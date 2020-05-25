"Потсдамские встречи"-2020: диалог в виртуальном пространстве

"Потсдамские встречи" уже второй раз проходили под патронатом министров иностранных дел Германии и России. Для Хайко Маса (Heiko Maas) и Сергея Лаврова виртуальный формат этой ежегодной конференции, проходящей по инициативе Германо-российского форума, никакого значения не имел. Их патронат уже в 2019 году был заочным и ограничивался лишь письменными приветствиями.

А вот участникам виртуальной встречи и особенно ведущему - научному директору Германо-российского форума Александру Рару (Alexander Rahr) - приходилось постоянно иметь дело с капризами современной техники. То никак не могли включиться выступающие, то вдруг появлялось громкое компьютерное эхо, то была картинка, но не было звука и наоборот, а один раз и звук, и картинка появились в совершенно неподходящий момент.

Капризы техники и отсутствие спорных тем

Такая незадача постигла исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса (Michael Harms), которому ведущий несколько раз безуспешно пытался дать слово. Но звук и картинка, как назло, появились одновременно именно в тот момент, когда раздосадованный техническими неполадками Хармс вполне отчетливо выразил вслух свое раздражение. Учитывая, что интернет ничего и никогда не забывает, он элегантно вставил это происшествие в свое выступление, когда ему, наконец, удалось принять участие в онлайн-трансляции.

Онлайн-конференцию вел Алепксандр Рар

Но виртуальность формата стала не единственной особенностью 23-х "Потсдамских встреч", проходивших 25 мая. В отличие от конференций в прошлые три-четыре года, такие темы, как аннексия Крыма, ситуация на востоке Украины, санкции Евросоюза в отношении РФ и газовый транзит через Украину в этот раз если и упоминались, то вскользь.

А "Северный поток - 2", о котором с таким жаром спорили на "Потсдамских встречах", проходивших год назад в Берлине, теперь волновал только Павла Завального. Но ему это по должности положено: Завальный - председатель комитета Госдумы по энергетике.

Приветствия Хайко Маса и Сергея Лаврова

Но вот Хайко Мас, который обычно не упускает случая напомнить о поддержке Россией сепаратистов Донбасса и об аннексии Крыма, в своем послании лишь туманно намекнул на события 2014 года, которые, по его словам, "отяготили отношения между нашими двумя странами и России с Западом в целом". Глава МИД ФРГ говорил о смене немецких внешнеполитических приоритетов и даже выразил надежду, что пандемия коронавируса поможет найти решение спорных вопросов.

Хайко Мас и Сергей Лавров. В августе прошлого года в Москве встреча была очной

Сергей Лавров заявил, что "в ближайшей перспективе пандемия коронавируса становится одним из значимых факторов, способных содействовать формированию объединительных подходов в сфере внешней политики и мировой экономики, наращиванию взаимодействия стран и международных институтов в борьбе с реальными, а не мнимыми угрозами человечеству". Лозунг "мир не будет прежним" после пандемии Лавров предложил перековать в установку "мир должен стать лучше".

Прогноз Лукьянова: все вернется на круги своя

Причин для такого оптимизма не видит главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" и председатель президиума Совета по внешней политике Федор Лукьянов. "Если говорить о политической повестке дня на мировой арене, будь то Европа, большая Европа, Евразия или глобальный уровень, в общем ничего не изменилось, - заявил Лукьянов. - Мы видим, что после вынужденной паузы из-за пандемических ограничений постепенное оживление политики возвращает нас ровно к тем проблемам, конфликтам и недопониманиям, которые были и раньше".

Федор Лукьянов во время онлайн-трансляции

Пандемия коронавируса, по его словам, показала, что "вызов может быть глобальным, а ответ - сугубо локальным, национальным". Лукьянов ожидает, что в дальнейшем таким будет подход стран и в других вопросах. "Все народы и государства на достаточно длительный период будут погружены в свои внутренние дела и заниматься разрешением своих проблем", - предсказывает Лукьянов. В такой ситуации, по его мнению, ни у России, ни у Евросоюза или Германии не будет "большого количества сил, энергии, времени и денег на то, чтобы заниматься развитием отношений друг с другом".

Мир вступает в период всеобщего беспорядка

Иной точки зрения придерживается внешнеполитический комментатор влиятельного еженедельника Die Zeit Михаэль Туман (Michael Thumann). Он считает, что коронавирус хоть и не меняет принципиальным образом ситуацию в разных странах или на мировой арене, но оказывает большое влияние на скорость тех или иных процессов. Так, в России, по его прогнозу, замедлится политическая трансформация, связанная с принятием поправок в конституцию. А вот нарастание противоречий в отношениях Соединенных Штатов и Китая, наоборот, резко ускорится.

Будущая ситуация на мировой арене, полагает Туман, зависит от того, какая из этих двух стран быстрее и успешнее выйдет из "коронакризиса". Вместо с тем он считает ошибочным называть противостояние США и КНР "новой холодной войной".

"Я думаю, что у обеих стран теперь нет той "мягкой силы" (soft power), с помощью которой они могли бы очаровывать других, - сказал Туман. - Это означает, что они уже не имеют возможности иметь или удерживать тесных союзников, а следовательно - и претендовать на роль бесспорных лидеров, не говоря уже о том, чтобы устанавливать в сфере своего влияния, а тем более за его пределами, новый мировой порядок".

Ничего хорошего, по его мнению, такая ситуация не сулит. "Мы вступаем в период всеобщего беспорядка, в котором не будет лидеров и четкой ориентации, а России и Германии придется поискать себе новое место на поле боя этих двух гигантов", - подвел итог Михаэль Туман.

С ним в принципе согласен бывший министр культуры России, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он полагает, что "Америка и Китай создадут некое двухполярное устройство, которое заменит двухполярное устройство времен Варшавского договора и НАТО". России же и Германии он советует позаботиться о том, чтобы не превратиться в младших партнеров в той или иной конфигурации.

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