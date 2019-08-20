 Похороны ледника в Исландии и их гибель по всему миру. Что происходит? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.08.2019

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Мир

Похороны ледника в Исландии и их гибель по всему миру. Что происходит?

Стремительное таяние мировых ледников - одно из последствий глобального потепления климата. Смерть некоторых из них может привести к пугающим последствиям для всей планеты. Фотогалерея DW.

  • Девочка, присутствовавшая на церемонии прощания с ледником, держит в руках табличку с надписью Потяните стоп-кран

    Гибель мировых ледников

    Смерть ледника

    Исландия увековечила память о леднике Окйёкюдль (Okjökull), проведя 18 августа 2019 церемонию прощания с первым глетчером, исчезнувшим в результате изменения климата. Окйёкюдль, который также называли ОК, утратил свой статус ледника в 2014 году. Присутствующие на церемонии установили мемориальную доску, на которой написано: "В ближайшие 200 лет все наши ледники пойдут по одному и тому же пути".

  • Аэродинамическая съемка ледника Туэйтса

    Гибель мировых ледников

    Антарктика: гигантский ледник, гигантская угроза

    Ледник Туэйтса - часть ледникового покрова Западной Антарктиды - считается наибольшей угрозой для уровня мирового океана. Если он рухнет, уровень воды поднимется сразу на 65 сантиметров, что может привести к затоплению прибрежной части суши, населенной людьми. Общая площадь ледниковых массивов, расположенных в Антарктиде, в 50 раз превышает площадь всех имеющихся в мире горных глетчеров.

  • Глыбы льда, стекающие в воду на леднике Грей в Чили

    Гибель мировых ледников

    Тающая красота Патагонии

    Ледник Грей (Серый ледник) в Чили является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на планете после Антарктиды и Гренландии. Ученые внимательно следят за таянием ледников в данном регионе, надеясь, что это поможет им понять, что будет происходить в будущем с другими ледниками в условиях более теплого климата.

  • Швейцарский Ронский ледник

    Гибель мировых ледников

    Альпийский лед, укутанный на лето в одеяла

    Швейцарский Ронский ледник является истоком реки Роны. Ежегодно волонтеры в летнее время покрывают его устойчивыми к ультрафиолетовым лучам белыми одеялами, пытаясь замедлить таяние льда. Ученые говорят, что к концу этого столетия потепление климата может уничтожить две трети альпийских ледников.

  • Группа туристов стоит у подножия горы

    Гибель мировых ледников

    Ледник Франца-Иосифа в Новой Зеландии: раньше - пешком, теперь - вертолетом

    Ледник Франца-Иосифа на Южном острове в Новой Зеландии - популярный туристический объект. Раньше ледник развивался по циклической схеме распространения и сокращения. Но с 2008 года площадь этого глетчера стремительно уменьшается. Когда-то к нему можно было прийти пешком, теперь же добраться до ледника Франца-Иосифа можно только на вертолете.

  • Гора Килиманджаро в Танзании

    Гибель мировых ледников

    Лед в Африке тает...

    Исчезновение угрожает и ледникам на горе Килиманджаро. Еще в 2012 году ученые при поддержке НАСА подсчитали, что последние остатки льда на вершине этой горы растают к 2020 году. Килиманджаро является главной достопримечательностью для туристов в Танзании и важнейшим источником дохода в стране, где большинство населения живет за чертой бедности.

  • Каякеры на ледниковом озере Валдиз на Аляске

    Гибель мировых ледников

    Смерть на ледниковом озере

    В американском штате Аляска находятся тысячи ледников. Недавнее исследование показало, что некоторые из них тают в 100 раз быстрее, чем полагали ученые. В начале августа в ледниковом озере Валдиз были найдены мертвыми двое немцев и австриец, катавшиеся по озеру на каяках. По мнению спасателей, туристов убило глыбами падающего сверху тающего льда.

  • Ледник Якобсхавн в Гренландии

    Гибель мировых ледников

    Ледник Якобсхавн в Гренландии: таяние опережает рост

    Исследования НАСА в 2019 году показали, что таяние крупнейшего гренландского ледника Якобсхавн замедлилось и его площадь даже начала расти. Причину этого связывают с притоком необычайно холодной воды из Северной Атлантики. Но скорость таяния общего покрова глетчера все еще превышает его рост. Ученые также опасаются, что вскоре вода в океане вновь прогреется, и объем Якобсхавна опять сократится.

    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


  • Девочка, присутствовавшая на церемонии прощания с ледником, держит в руках табличку с надписью Потяните стоп-кран

    Гибель мировых ледников

    Смерть ледника

    Исландия увековечила память о леднике Окйёкюдль (Okjökull), проведя 18 августа 2019 церемонию прощания с первым глетчером, исчезнувшим в результате изменения климата. Окйёкюдль, который также называли ОК, утратил свой статус ледника в 2014 году. Присутствующие на церемонии установили мемориальную доску, на которой написано: "В ближайшие 200 лет все наши ледники пойдут по одному и тому же пути".

  • Аэродинамическая съемка ледника Туэйтса

    Гибель мировых ледников

    Антарктика: гигантский ледник, гигантская угроза

    Ледник Туэйтса - часть ледникового покрова Западной Антарктиды - считается наибольшей угрозой для уровня мирового океана. Если он рухнет, уровень воды поднимется сразу на 65 сантиметров, что может привести к затоплению прибрежной части суши, населенной людьми. Общая площадь ледниковых массивов, расположенных в Антарктиде, в 50 раз превышает площадь всех имеющихся в мире горных глетчеров.

  • Глыбы льда, стекающие в воду на леднике Грей в Чили

    Гибель мировых ледников

    Тающая красота Патагонии

    Ледник Грей (Серый ледник) в Чили является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на планете после Антарктиды и Гренландии. Ученые внимательно следят за таянием ледников в данном регионе, надеясь, что это поможет им понять, что будет происходить в будущем с другими ледниками в условиях более теплого климата.

  • Швейцарский Ронский ледник

    Гибель мировых ледников

    Альпийский лед, укутанный на лето в одеяла

    Швейцарский Ронский ледник является истоком реки Роны. Ежегодно волонтеры в летнее время покрывают его устойчивыми к ультрафиолетовым лучам белыми одеялами, пытаясь замедлить таяние льда. Ученые говорят, что к концу этого столетия потепление климата может уничтожить две трети альпийских ледников.

  • Группа туристов стоит у подножия горы

    Гибель мировых ледников

    Ледник Франца-Иосифа в Новой Зеландии: раньше - пешком, теперь - вертолетом

    Ледник Франца-Иосифа на Южном острове в Новой Зеландии - популярный туристический объект. Раньше ледник развивался по циклической схеме распространения и сокращения. Но с 2008 года площадь этого глетчера стремительно уменьшается. Когда-то к нему можно было прийти пешком, теперь же добраться до ледника Франца-Иосифа можно только на вертолете.

  • Гора Килиманджаро в Танзании

    Гибель мировых ледников

    Лед в Африке тает...

    Исчезновение угрожает и ледникам на горе Килиманджаро. Еще в 2012 году ученые при поддержке НАСА подсчитали, что последние остатки льда на вершине этой горы растают к 2020 году. Килиманджаро является главной достопримечательностью для туристов в Танзании и важнейшим источником дохода в стране, где большинство населения живет за чертой бедности.

  • Каякеры на ледниковом озере Валдиз на Аляске

    Гибель мировых ледников

    Смерть на ледниковом озере

    В американском штате Аляска находятся тысячи ледников. Недавнее исследование показало, что некоторые из них тают в 100 раз быстрее, чем полагали ученые. В начале августа в ледниковом озере Валдиз были найдены мертвыми двое немцев и австриец, катавшиеся по озеру на каяках. По мнению спасателей, туристов убило глыбами падающего сверху тающего льда.

  • Ледник Якобсхавн в Гренландии

    Гибель мировых ледников

    Ледник Якобсхавн в Гренландии: таяние опережает рост

    Исследования НАСА в 2019 году показали, что таяние крупнейшего гренландского ледника Якобсхавн замедлилось и его площадь даже начала расти. Причину этого связывают с притоком необычайно холодной воды из Северной Атлантики. Но скорость таяния общего покрова глетчера все еще превышает его рост. Ученые также опасаются, что вскоре вода в океане вновь прогреется, и объем Якобсхавна опять сократится.

    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


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    Автор: Наталия Королева


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Первым ледником, проигравшим борьбу с потеплением климата, стал Окйёкюдль в Исландии. Таяние глетчеров в других частях мира продолжает ускоряться. О пугающих перспективах планеты - в фотогалерее DW. (19.08.2019)  

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Оказывается, ледники Гренландии не такие уж вечные: им грозит исчезновение. Виной тому - глобальное потепление. Его последствия запечатлела фотограф Барбара Домбровски.  

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