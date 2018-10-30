Потенциальные преемники Меркель: Аннегрет Крамп-Карренбауэр, или АКК

Ангела Меркель заявила, что покидает пост главы партии ХДС. Его может снова занять женщина: похожая на Меркель, но все же другая. Портрет Аннегрет Крамп-Карренбауэр от DW.
Уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с большой политической арены может быть мирным и долгим - таким, как она запланировала: по окончании полномочий в 2021 году. Но при одном условии: пост главы партии, который Меркель освободит к началу декабря, должна будет на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) занять другая женщина-политик, похожая на нее, но все же другая. Портрет DW.
АКК: сложное имя, но простая аббревиатура
Не каждому под силу с первого раза выговорить имя политика, который уже после 7 декабря, возможно, займет один из важнейших политических постов в Германии: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Для простоты ее имя иногда сокращают до аббревиатуры АКК. Вместе с Йенсом Шпаном (Jens Spahn) и Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) АКК претендует на должность руководителя ХДС.
Крамп-Карренбауэр считается доверенным лицом Меркель и сегодня занимает тот же пост, с которого 18 лет назад начала большую карьеру и сама канцлер: генсека партии ХДС. Сходство между ними сильное, и многие считают АКК чуть ли не копией Меркель: такая же чуждая пафоса и прагматичная, только немного моложе: канцлеру в этом году исполнилось 64 года, АКК - 56.
Другое отличие в том, что Меркель выросла в ГДР, Крамп-Карренбауэр - в ФРГ. А вот в политике обе - давно. Крамп-Карренбауэр, мать троих детей, состоит в ХДС с 18 лет, еще столько же занимает руководящие должности на земельном и федеральном уровнях, до поста генсека руководила самой маленькой федеральной землей ФРГ - Саар. До сих пор Крамп-Карренбауэр добивалась успеха на самых различных этапах своей карьеры и в разных сферах, за что ее часто зовут "универсальным оружием".
Такая же прагматичная, но более консервативная
Cреди всех кандидатов, которые объявили о том, что поборются за высший партийный пост в ХДС, как считается, АКК по своим политических взглядах ближе всех к Меркель. И все же Крамп-Карренбауэр - политик более консервативный, чем нынешний канцлер. Сама она это, правда, формулирует иначе: основой партийной идеологии называя "христианское представление о человеке" и не желая превращения ХДС "просто в консервативную партию".
Слово "христианский" в сочетании с "демократом" для АКК - важный атрибут. Вот пример: она была против решения одного из местных судов, который постановил убрать крест из зала, где проходят судебные заседания. Христианский символ - "напоминание о смирении" и о том, "что человек - не венец творения". Крамп-Карренбауэр - верующая католичка и член Центрального комитета немецких католиков.
Решение бундестага о признании однополых браков, за которое проголосовали многие ее однопартийцы, она не поддержала, считая, что должна быть четкая граница между классическим бракосочетанием и другими формами совместной жизни партнеров с детьми. АКК также за более строгие правила абортов и против их рекламы.
Жестче с мигрантами, открыта в отношениях с Кремлем
Крамп-Карренбауэр поддерживала Меркель в ее решении принять рекордное число беженцев в 2015 году, но в то же время не уставала повторять, что для благополучного сосуществования все должны соблюдать установленные в Германии правила. АКК выступает за более жесткие наказания в отношении тех мигрантов, которые вводят власти ФРГ в заблуждение насчет своего происхождения, а также за последовательное выдворение из страны тех, чье прошение о предоставлении убежища отклонено. АКК подчас меняет взгляды, но не боится конфликтов и высказывает мнение, даже если его не разделяет большинство в партии.
Особой позиции в вопросе выстраивания отношений с Россией, выделяющейся на фоне однопартийцев, у Аннегрет Крамп-Карренбауэр нет. Она предлагает и дальше активно пользоваться существующими каналами коммуникации с Москвой.
По ее выражению, следует, с одной стороны, открыто обсуждать все критические моменты, например, поддержку Кремлем сирийского руководства, использующего химическое оружие против своего населения, но, с другой - вместе с Россией искать дипломатическое решение сирийского конфликта.
В вопросах санкций в отношении Москвы Крамп-Карренбауэр догматиком не является. Она признала, что в ХДС идут откровенные дискуссии о том, насколько осмысленны ныне действующие ограничительные меры. Но, по ее собственным словам, "остается открытым вопрос: а какие есть альтернативы (санкциям. - Ред.)".
Шансы Аннегрет Крамп-Карренбауэр победить в борьбе за пост лидера ХДС не следует недооценивать. Долгое время, несмотря на успехи в родной земле Саар, она была мало известной фигурой в Берлине. В 2010 году, когда Крамп-Карренбауэр впервые боролась за членство в президиуме ХДС, ей удалось собрать всего 57 процентов голосов. Другое дело сегодня: в начале 2018 года она была избрана генсеком ХДС безоговорочно и безальтернативно, набрав 98,9 процентов голосов делегатов съезда.
Другими потенциальными сменщиками Ангелы Меркель являются Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и Йенс Шпан (Jens Spahn), подробнее о них также читайте на DW.
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