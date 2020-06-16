Почему Александр Лукашенко боится "майдана"

Лукашенко заявил о срыве "плана дестабилизации" Беларуси

"Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - утверждает президент страны в преддверии выборов. (19.06.2020)