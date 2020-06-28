"Потсдамер штанге 30" - особое пиво к юбилею воссоединения Германии (фото)

Потсдам • Как будут обстоять дела в Германии в начале октября, сказать сейчас вряд ли кто возьмется, но эту дату здесь отмечать будут вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Пандемия продиктует рамки, но круглой красной даты из календаря не вычеркнет.

В этом году третьего октября в День германского единства исполняется 30 лет со дня официального воссоединения страны - вхождения ГДР в состав ФРГ.

Потсдамский хмель для юбилейного пива

К этому событию уже достойным образом вовсю готовятся пивовары из столицы восточногерманской федеральной земли Бранденбург - Потсдама. Как сообщает агентство dpa, на мануфактуре "Дом лесника Темплин" (Forsthaus Templin) уже замесили первые четыре тысячи литров браги для юбилейного пива "Потсдамер штанге 30" ("Potsdamer Stange 30"), то есть "Потсдамский стакан 30". Штанге (Stange) - традиционные узкие, прямые и цилиндрические бокалы для пива, в которых обычно подаются легкие сорта.

Для производства этой лимитированной партии используется шишковый хмель из здешнего парка Люстгартен, в котором эти растения посадили еще в 2001 году, но первый урожай смогли собрать лишь прошлой осенью, после чего заморозили до особенной даты.

24 тысячи бутылок и 30 тысяч этикеток

Земля Бранденбург в этом году отвечает за проведение торжеств на федеральном уровне. Специальное юбилейное пиво выпускается по заказу организаторов праздника. Сорт "Potsdamer Stange" - традиционный. Впервые был произведен в этом городе в 1840 году.

Всего на пивной мануфактуре выпустят 24 тысячи таких бутылок, которые будут продавать посетителям Потсдама и дарить почетным гостям с пятого сентября по четвертое октября. Для коллекционеров также напечатали дополнительно целых шесть тысяч этикеток.

Нам же остается лишь традиционно завершить это сообщение на пивную тему лаконичным немецким: Prost!

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