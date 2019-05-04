 Посол США в ФРГ назвал санкции против ″Северного потока - 2″ проевропейскими | Новости из Германии о Германии | DW | 22.12.2019

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Германия

Посол США в ФРГ назвал санкции против "Северного потока - 2" проевропейскими

Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении санкций против газопровода "Северный поток - 2". По его словам, многие европейские дипломаты благодарили Вашингтон.

Посол США в Германии Ричард Гренелл

Ричард Гренелл

Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении санкций Вашингтона против газопровода "Северный поток - 2". "15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все вместе высказывали сомнения в отношении данного проекта", - заявил он в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

Поэтому введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением", добавил посол. Гренелл также сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за штрафные меры.

По его словам, санкции в отношении "Северного потока - 2" вписываются в долгосрочную стратегию США, которая восходит к администрации Барака Обамы. Вашингтон стремится предотвратить ситуацию, когда "одна страна или один источник оказывает большое влияние на Европу с помощью энергоносителей", пояснил он.

Посол РФ при ЕС: Санкции отражают антироссийский политический консенсус в США

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов считает американские санкции против компаний, работающих по строительству газопровода "Северный поток-2", недобросовестной конкуренцией, которая вызывает негативную реакцию и в ЕС. "Когда американский сжиженный газ объявляют "молекулами свободы", при том, что он существенно дороже, чем российский трубопроводный, когда пытаются вставить палки в колёса коммерческого проекта, это, к сожалению, отражает настрой антироссийского политического консенсуса в Соединенных Штатах", - заявил он в интервью агентству "Интерфакс".

В Берлине заявили о "грубом вмешательстве США во внутренние дела ЕС"

Накануне министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал штрафные меры США против строящих газопровод компаний "грубым вмешательством во внутренние дела и суверенитет Германии и Европы". По его словам, такое решение Вашингтона сложно понять, учитывая союзнические отношения Германии и других европейских стран с США в рамках НАТО.

Контекст

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Введенные США штрафные меры против участников строительства "Северного потока - 2" продиктованы не политическим благородством, а собственными экономическими интересами, считают немецкие масс-медиа. (13.12.2019)

Кроме того, санкции против "Северного потока - 2" вступили в силу в неподходящий момент на фоне достижения договоренности по газовому транзиту между Россией и Украиной, указал немецкий политик. "Европейский Союз и Германия очень активно содействовали тому, чтобы это соглашение было заключено еще до конца года. Потому это не только неправильно, но и политически неразумно", - подчеркнул Шольц.

Санкции вступили в силу

Принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", был накануне подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу.

В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы. Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке деятельности по укладке трубопровода "Северный поток - 2".

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    Автор: Андрей Гурков


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