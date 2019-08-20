Похороны ледника в Исландии и их гибель по всему миру. Что происходит?

Арт-проект во спасение планеты Земля

Встреча на базаре

В рамках своих проектов Барбара Домбровски отправляется в самые разные уголки планеты и много общается с простыми людьми. Они рассказывают фотохудожнице о своей жизни и проблемах, с которыми приходится сталкиваться. На этом снимке она запечатлена во время разговора с мамой и дочкой, торгующими овощами на одном из филиппинских базаров.