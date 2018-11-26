 Посол Украины в ФРГ призвал ЕС и НАТО отправить корабли в Азовское море | Новости из Германии о Германии | DW | 26.11.2018

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Германия

Посол Украины в ФРГ призвал ЕС и НАТО отправить корабли в Азовское море

Андрей Мельник просит ФРГ посодействовать отправке в Азовское и Черное моря кораблей ВМФ стран ЕС и НАТО. Берлин призвает к деэскалации ситуации в Керченском проливе.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник (фото из архива)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник (фото из архива)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Евросоюз и НАТО к непосредственному вмешательству в конфликт в Керченском проливе. "Мы ожидаем от наших немецких партнеров скорейшей отправки в Черное и Азовское моря военных кораблей ЕС и НАТО для усиленного патрулирования", - заявил Мельник в интервью газете Bild, опубликованном в понедельник, 26 ноября. По его мнению, это позволит "предотвратить военные действия со стороны России".

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Европарламент осудил чрезмерные проверки Россией судов в Азовском море и милитаризацию всего региона Черного моря. В резолюции евродепутаты призвали ЕС предупредить РФ о новых санкциях в случае эскалации. (25.10.2018)

Дипломат призвал Германию ввести новые, "еще более жесткие санкции против российского руководства и прежде всего вооруженных сил". "Чтобы отвратить Кремль от этого взрывоопасного, провокационного курса и вовремя предотвратить еще более масштабную войну, Германия должна незамедлительно принять меры", - заявил Мельник. Он считает "абсолютно контрпродуктивным" подходом в отношениях с Москвой готовность к диалогу и нормализации отношений.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко "выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации". Канцлер и президент "скоординировали действия по подготовке" к встрече лидеров стран ЕС, которая состоится в Брюсселе в декабре, и договорились "продолжить украинского-немецкие консультации для разрешения ситуации", в Керченском проливе, сообщает пресс-служба Порошенко.  

Берлин призывает к деэскалации конфликта у берегов Крыма

"Мы надеемся, что обе стороны стремятся к разрядке ситуации, не допустят ее эскалации, и лучше всего этого удастся добиться в диалоге", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в ответ на вопрос DW на правительственной пресс-конференции. Он отметил, что российская сторона применила военную силу, которой, "согласно до сих пор известным нам фактам, нет оправдания".

Правительство ФРГ "с большим беспокойством приняло к сведению" сообщения о конфликте в Керченском проливе и следит за ситуацией, говорится в официальном заявлении, опубликованном на странице Зайберта в Twitter. Берлин напоминает, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе свободу судоходства в Керченском проливе и доступ к Азовскому морю. Строительство моста через пролив, как и аннексия Крыма Россией, было незаконным действием, отмечается в заявлении.

Конфликт у берегов Крымского полуострова

Накануне пресс-служба ВМС Украины сообщила о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении шестерых украинских военных. В ФСБ России заявили, что корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. При задержании были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Украины.

26 ноября ситуация в Керченском проливе станет темой специальных заседаний Комиссии НАТО - Украина, Постоянного совета ОБСЕ, Совета Безопасности ООН, а также встречи в "нормандском формате" в Берлине.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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Конфликт вокруг Азовского моря: как это было

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Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

По просьбе DW статистические ведомства 16 федеральных земель Германии проанализировали данные по числу студентов, приехавших сюда на учебу из России и Украины. (01.03.2017)  

Ссылки в интернете

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Bild

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