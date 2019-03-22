 Посол США в Украине завершает работу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2019

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Мир

Посол США в Украине завершает работу

Ранее Госдеп опроверг слова генпрокурора Украины Луценко о том, что Мари Йованович передала ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.

Мари Йованович (фото из архива)

Мари Йованович (фото из архива)

Посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую миссию в Киеве. Об этом американское дипведомство сообщает на своих страницах в соцсетях Facebook и Twitter в субботу, 18 мая. Йованович возглавляла дипмиссию США в Киеве на протяжении трех лет и способствовала укреплению сотрудничества между обеими странами, отмечает ведомство.

Кто станет преемником Йованович, не сообщается.

Генпрокурор Украины обвинил посла  в помехах

Контекст

Экс-премьер Украины Павел Лазаренко затягивает переговоры с Минюстом США о том, сколько из своих арестованных денег он готов отдать. Американцы обеспокоены из-за приближения выборов в Украине. (21.12.2018)

Генпрокурор Украины утверждает, что посол США в Киеве Йованович передала ему список лиц, которых нельзя преследовать. Госдеп США назвал слова Луценко откровенным вымыслом. (21.03.2019)

В конце марта генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что Йованович передала ему список "неприкасаемых лиц", пытаясь воспрепятствовать начатому в Украине расследованию. Поводом для него послужили подозрения, что силовые ведомства Украины в 2016 году намеренно осуществили утечку данных, компрометирующих тогдашнего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, чтобы повысить шансы на победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах президента США.

Госдепартамент США назвал "откровенным вымыслом" заявление генпрокурора. В Госдепе выразили мнение, что слова Луценко направлены на то, чтобы испортить репутацию Йованович, и отметили, что ведомство больше не оказывает финансовую поддержку канцелярии Луценко.

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