Почему белые аисты не хотят улетать из Баварии (фото)

Хильпольтштайн • Около трехсот белых аистов остались в этом году зимовать в Баварии вместо того, чтобы улететь в теплые края. Об этом сообщили в Земельном объединении по охране птиц (LBV) в баварском Хильпольтштайне. Это наблюдается здесь уже не первый год, но сейчас число оставшися белых аистов увеличилось примерно на сотню.

Причины заключаются не только в общем потеплении климата, как можно было бы предположить. Эксперты объясняют это влиянием человека, а именно - разведением белых аистов в неволе в рамках программ по увеличению популяции этих птиц. Некоторое время назад первыми на зимовку в Баварии остались именно такие птицы, выпущенные на свободу. Сейчас они создали пары с птицами, родившимися и выросшими в дикой природе, которые следуют их примеру. Это и приводит к увеличению числа аистов, зимующих в Баварии.

Гнездо белых аистов в баварской общине Гайзельвинд

Зимой аисты способны около недели выживать без корма. Впрочем, в этом время года здесь для них достаточно мышей и небольших рыб. Если же в Баварии наступает особенно холодная погода, аисты временно перебираются на Боденское озеро или в долину Рейна, где зимой обычно теплее.

В целом по стране популяция белых аистов оценивается сейчас в 6500 пар, что на 2000 пар больше, чем двадцать лет назад. В Баварии в этом году на гнездах насчитали 630 пар, что на сотню больше показателя предыдущего года. Как подчеркивают экологи, это свидетельствует о том, что условия для обитания аистов здесь улучшились и продолжают улучшаться.

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