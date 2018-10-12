Посол Украины в ФРГ критикует немецкую культуру памяти

Накануне участия президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в церемонии памяти жертв нацистской оккупации Украины в годы Второй мировой войны украинский посол в ФРГ Андрей Мельник критически отозвался о немецкой культуре памяти. Визит Штайнамйера и его участие в памятных мероприятиях он назвал "хорошим жестом", однако, он является "всего лишь первым шагом на долгом пути исторического примирения Украины и Германии", заявил Мельник во вторник, 5 октября, в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По мнению посла, Украина почти полностью отсутствует на карте памяти немцев, а "огромные жертвы среди украинцев (во время Второй мировой войны. - Ред.) все еще не замечают немецкие политики и общественность". Поэтому неудивительно, что в украинском обществе растет чувство несправедливости в связи с "раздробленной политикой правительства ФРГ в вопросах культуры памяти", заявил Мельник.

Мельник напомнил, что в годы Второй мировой войны от рук нацистов на территории Украины погибли более 5 миллионов гражданских лиц, среди них - 1,5 миллиона жертв Холокоста.

Церемонии памяти в Корюковке и Бабьем Яре

Штайнмайер утром 6 октября посетит Корюковку в Черниговской области, в которой нацисты в марте 1943 года убили около 6700 местных жителей в ходе "карательной акции" за действия партизан в окрестных лесах. Во второй половине дня президент Германии примет участие в церемонии памяти в Бабьем Яре в Киеве, где в сентябре 1941 года были убиты около 34 тысяч евреев.

В июне нынешнего года Андрей Мельник отказался от участия в церемонии, на которой Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с речью по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз в музее "Берлин-Карлсхорст". В письме на имя директора музея Мельник выразил тогда возмущение тем фактом, что главное мероприятие с участием Федерального президента проводится в музее, который называется германо-российским. "С точки зрения Украины, это оскорбление", - написал Мельник.

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