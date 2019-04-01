"Потерял управление": в ФРГ опубликован отчет о крушении самолета Филевой

Федеральное ведомство по расследованию авиационных происшествий Германии (BFU) 27 мая распространило предварительный отчет о крушении частного самолета Epic LT, на борту которого находилась совладелица S7 Наталия Филева. Катастрофа произошла в воскресенье, 31 марта 2019 года, при подлете к аэропорту малой авиации Эгельсбах. Одномоторный бизнес-джет перевозил Филеву и ее отца Валерия Карачева, управлял самолетом пилот Андрей Дикун. Все трое погибли.

В документе собраны детали и факты, связанные с происшествием: показания диспетчеров, свидетелей катастрофы, данные радаров и погодные условия в день крушения самолета, сообщил 28 мая DW представитель BFU Гермут Фрайтаг (Germout Freitag).

Свидетели: самолет ушел в разворот и рухнул

"Во время разворота самолет потерял управление, упал на землю и сгорел", - так описывается в отчете происшествие с бизнес-джетом Филевой. Диспетчеры зафиксировали, что Epic LT, который вылетел из Ниццы, направлялся к взлетно-посадочной полосе Эгельсбаха по диагонали. Заметив это, диспетчеры дали пилоту указание сделать левосторонний разворот, что следует из приведенных в отчете переговоров.

Самолет Epic LT упал на поле спаржи рядом с аэропортом Эгельсбах

Запросив разрешение выйти на траекторию посадки, пилот больше не выходил на связь. По словам свидетелей, в разворот самолет вошел с креном, который достиг 30-45 градусов. Свидетели сообщили, что на половине разворота нос Epic LT резко ушел вниз, и самолет упал на землю. Другие свидетели, которые находились на расстоянии около 330 метров от места трагедии, сняли эпизод крушения на видео, которым располагают следователи. Погодные условия в день катастрофы были нормальными, видимость достаточной.

"Сложный" аэропорт Эгельсбах

Аэропорт Эгельсбаха не оборудован системой инструментального захода на посадку (ILS): пилоты вынуждены переходить с управления самолета по инструментам на визуальный полет. Согласно ранее опубликованным версиям происшествия, пилот во время управления самолетом в ручном режиме допустил критическое снижение скорости, что привело к штопору и падению.

Подобный инцидент - далеко не первый в истории частного аэропорта Эгельсбах, подтвердил и Гермут Фрайтаг: "Да, похожие крушения тут происходили". Эгельсбах, который находится в 10 километрах от международного аэропорта Франкфурт-на-Майне, является самым загруженным частным немецким аэропортом. В год здесь совершается от 70 до 80 тысяч полетов.

Аэропорт, крупная доля в котором принадлежит американскому инвестору Уоррену Баффету, пользуется популярностью у бизнесменов из-за возможности быстрого прохождения таможенных и прочих процедур и низких аэропортовых сборов.

В то же время Эгельсбах считается сложным для пилотов, в основном, по двум причинам: отсутствие курсо-глиссадной системы и короткая взлетно-посадочная полоса. Всего за последние 10 лет в результате происшествий в Эгельсбахе погибли 13 человек.

Итоги расследования крушения самолета Филевой с ответом о причинах будут опубликованы в окончательном отчете. В ведомстве затруднились назвать точную дату публикации, добавив, что это произойдет не позднее, чем через год после крушения. Расследование ведут три сотрудника BFU.

Наталии Филевой было 56 лет. Она считалась одной из богатейших женщин в России с состоянием, оцениваемым в 600 миллионов долларов.

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