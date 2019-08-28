Посол Теффт: И в Москве есть люди, желающие урегулирования в Донбассе

Посол Джон Теффт - один из главных специалистов по России в Госдепартаменте США. Он служил послом в Грузии в 2005-2009 годах - в период, в котором в 2008 году разразилась российско-грузинская война. В 2009-м он стал послом в Украине, уехал из Киева в 2013 году накануне Майдана. В 2014-2017 годах - после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе - Теффт возглавлял дипломатическую миссию США в Москве. Он продолжает следить за событиями в этих странах. И даже посмотрел одну серию сериала "Слуга народа", чтобы, по его словам, лучше понять нового украинского президента.

Жанна Немцова: Господин Теффт, как вы прокомментируете обмен пленными между Украиной и Россией?

Джон Теффт: Я рад этому обмену. Я считаю, что Россия и не имела права захватывать украинских моряков, но я рад, что этот вопрос теперь решен, рад, что господин Сенцов освобожден. Я рад и за тех пленных, которые вернулись в Россию в рамках обмена. Я надеюсь, что обмен станет шагом в правильном направлении и будет способствовать решению других проблем, которые отягощают отношения между Россией и Украиной, в частности, проблемы насилия в Донбассе.

- Что было по вашему мнению основным фактором, благодаря которому такой обмен стал возможен?

Джон Теффт в интервью Жанне Немцовой

- Я думаю, это была комбинация различных факторов. Господин Зеленский пришел к власти с обещанием не только вернуть заключенных, но и попытаться положить конец насилию и убийствам в Донбассе. Я уверен, что и в Москве есть люди, которые хотели бы, чтобы конфликт на востоке Украины был урегулирован, чтобы минские соглашения были выполнены и, соответственно, сняты по крайней мере некоторые санкции.

- Какие у вас впечатления от Владимира Зеленского?

- Я никогда не встречал его. Скоро я собираюсь на конференцию "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве (конференция пройдет с 12 до 14 сентября - Ред.). Обычно президент Украины на ней выступает. Прямо перед отъездом из Вашингтона я подписался на Netflix и посмотрел первый эпизод сериала "Слуга народа", тот самый, который стал визитной карточкой Зеленского, где он играет учителя истории, ставшего президентом.

- Вам понравилось?

- Мне он показался довольно интересным. Но я видел только один первый эпизод из, по-моему, трех сезонов. Это и правда довольно интригующе, и я подумал, что мне нужно посмотреть сериал, чтобы перед поездкой в Киев я мог понять Зеленского немного лучше.

- Российские власти недавно обвинили посольство США во вмешательстве в российские выборы. Вы слышали об этом?

- Я слышал об этом. Считаю, что это вздор. Мы не вмешиваемся в выборы в других странах. Но мы считаем нашей обязанностью и ответственностью наблюдать за этими выборами. Документы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предусматривают, что страны должны следить за электоральными процедурами, поддерживать связь с оппозицией. И Россия знает, что тоже должна следовать этим правилам. Она - член ОБСЕ, в документах организации все четко изложено. Все страны, подписавшие Хельсинкский заключительный акт, обязались соблюдать права человека, в частности, право свободно проводить собрания и митинги. Поэтому нет никаких оправданий тем, кто запрещает людям проводить митинги и акции протеста.

- Вы продолжаете следить за событиями в России? Что вы думаете о едином дне голосования в России 8 сентября?

- Да. Я слежу довольно внимательно. Для меня очевидно, что у оппозиции должна была быть возможность баллотироваться в Мосгордуму. Нет никаких оправданий тому, что оппозиционных кандидатов отказались зарегистрировать. Насколько я понимаю, они выполнили все требования закона, и все равно не были допущены. Вы знаете, если Россия претендует быть демократической страной, то должна позволять людям, в том числе и несогласным с правительством, участвовать в выборах. Я не знаю, чего они (российские власти - Ред.) боятся. Вряд ли оппозиция завоевала бы большинство.

- Ваш преемник, посол Хантсман собирается оставить свой пост в России в октябре этого года. И, скорее всего, следующим послом США станет Джон Салливан, который работает заместителем госсекретаря США. Вы знакомы с ним?

- Я немного его знаю, общался с ним, когда был послом в Москве. И потом, когда я вернулся из Москвы, у меня было две недели встреч и отчетов, мы тогда говорил с ним о моей работе в России. Я думаю, он будет хорошим послом. В отличие от Майкла Макфола (посол США в РФ в 2012 - 2014 годах - Ред.) Салливан не является академическим специалистом по России и сделал свою карьеру не на дипломатической службе. Он раньше был в Пентагоне. Но теперь Салливан уже несколько лет работает в Государственном департаменте. И я знаю по собственному опыту, что он очень много занимался мониторингом отношений между США и Россией. Салливан в курсе всех тем, и я уверен, что он в Москве будет на своем месте.

- Некоторые эксперты расценивают его назначение как признак того, что Россия больше не приоритет для нынешней администрации США. Согласны ли вы с этими оценками?

- Нет, не согласен. Джон Салливан уже несколько лет работает заместителем госсекретаря и занимается именно этим направлением.

- То есть, вы считаете, что Россия остается одним из приоритетов внешней политики США?

- Да, я думаю, что она остается, и, к сожалению, она остается приоритетом в негативном смысле - из-за оккупации, из-за гибели людей в Донбассе. А также из-за покушений на американскую демократию, которые начались с 2016 года.

- В продолжение темы вмешательства России в американские выборы. Вы читали отчет Мюллера (доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства России в американские выборы в 2016 году - Ред.)?

- Да.

- По словам президента Трампа, этот отчет доказал, что он невиновен и что у него нет связей с Россией. Он написал об этом твит: "Нет сговора, нет саботажа, полная и окончательная реабилитация". Вы разделяете точку зрения президента Трампа?

- Я полагаю, что господин Мюллер провел очень тщательное расследование, к которому привлек большое количество экспертов из ФБР, из разведки и других сфер. Я, пожалуй, просто повторю заявление, которое Мюллер сделал в конце своей пресс-конференции перед уходом из Министерства юстиции в мае. У меня нет точной цитаты, но смысл такой: "Это была очень серьезная попытка подорвать американскую демократию, и все американцы должны обратить на это внимание".

- Но разве это вмешательство имело какое-то реальное влияния?

- Этого никто точно не знает. Я читал в газетах, что в Санкт-Петербурге была специальная группа, работающая на правительство, которая распространяла фейки в Интернете, в Facebook и других социальных сетях, стараясь оказать влияние на темнокожих избирателей, чтобы те не голосовали за Хиллари Клинтон. Сейчас нет никакой возможности подсчитать, сколько из них проголосовали так или иначе, потому что прочитали ту или иную фейковую новость.

Полная версия интервью:

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также: