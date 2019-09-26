 Посол США в Украине обвинил Трампа в давлении на Зеленского | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.10.2019

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Мир

Посол США в Украине обвинил Трампа в давлении на Зеленского

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор выступил в Конгрессе и сообщил, что США собирались помогать Украине только в обмен на расследование против Байдена. Об этом написало издание The Washington Post.

Джон Болтон (справа) и Уильям Тейлор (слева) в Киеве

Джон Болтон (справа) и Уильям Тейлор (слева) в Киеве

Президент США Дональд Трамп поставил военную помощь Украине в зависимость от расследования, которое украинские власти должны были провести в отношении сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Хантера Байдена. Об этом во вторник, 22 октября, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, выступая на закрытых слушаниях трех комитетов Палаты представителей Конгресса США. Речь Тейлора перепечатало издание The Washington Post.

Контекст

Разговор президентов США и Украины, в котором Трамп попросил Зеленского провести расследование против Байдена, может обернуться процедурой импичмента президента США. Сергей Елкин об этой угрозе. (27.09.2019)

Чиновник спецслужб, напрямую знакомый с обстоятельствами разговора Трампа и Зеленского, рассказал о них генеральному инспектору разведывательных служб США Майклу Аткинсону. (06.10.2019)

По словам Тейлора, посол США при ЕС Гордон Сондланд в сентябре сообщил ему в телефонном разговоре, что в американо-украинских отношений "все" зависит от расследования, проведения которого требует Трамп, в том числе и "вопрос безопасности", под которым имелась в виду военная помощь. Тейлор отметил, что в Белом доме не спешили приглашать президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, чтобы побудить его серьезнее отнестись к расследованию.

Сам Трамп во вторник назвал начатую против него процедуру импичмента в связи с обвинениями в преследовании собственных интересов в Украине "линчеванием", что вызвало критику даже в его собственной партии.

Трамп хотел надавить на Зеленского?

США заморозили выплату почти 400 млн долларов военной помощи Украине в конце сентября. The New York Times предположила, что Трамп пошел на такой шаг, чтобы оказать давление на президента Владимира Зеленского, газета связала это с требованием расследовать дело против семьи Байденов.

Громкий политический скандал в США вспыхнул после телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в июле. Трампа подозревают в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. После этого демократы потребовали импичмента президента США.

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    Автор: Ута Штайнвер


Контекст

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