Похороны ледника в Исландии и их гибель по всему миру. Что происходит?

Стремительное таяние мировых ледников - одно из последствий глобального потепления климата. Смерть некоторых из них может привести к пугающим последствиям для всей планеты. Фотогалерея DW.
Из-за изменений климата Исландия лишилась ледника Окйёкюдль, исследователи решили почтить его память. (18.08.2019)
Города Европы всерьез взялись за защиту климата. В некоторых из них даже объявлено чрезвычайное положение. Что это означает на практике - символический жест или конкретные меры? (10.07.2019)
Новый доклад ученых показал зависимость благополучия на планете от изменения климата. Жизни миллионов людей скоро будут зависеть от готовности менять наш взгляд на экологию и производство продуктов питания. (08.08.2019)