют их примеру. Это и приводит к увеличению числа аистов, зимующих в Баварии.
Зимой аисты способны около недели выживать без корма. Впрочем, в этом время года здесь для них достаточно мышей и небольших рыб. Если же в Баварии наступает особенно холодная погода, аисты временно перебираются на Боденское озеро или в долину Рейна, где зимой обычно теплее.
В целом по стране популяция белых аистов оценивается сейчас в 6500 пар, что на 2000 пар больше, чем двадцать лет назад. В Баварии в этом году на гнездах насчитали 630 пар, что на сотню больше показателя предыдущего года. Как подчеркивают экологи, это свидетельствует о том, что условия для обитания аистов здесь улучшились и продолжают улучшаться.
Смотрите также:
Еще только наступил август, но кое-где в Германии можно уже наблюдать такие вот живописные осенние туманы. (05.08.2019)
В Германии сейчас насчитывается около 6700 родительских гнезд, в которых выводят потомство белые аисты. (20.06.2019)
Эта фотография была сделана на Рейне в гессенском Бибесхайме. (14.02.2019)
В городе Латцен под Ганновером можно сейчас наблюдать за тем, как в одном гнезде подрастают сразу пятеро аистят. (07.06.2018)
Почему обыкновенные горлицы стали в Германии "Птицами года" и от кого их нужно охранять? (03.12.2019)
Поводов для беспокойства за этих водоплавающих старожилов гамбургского озера Альстер нет. Просто пришло время перебраться, так сказать, на зимнюю квартиру. (20.11.2019)
Этот вечерний пейзаж вполне мог бы вдохновить художника-импрессиониста и не остался незамеченным фотографом агентства dpa. (19.11.2019)
Хотя на этих фотографиях изображены скворцы, глядя на них, трудно не вспомнить... хрестоматийных грачей на картине Алексея Саврасова. (25.10.2019)
Серые журавли останавливаются в Германии, чтобы отдохнуть и подкрепиться по пути в южные страны. Этой осенью они прилетели все разом… (12.10.2019)
Когда подрастут, эти две совушки будут выступать перед публикой в немецком парке дикой природы Экхольт. (08.07.2019)