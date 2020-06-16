Почему Александр Лукашенко боится "майдана"

Потенциальные соперники Лукашенко на президентских выборах в Беларуси оказались под жестким давлением властей. Глава государства боится "майдана". Карикатурист Сергей Елкин знает почему.
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