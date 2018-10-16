Потрясающий закат над Императорским замком (фото)

Знатоки немецких достопримечательностей без труда узнают на этой фотографии характерные силуэты башен древнего замка в Нюрнберге.
17.10.2018, Нюрнберг • Императорский замок Кайзербург на протяжении многих средневековых столетий был одной из важнейших императорских резиденций - королевских пфальцей - в Германии. Нюрнберг неоднократно являлся местом проведения рейхстагов и выборов императора Священной римской империи. В этом замке также хранились имперские регалии.
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Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.
В Германии много мест с потрясающими закатами, которые делают города и сельские ландшафты более романтичными, загадочными, красочными. И от неба невозможно оторвать взгляд…
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Хотя в Священной Римской империи фактически не было столицы, Нюрнберг порою называют "первым среди равных" ее городов. Построенный здесь еще при Фридрихе Барбароссе замок был одной из важнейших императорских резиденций.