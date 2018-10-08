 Посол Нидерландов указала МИД РФ на необходимость прекратить кибератаки | Новости из Германии о Европе | DW | 08.10.2018

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Европа

Посол Нидерландов указала МИД РФ на необходимость прекратить кибератаки

Нидерланды не намерены допускать хакерские атаки на расположенные в стране международные организации, заявила Регина Вероника Мария Джонс-Бос в ходе визита в МИД России.

Посол Нидерландов покидает МИД РФ 8 октября

Посол Нидерландов покидает МИД РФ 8 октября

Нидерланды дали МИД России отчетливый сигнал о необходимости прекращения кибератак. Об этом посол Нидерландов в России Регина Вероника Мария Джонс-Бос заявила в понедельник, 8 октября. По словам посла, во время встречи в МИД РФ она объяснила, что Нидерланды несут ответственность "за международные организации на своей территории" и не намерены допускать на них кибератаки.

Ранее в этот же день российское внешнеполитическое ведомство обосновало вызов Джонс-Бос "кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге".

Контекст

Немецкая печать обсуждает скандал вокруг разоблачения Нидерландами российских шпионов и варианты стратегии Запада в ответ на действия Москвы. (05.10.2018)

За этот год прошли уже три атаки вирусов-шифровальщиков: Wanna Cry, Petya, Bad Rabbit. DW - о некоторых правилах кибербезопасности, которые нужно соблюдать. (26.10.2017)

Шпионы с дипломатическими паспортами

4 октября Нидерланды сообщили о предотвращении компьютерной атаки российских шпионов на серверы Организации по запрещению химического оружия. Четыре российских шпиона с дипломатическими паспортами были выдворены из Нидерландов еще в апреле.

По данным следствия, российские хакеры также планировали кибератаки в Швейцарии на лабораторию, занимающуюся расследованием применения химического оружия в Сирии и покушения на Сергея и Юлию Скрипалей. Еще одна атака предположительно должна быть осуществлена ими и на Международную следственную группу, занимающуюся расследованием гибели малайзийского пассажирского самолета MH17 в Донбассе.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 октября назвал присутствие россиян в Нидерландах "рутинной поездкой". По словам министра, "в апреле в связи с этим инцидентом никаких протестов, никаких демаршей в наш адрес ни в Москве, ни в Гааге не предпринималось". На Смоленской площади считают, что выдворение россиян наносит "невосполнимый ущерб двусторонним отношениям".

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  • Хиллари Клинтон

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  • пробирки с допинг-пробами под замком

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    500 млн аккаунтов Yahoo

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    Автор: Илья Коваль


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