 Посол США призвал Берлин к участию в миссии в Ормузском проливе | Новости из Германии о Германии | DW | 01.08.2019

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Германия

Посол США призвал Берлин к участию в миссии в Ормузском проливе

США пожертвовали "многим, чтобы помочь Германии остаться частью Запада", считает Ричард Гренелл. По его мнению, ФРГ должна участвовать в военной миссии в Ормузском проливе.

Посол США в Германии Ричард Гренелл (фото 2018 г.)

Посол США в Германии Ричард Гренелл (фото 2018 г.)

США через своего посла в Германии усилили давление на Берлин в вопросе участия немецких военных сил в миссии у иранского побережья. "Германия является крупнейшей экономической державой в Европе", - заявил в четверг, 1 августа, посол США Ричард Гренелл в интервью газете Augsburger Allgemeine. Этот успех, полагает дипломат, сопряжен с "глобальными обязанностями". Ранее США призвали Германию принять участие в миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, с чем федеральное правительство не согласилось.

Гренелл считает, что Америка пожертвовала "многим, чтобы помочь Германии остаться частью Запада". "В настоящее время в Германии размещено 34 000 наших военнослужащих - это миллиарды долларов, потраченные американским народом", - добавил дипломат. Накануне, в среду, представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) заявила, что Германия придерживается дипломатического курса деэскалации в обеспечении безопасности морских путей в Ормузском проливе. "Участие в миссии под руководством США может осложнить достижение этой цели", - полагает Деммер.

Контекст

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Напряженная ситуация в Персидском заливе

Министр иностранных дел Германии Хейко Мас (Heiko Maas) во время визита в Варшаву также заметил, что Германия не будет участвовать в "представленной запланированной морской миссии" США. "Мы считаем стратегию максимального давления неверной. Мы не хотим военной эскалации, мы и далее будем выступать за дипломатические шаги", - сказал Мас. При этом участие в подчеркнуто европейской миссии, однако, федеральным правительством не исключается.

С тех пор как США вышли в 2018 году из международного соглашения с Тегераном по иранской ядерной программе, усилилась напряженность в регионе Персидского залива. В частности, 13 июня в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором США обвинили Тегеран. В июле власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, заподозрив его в перевозке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства.

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    Автор: Наталья Позднякова


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