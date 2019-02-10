Посол США раскритиковал главу МИД Германии из-за Договора по открытому небу

Посол США в Германии Ричард Гренелл ответил министру иностранных дел Германии Хайко Масу (Heiko Maas), который выразил сожаление из-за планов США выйти из Договора по открытому небу. "Вместо того чтобы жаловаться на реакцию США, Хайко Масу следовало бы в последние годы усилить давление на Россию, чтобы та выполняла свои обязательства", - заявил Гренелл в интервью изданию Rheinische Post, которое выйдет в воскресном номере 24 мая.

Гренелл подчеркнул, что сама Россия продолжительное время не придерживается договора. Именно действия России стали поводом для администрации президента Дональда Трампа 21 мая неожиданно сообщить международным партнерам о решении выйти из Договора по открытому небу, который позволяет более чем 30 странам-участницам совершать облеты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.

По данным американской стороны, этот шаг был вызван систематическими нарушениями Договора со стороны России, которая запрещает полеты над Москвой и Чечней, а также возле Абхазии и Южной Осетии и затрудняет мониторинг воздушного пространства над Калининградом.

Резкие заявления посла США в Германии

Это не первое резкое заявление Гренелла за годы в должности посла США. В мае 2019 года он подверг критике Европу за нерешительность в отношениях с Россией. По его словам, еще несколько десятилетий назад тот факт, что "Европа позволила России" аннексировать украинский Крым, "сбить самолет" над Донбассом, "вмешиваться в выборы и использовать химическое оружие", как в случае с двойным агентом Сергеем Скрипалем, прозвучал бы абсурдно. "Это немыслимо. Но сегодня мы знаем: именно так все и произошло", - подчеркнул Гренелл.

Реакция НАТО на решение США

Между тем НАТО призвало Россию вернуться к полному выполнению Договора по открытому небу, поскольку это может удержать США от выхода из него. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"В течение многих лет Россия осуществляла ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе ограничения на полеты над Калининградом и ограничения на полеты в России вблизи ее границы с Грузией", - заявил Столтенберг.

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