 Почему Александр Лукашенко боится ″майдана″ | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 19.06.2020

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Беларусь

Почему Александр Лукашенко боится "майдана"

Потенциальные соперники Лукашенко на президентских выборах в Беларуси оказались под жестким давлением властей. Глава государства боится "майдана". Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Карикатура - Александр Лукашенко по телефону: Нет! Я не стану прятаться в бункере. У меня там картошка хранится!.

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    Автор: Владимир Дорохов


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