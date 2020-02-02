 Посчитайте птиц зимой: в Германии прошла перепись пернатых | Советы туристам в Германии | DW | 07.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Туристу на заметку

Посчитайте птиц зимой: в Германии прошла перепись пернатых

В начале 2020 года в Германии состоялась акция для любителей природы "Час зимних птиц". На первом месте вновь оказались домовые воробьи.

Птичья кормушка

В Германии насчитывается в общей сложности более 500 видов птиц - как перелетных, так и живущих здесь круглогодично. Вторых по-немецки называют "местными" или "отечественными" - Einheimische Vogelarten. На этих местных птиц приходится примерно половина видов, встречающихся в немецких лесах, садах, на полях, водоемах и посреди других ландшафтов. 15 самых распространенных видов зимующих в Германии местных птиц - в нашей галерее ниже.

Фотогалерея: Зимующие птицы в Германии

  • Обыкновенный чиж

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Обыкновенный чиж

    (нем. Erlenzeisig) • Семейство: Вьюрковые. Род: Щеглы

  • Сойка

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Сойка

    (нем. Eichelhäher) • Семейство: Врановые. Род: Сойки

  • Зяблик

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Зяблик

    (нем. Buchfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Зяблики

  • Обыкновенная зеленушка

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Обыкновенная зеленушка

    (нем. Grünfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Щеглы

  • Вьюрок

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Вьюрок

    (нем. Bergfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Зяблики

  • Большой пестрый дятел

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Большой пестрый дятел

    (нем. Buntspecht) • Семейство: Дятловые. Род: Пестрые дятлы

  • Домовый воробей

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Домовый воробей

    (нем. Haussperling) • Семейство: Воробьиные. Род: Настоящие воробьи

  • Полевой воробей

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Полевой воробей

    (нем. Feldsperling) • Семейство: Воробьиные. Род: Настоящие воробьи

  • Обыкновенный поползень

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Обыкновенный поползень

    (нем. Kleiber) • Семейство: Поползневые. Род: Поползни

  • Зарянка

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Зарянка

    (нем. Rotkehlchen) • Семейство: Мухоловковые. Род: Зарянки

  • Большая синица

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Большая синица

    (нем. Kohlmeise) • Семейство: Синицевые. Род: Синицы

  • Обыкновенная лазоревка

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Обыкновенная лазоревка

    (нем. Blaumeise) • Семейство: Синицевые. Род: Лазоревки

  • Сорока

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Сорока

    (нем. Elster) • Семейство: Врановые. Род: Сороки

  • Черный дрозд

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Черный дрозд

    (нем. Amsel) • Семейство: Дроздовые. Род: Дрозды

  • Вяхирь

    Какие птицы остаются зимовать в Германии

    Вяхирь

    (нем. Ringeltaube) • Семейство: Голубиные. Род: Голуби

    Автор: Максим Нелюбин


Отметим также, что зимовать в Германию также прилетают птицы из более холодных регионов, например, сибирские гуси - на Нижний Рейн. В некоторых городах, в частности, в Кельне и Дюссельдорфе, круглый год можно увидеть прекрасно приспособившихся к здешнему климату представителей интродуцированных, то есть чужеродных видов - александровых и индийских кольчатых попугаев.

Зимняя перепись пернатых

Вольные птицы не сидят на месте, поэтому сосчитать таких пернатых обитателей Германии - задача не из легких, но попробовать все же можно. В начале 2020 года в стране уже в десятый раз состоялась акция для любителей природы - "Час зимних птиц" ("Stunde der Wintervögel "). В этом году в этой большой зимней переписи пернатых обитателей, организованной экологическим объединением NABU, приняло участие более 140 тысяч человек. Она считается самой массовой совместной научной акцией в Германии.

Вооруженные биноклями, в середине января участники акции два дня подряд внимательно наблюдали за птицами в своих садах или на деревьях, газонах и лужайких перед балконами. Результаты наблюдений, а именно - максимальное количество птиц одного вида, которых можно было увидеть в саду или перед домом одновременно, они заносили в специальные формуляры.

Зачем нужно считать птиц?

Организаторы акции при этом не пытаются пересчитать всех птиц, хотя общее количество все же сообщают. В этом году на глаза орнитологов-любителей попалось более 3,6 миллиона чижей, соек, зябликов, дятлов, воробьев и прочих пташек. Главная же цель - выявить изменения. Основной показатель - среднее количество птиц на каждой точке наблюдения за час. В 2020 году он составил 37,3 птицы, что ниже среднего уровня за десять лет - 40 птиц.

Как отмечают специалисты-экологи из немецкого общество охраны природы NABU, в мягкие и теплые зимы результаты обычно оказываются ниже, чем в холодную и снежную погоду, так как при благоприятных погодных условиях многие птицы находят достаточно корма в лесу, то есть проводят больше времени вне городов и населенных пунктов, где проводятся наблюдения. 

Самой распространенной немецкой отечественной птицей остается домовой воробей - 6,7 птицы на каждой точке наблюдения. Самое большое беспокойство орнитологов вызывают обыкновенные зеленушки - 1,17 птицы. Как предполагают эксперты, их популяция в Германии страдает, в частности, из-за трихомоноза, которым они заражаются летом во время поиска корма.

Следующая акция немецких орнитологов - "Час садовых птиц"

Аналогичная акция проводится в Германии также весной. В этом году так называемый "Час садовых птиц" (Stunde der Gartenvögel) будет проходить 8 - 10 мая. Считать будут, в частности, черных стрижей  (нем. Mauersegler), кольчатых горлиц (нем. Türkentaube) и деревенских ласточек (нем. Rauchschwalbe).

Смотрите также: 

  • Обыкновенная горлица

    Немецкие птицы года

    В 2020 году "Птицей года" в Германии станет обыкновенная горлица (нем. Turteltaube). Из-за интенсивного сельского хозяйства ей все труднее найти место для гнездования. К тому же горлицы - жертвы легальной или нелегальной охоты. За 40 лет их популяция в Германии сократилась на 90 процентов. "Птица года"- проект немецких экологов. К каким другим птицам они пытались привлечь внимание раньше?

  • Полевой жаворонок

    Немецкие птицы года

    2019

    Полевой жаворонок (Feldlerche)

  • Обыкновенный скворец

    Немецкие птицы года

    2018

    Обыкновенный скворец (Star)

  • Серая неясыть

    Немецкие птицы года

    2017

    Серая неясыть (Waldkauz)

  • Черноголовый щегол

    Немецкие птицы года

    2016

    Черноголовый щегол (Stieglitz)

  • Ястреб-тетеревятник

    Немецкие птицы года

    2015

    Ястреб-тетеревятник (Habicht)

  • Grünspecht (imago/McPhoto)

    Немецкие птицы года

    2014

    Зеленый дятел (Grünspecht)

  • Бекас

    Немецкие птицы года

    2013

    Бекас (Bekassine)

  • Галка

    Немецкие птицы года

    2012

    Галка (Dohle)

  • Обыкновенная горихвостка

    Немецкие птицы года

    2011

    Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

  • Большой баклан

    Немецкие птицы года

    2010

    Большой баклан (Kormoran)

  • Обыкновенный зимородок

    Немецкие птицы года

    2009

    Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

  • Обыкновенная кукушка

    Немецкие птицы года

    2008

    Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

  • Обыкновенная пустельга

    Немецкие птицы года

    2007

    Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

  • Обыкновенный поползень

    Немецкие птицы года

    2006

    Обыкновенный поползень (Kleiber)

  • Обыкновенный филин

    Немецкие птицы года

    2005

    Обыкновенный филин (Uhu)

  • Крапивник

    Немецкие птицы года

    2004

    Крапивник (Zaunkönig)

  • Черный стриж

    Немецкие птицы года

    2003

    Черный стриж (Mauersegler)

  • Домовый воробей

    Немецкие птицы года

    2002

    Домовый воробей (Spatz)

  • Большая поганка

    Немецкие птицы года

    2001

    Большая поганка (Haubentaucher)

  • Красный коршун

    Немецкие птицы года

    2000

    Красный коршун (Rotmilan)

  • Обыкновенная овсянка

    Немецкие птицы года

    1999

    Обыкновенная овсянка (Goldammer)

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Почтовые голуби - любимые птицы немецких горняков

Почтовые голуби являются такими же символами Рурской области в Германии, как каменный уголь и доменные печи. Шахты и многие заводы закрылись, но голуби остались. (03.01.2020)  

Почему белые аисты не хотят улетать из Баварии

Все больше этих перелетных птиц остаются зимовать в Баварии - там, где летом выводили потомство. (26.12.2019)  

Не стреляйте в диких голубей!

Почему обыкновенные горлицы стали в Германии "Птицами года" и от кого их нужно охранять? (03.12.2019)  

Совиные истории, или Из жизни оперяющихся

Когда подрастут, эти две совушки будут выступать перед публикой в немецком парке дикой природы Экхольт. (08.07.2019)  

Лучше синицы в кувшине, чем журавль в небе

Только посмотрите, где решили вывести свое потомство эти немецкие птички. (10.05.2019)  

"Танцующие облака" в небе над Германией

В этих небесных представлениях участвуют тысячи скворцов. Где их сейчас можно наблюдать в Германии? (01.04.2019)  

Почему нужно охранять болота, топи и трясины

Широкомасштабное осушение болот в ХХ веке привело к сокращению популяции многих видов птиц. Однако есть и более глобальные последствия. (02.02.2019)  

Весна - время встречать аистов

В начале весны в Германию после зимовки вернулись первые аисты. Больше всего их насчитывается в Бранденбурге, но самая крупная колония находится на Рейне в районе Грос-Герау. (08.03.2016)  

Немецкий лес: цифры, факты, правила, советы и фотографии

Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить. (08.10.2018)  

Какие птицы остаются зимовать в Германии

На территории Германии можно встретить более 500 видов птиц. Многие из них живут здесь круглогодично. Представляем самые распространенные. (07.02.2020)  

Немецкие птицы года

"Птица года" (Vogel des Jahres) в Германии - проект немецких экологических организаций. (13.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Летать вместе с птицами  

Фотограф снимает птиц  

Орлы против дронов  

Также по теме

Großes Moor Niedersachsen BdT

Большое болото в Нижней Саксонии (фото) 02.02.2020

Этот снимок попал в нашу рубрику "Кадр за кадром" не из-за живописного тумана.

BdT Deutschland Biber stauen Bach zu kleinem See auf

Дикий самострой: бобры перегородили ручей в Германии (фото) 20.01.2020

Новая природная достопримечательность появилась в Баден-Вюртемберге. Для возведения плотины умелым и усердным строителям потребовалось всего несколько недель.

BdT Deutschland | Störche überwintern in Bayern

Почему белые аисты не хотят улетать из Баварии (фото) 26.12.2019

Все больше этих перелетных птиц остаются зимовать в Баварии - там, где летом выводили потомство.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера