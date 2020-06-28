 ″Потсдамер штанге 30″ - особое пиво к юбилею воссоединения Германии (фото) | Кадр дня | DW | 31.07.2020

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Кадр за кадром

"Потсдамер штанге 30" - особое пиво к юбилею воссоединения Германии (фото)

Пивовары из столицы Бранденбурга Потсдама делают свое дело летом, чтобы достойно отметить круглый юбилей осенью.

Пивовар Томас Кёлер (Thomas Köhler) демонстрирует юбилейную бутылку

Пивовар Томас Кёлер (Thomas Köhler) демонстрирует юбилейную бутылку

Потсдам • Как будут обстоять дела в Германии в начале октября, сказать сейчас вряд ли кто возьмется, но эту дату здесь отмечать будут вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Пандемия продиктует рамки, но круглой красной даты из календаря не вычеркнет.

В этом году третьего октября в День германского единства исполняется 30 лет со дня официального воссоединения страны - вхождения ГДР в состав ФРГ.

Пивовар Томас Кёлер

Потсдамский хмель для юбилейного пива

К этому событию уже достойным образом вовсю готовятся пивовары из столицы восточногерманской федеральной земли Бранденбург - Потсдама. Как сообщает агентство dpa, на мануфактуре "Дом лесника Темплин" (Forsthaus Templin) уже замесили первые четыре тысячи литров браги для юбилейного пива "Потсдамер штанге 30" ("Potsdamer Stange 30"), то есть "Потсдамский стакан 30". Штанге (Stange) - традиционные узкие, прямые и цилиндрические бокалы для пива, в которых обычно подаются легкие сорта.

Для производства этой лимитированной партии используется шишковый хмель из здешнего парка Люстгартен, в котором эти растения посадили еще в 2001 году, но первый урожай смогли собрать лишь прошлой осенью, после чего заморозили до особенной даты. 

Пивовар Томас Кёлер

24 тысячи бутылок и 30 тысяч этикеток

Земля Бранденбург в этом году отвечает за проведение торжеств на федеральном уровне. Специальное юбилейное пиво выпускается по заказу организаторов праздника. Сорт "Potsdamer Stange" - традиционный. Впервые был произведен в этом городе в 1840 году.

Всего на пивной мануфактуре выпустят 24 тысячи таких бутылок, которые будут продавать посетителям Потсдама и дарить почетным гостям с пятого сентября по четвертое октября. Для коллекционеров также напечатали дополнительно целых шесть тысяч этикеток.

Нам же остается лишь традиционно завершить это сообщение на пивную тему лаконичным немецким: Prost!

Смотрите также: 
Туристический маршрут в Берлине

  • Карта Берлина

    Где проходила Берлинская стена

    Тропа вдоль Берлинской стены

    На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполняется уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии. Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

  • Бернауэр штрассе

    Где проходила Берлинская стена

    Мемориальный комплекс

    Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

  • Берлинская стена 1961-1989

    Где проходила Берлинская стена

    Где проходила стена

    Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

  • Бранденбургские ворота, 1 ноября 1989 года

    Где проходила Берлинская стена

    Бранденбургские ворота

    Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

  • Чекпойнт Чарли

    Где проходила Берлинская стена

    Чекпойнт Чарли

    Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

  • Дозорная башня

    Где проходила Берлинская стена

    Дозорные башни

    Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

  • Истсайдская галерея

    Где проходила Берлинская стена

    Истсайдская галерея

    Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

  • Глиникский мост, 10.02.1962

    Где проходила Берлинская стена

    Глиникский мост

    Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

  • Хеннигсдорф

    Где проходила Берлинская стена

    Музей в пограничной башне

    Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

  • Панков

    Где проходила Берлинская стена

    Сакура вместо стены

    Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

    Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин


Контекст

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