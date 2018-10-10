 Посол ФРГ в Тегеране вызван в МИД Ирана | Новости из Германии о Германии | DW | 11.10.2018

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Германия

Посол ФРГ в Тегеране вызван в МИД Ирана

Вызов главы германской дипмиссии Тегераном связан с решением суда в Баварии об экстрадиции иранского дипломата в Бельгию.

Флаги Ирана и Германии

Флаги Ирана и Германии

Посол Германии в Тегеране Михаэль Клор-Берхтольд (Michael Klor-Berchtold) был вызван в МИД Ирана в связи с задержанием иранского дипломата Асадоллы А. в ФРГ и решением об его последующей экстрадиции в Бельгию. Об этом в среду, 10 октября, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

По его утверждению, действия Берлина в отношении дипломатического сотрудника были предприняты в рамках "заговора врагов Ирана" и укладываются в логику развития отношений Тегерана с Европой.

Иранская сторона настаивает на скорейшем освобождении Асадоллы А., подчеркнул Касеми.

Верховный земельный суд Бамберга 1 октября постановил выдать Бельгии 46-летнего иранца, задержанного в Баварии по подозрению в причастности к терроризму.

Суть обвинений в отношении дипломата 

Асадолла А. обвиняется в шпионаже и в сговоре с целью убийства. Его считают организатором предотвращенного террористического нападения на иранских оппозиционеров во Франции. По данным Федеральной прокуратуры в Карлсруэ, иранский дипломат поручил устроить этот теракт проживавшей в Бельгии супружеской паре и с этой целью передал ей устройство с 500-ми граммами взрывчатки. Теракт предполагалось совершить 30 июня на митинге во французском Вильпенте, где должны были собраться 25 тысяч иранских оппозиционеров.

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Бельгийские спецслужбы, однако, своевременно остановили автомобиль с этой супружеской парой в Брюсселе. При задержанных была найдена взрывчатка. В начале июля Асадолла А. был задержан на автобане возле Ашаффенбурга на территории одной из зон для отдыха. По сведениям Федеральной прокуратуры ФРГ, дипломат был аккредитован в качестве третьего советника посольства Ирана в Вене. Он работал на иранскую спецслужбу MOIS, в задачи которой входит выслеживание оппозиционеров в Иране и за его пределами и борьба с ними.

Асадолла А. был задержан в Германии на основании бельгийского ордера, поскольку он обладал дипломатическим иммунитетом лишь на территории Австрии.

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    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


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